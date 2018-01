Už je jasné, kdy se Babišovi právníci vyjádří ke zprávě OLAF

Babiš a Faltýnek měli v úterý ve výboru přiblížit svůj pohled na případ, v němž je policie už před volbami obvinila pro podezření z dotačního podvodu a Babiše i z poškozování zájmů Evropské unie. Oba ale minulý týden požádali o odklad slyšení. Oba poslanci podezření související s Čapím hnízdem odmítají a hovoří o účelovosti a o politické motivaci stíhání.

„My jsme se prostřednictvím našeho právního zástupce omluvili, očekáváme, že na výboru bude debata o zprávě OLAF, kde v médiích jsou různá vyjádření poslanců, která nejsou v souladu,“ uvedl. Sám se ke zprávě vyjadřovat nechce, když ji nečetli ani jeho advokáti. Právníci podle něj dostali termín na úterý.

Člen mandátového a imunitního výboru a předseda Starostů Petr Gazdík soudí, že doporučení výboru pro plénum ohledně policejní žádosti, případně i verdikt sněmovny o Babišově a Faltýnkově vydání ke stíhání, by měly předcházet hlasování o vyslovení důvěry Babišově menšinové jednobarevné vládě. K důvěře se sněmovna sejde ve středu. Gazdík dnes ČTK řekl, že bude žádat předsedu frakce Starostů Jana Farského, aby o tom jednal ve vedení sněmovny. Stejně podle něho bude v ODS postupovat další členka výboru, občanská demokratka Miroslava Němcová.

Babiš ale odmítl, že by zpráva OLAF se středečním hlasováním o důvěře vládě souvisela. „Nevidím souvis mezi zprávou OLAF a důvěrou vládě,“ uvedl. Všechna média podle něj nyní o zprávě debatují, zatímco on a jeho právníci ji nemají. „Pokud tam někdo vidí souvis, tak já tam souvis nevidím, chápu, že opozice nemá jinou tému, já k tomu nemám co říct,“ uvedl.

Gazdík řekl, že po dnešním prostudování zprávy nezávislé evropské instituce může jednoznačně říci, že policejní žádost mířící na Babiše a Faltýnka není politicky motivována. „Jsem si zcela jist, že záležitost by se měla řešit před nezávislým soudem,“ dodal.

Gazdík řekl, že po dnešním prostudování zprávy nezávislé evropské instituce může jednoznačně říci, že policejní žádost mířící na Babiše a Faltýnka není politicky motivována. „Jsem si zcela jist, že záležitost by se měla řešit před nezávislým soudem," dodal.

