Útok profesora Lukeše na Jakla v ČT má pokračování. Přidal se Ondřej Neff a mluvčí prezidenta vypustil výbušný text

Někdejší spolupracovník exprezidenta Václava Klause Ladislav Jakl zavítal do čtvrtečních Událostí, komentářů České televize. Před kamerami veřejnoprávní televize vychválil 45. prezidenta USA Donalda Trumpa. Trump podle Jakla dobře okomentoval brexit, správně vyčinil partnerům na G7, obstojně se zhostil rozhovorů se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem a správně sdělil v partnerům v NATO, že by na svou obranu měli přispívat více. Pokud jde o summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, podle Jakla je v pořádku, když spolu prezidenti dvou největších jaderných mocností na planetě hovoří.

Profesor mezinárodních vztahů z Bostonské univerzity Igor Lukeš, který Jaklovi čelil, se v jednu chvíli neudržel. Ujely mu nervy. Profesor zdůraznil, že podle seriózně uvažujících lidí se Donald Trump choval po boku ruského prezidenta Vladimira Putina v podstatě zrádcovsky.

„Za této situace se nelze divit, že všichni lidé jsou na nohou a snaží se nějak orientovat v situaci, kdy není jasno, zda je prezident jen nezkušený a nepřipravený, nebo zda dělá to, co dělá, protože je pod nějakým ruským tlakem,“ poznamenal Lukeš. V souvislosti s tím host v ČT zdůraznil, že nechápe, jak mohl Jakl Trumpa hájit, když velcí američtí vlastenci vyjadřují obavy z toho, co Trump předvádí.

„Tyhle lidi dáme úplně stranou a dáme hlas tady tomu pánovi, kterého sice nevidím, ale vím z nějaké fotografie, že má koňský ohon na hlavě,“ poznamenal Lukeš. Jakl si v tu chvíli provokativně pohladil před kamerami své dlouhé vlasy. Lukeš nechápal, jak člověk jako Jakl může mluvit o tom, co je dobré pro Spojené státy nebo dokonce pro celý Západ.

Ondřej Neff nabídl profesoru Lukešovi, ale nejen jemu, jedno vysvětlení. „Profesoru Lukešovi zřejmě nedochází, jak jinak se jeví mela kolem Trumpa a ruského vměšování zpoza oceánu. Poražená strana se zoufale chytá čehokoli, co by mohlo vystrnadit Donalda Trumpa z Bílého domu. Musí se hodně snažit, protože Trumpovi se práce zjevně daří, ekonomika šlape, nezaměstnanost klesá, Trump je aktivní i v zahraničí, války se snaží spíš utlumit, než aby nové začínal. Takhle zdaleka je aféra kolem ruského vměšování dokonale absurdní: Americko-ruské vztahy jsou na nejnižším bodu od konce studené války. Proč tedy Rusové dosadili Trumpa do prezidentského úřadu? Navíc je směšná představa, že by nějací hackeři zmanipulovali volby ve Spojených státech. Pokud tomu skutečně tak bylo, měli by se předáci FBI a CIA a dalších agentur rovnou oběsit. Abych došel k takovému závěru, opravdu nepotřebuju číst nějaký Sputnik nebo Protiproud,“ napsal Neff v komentáři uveřejněném na serveru Neviditelný pes.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček byl vůči Lukešovi ještě tvrdší. „Lukeš jen ukázal v plné nahotě totalitarismus ‚liberálů‘. Odlišný názor označují bez důkazů za lež a ruskou propagandu. ‚Liberálové‘ jsou extremisté ohrožující svobodu a demokracii. A proto je třeba s nimi bojovat. Tvrdě bojovat!“ napsal Ovčáček na sociální síti twitter.

Přidal k tomu ještě fotku králíka s dlouhýma ušima, kterému prý nevadí jiní králíci s jinak dlouhýma ušima. Králík se prý totiž nechová jako liberálové.

