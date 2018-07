Útok Afričanů na hranice španělské enklávy: Teď dobře poslouchejte, jak se k tomu vysloví orgány EU, varuje Petráček

Do španělské enklávy v Maroku - do Ceuty - před pár dny vtrhlo na 600 migrantů. Vstup na hlídané území si vynutili násilím. Za pomoci nehašeného vápna a improvizovaných plamenometů. Komentátor Lidových novin Zbyněk Petráček má za to, že případ Ceuty je důkazem toho, že se migranti chovají násilnicky. Podle toho je k nim také třeba přistupovat.

Ceuta a Melilla jsou španělskými enklávami v Maroku. Jsou územím EU, na které se vztahují pravidla Schengenu. Migranti mají pocit, že pochodem na Ceutu mají lepší šanci proniknout do Evropské unie. Jenže je tu jeden detail, na který je podle Petráčka dobré se podívat. Lidé, kteří se snaží proniknout do Ceuty, nejsou uprchlíci topící se v hlubinách Středozemního moře. Aby pronikli do Ceuty, nezdráhají se použít násilí, jak ukázal nedávný případ. Migranti neváhali dokonce použít improvizované plamenomety. A podle toho je třeba se k nim chovat.

„Občané EU by měli vědět, jak se k tomu vysloví unijní orgány. Je plot na španělské vnější hranici EU (stojí tam od roku 1993) stejně odsouzeníhodný jako ten na maďarské vnější hranici? (V roce 2015 ho mluvčí Evropské komise přirovnala k berlínské zdi.) Pokud ano, pokud tu neplatí dvojí metr vůči Madridu a Budapešti, mělo by být Španělsko za svůj plot kritizováno právě tak tvrdě jako Maďarsko. Mělo by se říci i to, před jakou válkou tito běženci přes Maroko prchají. Pokud ne, ať se jasně řekne, že jde o násilný útok na vnější hranici EU – a ta ať požádá Maroko o spolupráci. Nebo snad Maroko vnímá jako zfanatizované Pásmo Gazy, odkud radikálové útočí na hraniční plot, a západní levice jim ještě tleská?" zeptal se komentátor.

Španělské úřady by podle Petráčka měly přikročit k důkladným kontrolám ve svých enklávách a v přístavech, skrze které se mohou migranti dostat do Evropy. Pokud španělské úřady tuto důkladnou kontrolu zanedbají, podle komentátora tím v podstatě pohřbí Schengen.

autor: mp