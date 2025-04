Už nejde mlčet. Moderátor popsal, jak to opravdu je v Německu s migrací

Komik a moderátor Dieter Herbert Nuhr šokoval podle deníku Bild celé Německo. Obul se do političky Zelených Kathariny Drögeové. Kvůli migraci.

Nešetřil ani spolupředsedkyni sociální demokracie Saskii Eskenovou.

„Nebrali jsme obavy z migrace vážně. Paní Eskenová říká, že to není problém pro obyčejné lidi. Nevím, kdy naposledy mluvila s obyčejným občanem. Běžným občanem, který má děti ve škole.“

A aby ukázal, co dnes trápí obyčejné Němce, dal několik příkladů.

„Můj přítel platí peníze na ochranu lidem ve třídě svého syna, aby ho nenapadli cestou do školy. Další můj přítel – jeho dcera už nenosí do školy krátkou sukni, protože se bojí, že bude označena za ‚děvku‘,“ vysvětloval.

Svou slovní kanonádu uzavřel bez servítek.

„Jsou to skutečné obavy. Firewall strhli před mnoha lety levičáci, kteří každého, kdo nenásledoval jejich politiku, označili za pravicového a nacistu. Pokud je každý nacista, pak najednou pro skutečného nacistu neexistuje žádné označení,“ varoval Dieter Herbert Nuhr.

Zdá se, že někteří němečtí politici chtějí v oblasti imigrační politiky přitvrdit. Např. hesenský ministr Manfred Pentz chce proto migranty, kteří spáchali závažné zločiny, okamžitě deportovat a uvěznit je v zemích jejich původu.

„Jeden den v německém vězení stojí asi 200 eur. Němečtí daňoví poplatníci by mohli ušetřit spoustu peněz, pokud by tito zločinci byli deportováni důsledně a od prvního dne, kdy by měli být ve vězení,“ řekl Pentz deníku Bild.

Zvláště viditelné je to prý na příkladu masového vraha Taleba al-Abdulmohsena, který na vánočních trzích v Magdeburku zabil svým autem šest lidí a 300 dalších zranil, některé vážně. Některým zraněným scházejí ruce nebo nohy a jsou fyzicky i psychicky poznamenaní na celý život. Bild upozornil, že pokud al-Abdulmohsen zůstane ve vězení 20 let, bude to stát 1,5 milionu eur. Obrovská suma, kterou musejí ze svých daní zaplatit i příbuzní a pozůstalí obětí.

O tom, že se situace v Německu začíná měnit, vypovídá i případ, na který upozornil server magazínu Der Spiegel.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) v srpnu podal ke správnímu soudu v Brémách disciplinární stížnost na bývalou šéfku úřadu v hanzovním městě. V roce 2018 byla Ulrike B. obviněna z neoprávněného udělení azylu 1200 uprchlíkům. Řízení proti ní u Krajského soudu v Brémách však bylo zastaveno bez výroku o vině kvůli údajné triviálnosti činu. Musela však zaplatit pokutu 10 000 eur.

Jenže BAMF se s verdiktem nespokojil a po letech rozjel pracovně-právní spor, který alespoň dnes již bývalou ředitelku úřadu v Brémách zbaví statusu státní zaměstnankyně. „Pokud bude BAMF úspěšný, Ulrike B. by také přišla o důchod,“ napsal server magazínu der Spiegel.

