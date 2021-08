Už i Chalupáři! Odborník varuje: Nebezpeční! Varujte mládež

I tento rok zařadila ČT do vysílání oblíbené Chalupáře a opět se stali nejsledovanějším pořadem. Ovšem odborník na propagandu Lukáš Horák v Deníku N varuje před jejich nebezpečností. Zejména mladí lidé si prý neuvědomují, že seriál obsahuje propagandu. To by je podle něho měly naučit školy. „Ze všech stran slyší, jak to byl strašný režim, a tady vidí, jaká to byla pohoda. A do toho jim šedesátníci tvrdí, že to tak vlastně bylo,“ říká doktorand z Univerzity Palackého v Olomouci. Seriál byl prý dělaný tak, aby lidé řešili Evžena Humla místo Husáka a Štrougala.

Každá generace podle něho vnímá Chalupáře jinak, starší lidé a zastánci komunismu nostalgicky. Naopak, podle odborníka se v seriálu ztrácejí mladí. „Ze všech stran slyší, jak to byl strašný režim, a tady vidí, jaká to byla pohoda. A do toho jim šedesátníci tvrdí, že to tak vlastně bylo. Protože v tu dobu byli malými dětmi a idylicky vzpomínají na babičku z vesnice. Tady by měla naskočit škola a dát tomu historické pozadí,“ doporučoval opět.

Redaktorka se ptala, zda seriál může „ohrozit politické smýšlení“, když jsou v něm zobrazeny plné regály a neodráží tak prý realitu. Odborník to připustil, ale dodal, že KSČM neumí potenciál těchto seriálů k přesvědčení mladých využít.

„Ale jsou tu populistické strany, které s tím už umí pracovat a vypadá tak jejich rétorika – vystupme z Evropské unie a z NATO, tady to vidíte, měli jsme se dobře, měli jsme se rádi… A tyto strany se pohybují v průzkumech i nad 10 %. Nečekám, že se vrátí komunisté, ale jsou jiné strany, které to využijí,“ varoval.

Seriál srovnával s dalšími, například s Ženou za pultem, podle něho kdyby hlavní postavu ztvárnila například Jiřina Bohdalová, mohl by se tento seriál svým vlivem Chalupářům rovnat. Z Jiřiny Švorcové totiž dle odborníka až příliš kapala komunistická zapálenost.

Pokud jde o to, že k seriálům, jako je Žena za pultem nebo 30 případů majora Zemana, panuje ve společnosti jistý odpor, zatímco Chalupáři jsou pravidelně reprízováni, to si vysvětluje Lukáš Horák tím, že kvůli písni Waldemara Matušky byli staženi a jsou tak „trezorový seriál“. Což prý není úplně namístě. A také tím, že se jedná skutečně o kvalitní seriál, který se může rovnat zahraniční produkci. „Můžete se na ně dívat pořád dokola, smějete se a těšíte se na známé hlášky. Máte pocit, že byste chtěla v Třešňové žít, je to pohoda,“ řekl redaktorce. A doplnil, že kvůli tomu se pak diváci oprostí od ideologie. Seriál je podle něj dělaný tak, aby v 70. letech lidé nevyšli do ulic, ale místo toho „řešili problémy Ženy za pultem a Evžena Humla místo Gustáva Husáka a Lubomíra Štrougala“.

Chalupáře Horák ještě zmínil, když mluvil o tom, proč lidem nevadí údajná spolupráce Andreje Babiše s StB. I kvůli nim se společnost podle něho dívá na pozdější léta komunistů růžověji, než například na padesátá léta. „Kdyby byl Babiš estébák z roku 1955 a zabili by kvůli němu tři sedláky, měl by to daleko těžší než estébák z roku 1983,“ řekl odborník na propagandu.

