Utajené očkování. A Válek chystá další akci. Doktorka volá k činu

Přírodovědkyně Zuzana Krátká patří k těm, kteří dlouhodobě rozporují oficiální narativ boje s covidem a na základě statistických dat se snaží přinášet kvalifikovanou oponenturu. Díky tomu se například stala negativní hvězdou pořadu Newsroom ČT24.

K 17. listopadu si Zuzana Krátká připravila proslov pro společnost Charta 2022, která upozorňuje na omezení svobody, vyplývající ze zneužívání pandemických opatření.

„Je stále zřejmější, že vakcinace jako pravidelný zdroj zisku se velkým farmaceutickým firmám i všem zprostředkovatelům zalíbila natolik, že pro ně celá akce nekončí, a naopak vymýšlejí, jak tento zdroj příjmů udržet v chodu,“ varovala.

Jako důkaz vidí i konferenci expertů EU, kterou do Prahy svolal ministr Válek. Nese název „Budování důvěry veřejnosti jako cesta k přijetí vakcíny“ a účastnili se ji nejen experti na medicínu, ale třeba i na média.

Program konference podle Krátké ukazuje, že zde nejde jen o práci s popírači očkování. Tématem debaty má být například obnovení unijních covid pasů, které mají „usnadnit cestování“ nebo centralizovat na evropské úrovni sběr dat o všech očkováních.

„Experti zapomněli na to, že nejdůležitější pro to, aby jim lidé věřili, bylo lidem o očkování nelhat,“ připomíná Krátká. Jenže podobné úvahy ztracenou důvěru sotva vrátí. Krátká má navíc zkušenosti, že chování kolem covidu rozbilo důvěru i ohledně těch očkování, která byla předtím bez problémů akceptována. Setkává se prý už i s rodiči, kteří pochybují i o základním očkování pro děti. A to je medicínský průšvih.

Místo debat o budování důvěry by se mělo podle expertky diskutovat seriozně třeba o významu prodělání nemoci pro vznik imunity. Nebo o negativních důsledcích vakcíny. V Česku podle ní doposud nejsou publikována ani základní data, na jejichž základě by se tato seriozní debata dala vést. Ta bedlivě střeží profesor Dušek, fantom covidových let.

Dlouhá léta se věřilo tomu, že proces schvalování vakcín je fundovaný a vyjadřují se k němu experti z mnoha oborů. V časech covidu se bohužel ukázalo, že vakcinační doporučení má de facto pod palcem jedna osoba, profesor Chlíbek. Poslední doporučení z 8. 11. 2022 podle Krátké vzniklo bez konzultací s experty a řádného schválení členy vakcionologické společnosti. Toto doporučení je podle ní velmi podivné, není dokonce ani podepsané a neobsahuje odkazy na citované klinické studie.

Celé vystoupení Zuzany Krátké:

Dnes jsme se sešli, abychom v tento sváteční den zavzpomínali nejen na statečný boj studentů za svobodu a demokracii, ale abychom se společně zamysleli nad tím, jak moc jsme si v posledních letech nechali vnutit vidění světa jednou malou skupinou odborníků na epidemii.

Je stále jasnější, že tuto společnost v minulých letech nezničila nová infekce. Tu bychom bývali zvládli. K rozkladu společnosti přispěli lidé, kteří ji nejprve vyděsili, a pak ji „zachraňovali“ pomocí tzv. vakcinace. Největší vakcinační kampaň všech dob však nevedla k zastavení epidemie. Experti prosazují očkování novými mRNA vakcínami, ale nedostatečně ověřují jeho účinnost a zcela podceňují signály nebezpečí.

Je stále zřejmější, že vakcinace jako pravidelný zdroj zisku se velkým farmaceutickým firmám i všem zprostředkovatelům zalíbila natolik, že pro ně celá akce nekončí, a naopak vymýšlejí, jak tento zdroj příjmů udržet v chodu.

Pro naprostou většinu z nás však covid skončil. Málokterý nemocný s respiračním infektem zamíří na testy. Nikomu se nechce zůstávat v karanténě. Téměř každý má imunitu vyvolanou infekcí nebo očkováním. A bohužel se musíme smířit s tím, že staří lidé prostě jsou náchylní k respiračním onemocněním a řada z nich umírá právě z důvodu infekce. A je jedno zda omikronové, chřipkové či jiné. Naším úkolem je zaměřit se na jejich léčbu. To je ta správná cesta.

Přesto bude pan ministr Vlastimil Válek 21. a 22. 11. 2022 pořádat v Praze v hotelu Diplomat pro experty z Evropské unie konferenci s názvem „ Budování důvěry veřejnosti jako cesta k přijetí vakcíny “. Experti z různých oborů mediálních i medicínských se budou domlouvat na tom, jak obyvatelstvo resp. lékaře k vakcinaci motivovat. Budiž, mají to s lidmi, kteří očkování na covid odmítli, těžké. Ale z materiálů připravených k této akci je zřejmé, že se Evropská unie opět chystá oživit elektronické covid pasy, aby nám tzv. usnadnila cestování. A to je prostě nepřijatelné… Experti také chtějí centralizovat na evropské úrovni sběr dat o všech našich očkováních. Cílem, kterým se netají, je zvýšit proočkovanost evropské populace. Tedy pod rouškou „ochrany zdraví“ roztočit lukrativní vakcinační byznys ještě víc.

Jenže experti zapomněli na to, že nejdůležitější pro to, aby jim lidé věřili, bylo lidem o očkování nelhat. Ztratili naši důvěru. Za alarmující považuji to, že mnoho lidí váhá už i nad základními očkováními dětí, která považovali dřív za správná. A to je medicínský průšvih. A musíme se velmi snažit, abychom nenadělali urputným prosazováním nepovinných očkování víc škody než užitku.

Nepotřebujeme konferenci, kterou Válek svolává. Řešení je jednoduché – přestaňte nám lhát a začněte diskutovat. Už máme dost toho, že se ignoruje význam imunity získané proděláním nemoci. Vadí nám, že se bagatelizuje riziko poškození zdraví po použití mRNA vakcín. Je nepochopitelné, že stále nejsou k dispozici česká data, ze kterých bychom byli schopni zjistit, jaký mělo prodělání covidu a očkování proti němu skutečný vliv na zdraví populace. Datům kraluje biolog nikoliv statistik prof. Dušek a odmítá je vydat.

Věřili jsme dlouhá léta tomu, že vakcinační doporučení připravuje skupina expertů, lékařů z mnoha oborů, aby bylo zajištěno, že vakcíny nás nejen ochrání před konkrétní nemocí, ale také to, že nezpůsobují nemoci jiné. Není tomu tak a je třeba se z tohoto snu probudit. Vakcinační doporučení vydává de facto jedna osoba, prof. Chlíbek, možná mu pomáhá malá skupina odborníků v jeho blízkosti. Je pravděpodobně sepsané na základě evropských či amerických not, ale je tam patrná kreativita českých autorů.

Minimálně poslední doporučení vakcinologické společnosti z 8. 11. 2022 vzniklo bez schválení členy vakcinologické společnosti, bez konzultace s experty z Národního institutu pro zvládnutí pandemie. Minimálně toto doporučení neměli možnost připomínkovat ani členové jiných odborných lékařských společností. Alespoň členové výborů imunologické a mikrobiologické společnosti o něm nevěděli.

Na půdě EMA došlo ke schválení vakcíny Comirnaty pro děti ve věku 6 měsíců až 5 let, proti jejímuž přijetí jsme velmi dlouho bojovali u českých i evropských institucí, jelikož výsledky klinické studie jsou zcela nepřesvědčivé, vakcína není kvalitní a bezpečnost nebyla dostatečně ověřena v klinických zkouškách. Zda SÚKL schválí vakcínu pro ČR už zřejmě není podstatné. Prof. Chlíbek o bezpečnosti vakcíny a její efektivitě nepochybuje, už je zahrnutá v novém dokumentu vakcinologů. Pokud je tedy tato vakcína platná i v ČR (víme o ní jen to, že má registrované štítky), tak je to důkaz, že si čeští odborníci zcela nechali vzít možnost rozhodovat o tom, jaké vakcíny budou v ČR povolené a jaké ne.

Chtěla bych apelovat na pediatry a praktické lékaře, ať si pečlivě nové doporučení vakcinologické společnosti ze dne 8. 11. 2022 přečtou a všimnou si některých důležitých detailů. Doporučení není nikým podepsáno, nikdo za jeho správnost neručí a neobsahuje žádné odkazy na klinické studie, které jsou v něm citovány. Ono by se totiž ukázalo, kdyby si ty studie někdo přečetl, že to, co je v doporučení napsáno, není tak úplně to samé, co říkají studie.

Chtěla bych apelovat na lékaře, ať se zamyslí nad tím, zda opravdu máme daty ověřenou efektivitu očkování – opravdu jsou vaši očkovaní pacienti zdravější a odolnější než ti neočkovaní?

Chtěla bych apelovat na vás na všechny. Používejte rozum. Copak je normální nechat se očkovat ihned po nemoci? V doporučení se píše, že je možné očkovat „po vymizení příznaků akutní infekce a ukončení izolace“. Opravdu jste přesvědčeni o tom, že je moudré v současnosti očkovat zdravé děti, mladé lidi a těhotné ženy? Proč některé státy tedy očkování dětí zakázaly zcela nebo je dělají jen u dětí rizikových?

Budeme dál společně s kolegy ze SMIS a ze sdružení Iniciativa 21, jejichž jménem tu dnes hovořím a které na dálku zdravím, bojovat proti víře v očkování jako jedinou možnou cestu.

Budeme mluvit o těch z vás, kteří měli tu smůlu, že očkování pro ně skončilo poškozením zdraví a kteří nejen, že těžko hledají odbornou pomoc, ale navíc nedostali žádnou finanční kompenzaci.

Ale chceme vás laiky i lékaře požádat, abyste se přidali a psali dopisy společně s námi. Informace jak a o čem a komu najdete brzy na našich stránkách.

V Chartě 2022 se píše: „Blaha společnosti nikdy nelze dosáhnout na úkor blaha jednotlivců. Povinností státní moci není diktovat lidem, jak mají se svým životem a zdravím naložit. Povinností státu je vytvořit takové podmínky, aby měl každý sám možnost převzít odpovědnost za svůj život a své zdraví.“

Děkuji vám, že tu jste dnes s námi.



