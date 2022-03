Útok zničil divadlo v Mariupolu. Mělo tam být schováno přes tisíc lidí

„Další hrůzný válečný zločin v Mariupolu. Masivní ruský útok na Činoherní divadlo, kde se ukrývaly stovky nevinných civilistů. Budova je nyní zcela zničená. Rusové nemohli nevědět, že se jedná o úkryt pro civilisty. Zachraňte Mariupol! Zastavte ruské válečné zločince!“ potvrdil útok formou tweetu Kuleba.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli