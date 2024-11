Průzkum Gallupu ukazuje, že po tisíci dnech války s Ruskem jsou Ukrajinci velmi unavení. Přestože jim Rusové kradou další metry jejich vlasti, asi tak polovina Ukrajinců si stejně přeje co nejrychlejší konec války.

Anketa Je v pořádku křičet a pískat na politika, který jde na Národní třídu uctít památku 17. listopadu? Ať už na kohokoliv. Je to v pořádku 48% Není to v pořádku 46% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5386 lidí

„Téměř čtyři z 10 Ukrajinců (38 %) se domnívají, že jejich země by měla bojovat až do vítězství,“ napsala společnost Gallup s tím, že na počátku války to bylo 7 z 10 Ukrajinců, konkrétně 73 procent. Během roku 2023 toto číslo pokleslo k 63 procentům a v roce 2024 už se toto číslo pohybuje na 37 procentech.

„Postupem času podpora pro pokračování války vyprchala ve všech regionech na Ukrajině, bez ohledu na to, jak blízko frontové linii jsou. Podpora klesla v roce 2024 všude pod 50 %,“ pokračovali v popisu situace analytici Gallupu. K největšímu poklesu podpory bojů prý došlo v regionech daleko od frontové linie, včetně Kyjeva, kde byl zaznamenán pokles o 39 procentních bodů.

Část Ukrajinců teď už touží po míru tak moc, že jsou ochotní Rusku přenechat uchvácené území. Z oněch 52 procent lidí, kteří jsou ochotní jednat o míru, je asi polovina, opět 52 procent, ochotná vzdát se svého území. 38 procent lidí z těch, kteří chtějí jednat o míru, s takovým krokem nesouhlasí a ostatní dotázaní si nejsou jisti, co by bylo lepší.

Jinými slovy, asi čtvrtina všech Ukrajinců je ochotná vzdát se v zájmu míru území, které jim Rusové tak či tak uloupili.

Společnost Gallup upozornila, že se situace mění i mezi těmi Ukrajinci, kteří chtějí bojovat dál. V roce 2023 93 procent Ukrajinců odhodlaných bojovat za svou zemi volalo po návratu k hranicím z roku 1991, tedy i s Krymem. Ted už je to 81 procent lidí a 9 procent lidí už by se spokojilo jen s návratem ke hranicím z ledna 2022.

A pokud jde o to, kdo by měl Ukrajincům pomoct při vyjednávání míru, po kterém volá již zmíněných 52 procent dotázaných, tak v této skupině převažuje důvěra v EU. 70 procent Ukrajinců si přeje, aby mír pomohla vyjednat EU. Pokud by si měli vybrat jiného vyjednavače, pak by 63 procent z těch, kteří touží po rychlém dosažení míru, upřednostnilo Velkou Británii. Spojené státy vedené Donaldem Trumpem se v tomto srovnání ocitly až na třetím místě se 49 procenty.

Anketa Chovají se obchodní řetězce v ČR poctivě? Chovají 2% Nechovají 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 6265 lidí

Někdejší ukrajinský důstojník tady připomněl, že to Rusové napadli Ukrajinu, ne naopak a Ukrajinci, kteří volají po míru, chtějí spravedlivý mír.

„Tato skutečnost je často v médiích zkreslována a vyprávění naznačuje, že Putin usiluje o mír, zatímco Zelenskyj prosazuje válku. Ve skutečnosti je situace přesně opačná. Zelenskyj usiluje o spravedlivý mír, zatímco Putin prosazuje válku a kapitulaci,“ napsal Tatarigami.

Gallup, the famous analytics firm known for its public opinion polls, recently released a study titled "Half of Ukrainians Want Quick, Negotiated End to War." The data might sound controversial, with many citing the headline without delving deeper into the survey. ??Thread: pic.twitter.com/OXSrOu3Llx