Už pozítří, tajné setkání v Ázerbájdžánu. Rusové a Němci spolu prý zase mluví

Bilaterální diskusní fórum Petrohradský dialog, který probíhal nepřetržitě od roku 2001 v různých ruských a německých městech, byl v roce 2021 přerušen. A to poté, co Rusko označilo v roce 2021 některé organizace a lidi zapojené do dialogu za nežádoucí. Na to konto se Německo z dialogu stáhlo. Cílem dialogu od roku 2001 bylo sblížit ruskou a německou společnost a pracovat na budoucnosti společnými silami.

Podle informací serveru Tagesschau se obnovené jednání má odehrát v pětihvězdičkovém hotelu Four Seasons v ázerbájdžánském hlavním městě Baku 20. října. A to v 18.30 tamního času. Na setkání by se měla uskutečnit slavnostní večeře, druhý den by se jednalo o spolupráci mezi Ruskem a Německem. Tagesschau vychází ze zjištění deníků Die Zeit a magazínu ARD Contrasts. Ti zase z analýzy ruského televizního pořadu za začátku října, který měl oficiální logo Petrohradského dialogu.

V pořadu zaznělo nejen to, kdy setkání proběhne, ale i kdo se ho zúčastní. Podle programu se mají zúčastnit Matthias Platzeck, bývalý předseda SPD a braniborský premiér, Ronald Pofalla (CDU), bývalý šéf spolkového kancléřství, a bývalý výkonný ředitel Petrohradského dialogu Martin Hoffmann. Platzeck seděl v představenstvu Petrohradského dialogu. Pofalla vedl formát od roku 2015 do roku 2021.

Mezi účastníky jsou také dva Švýcaři: Tim Guldimann, bývalý švýcarský velvyslanec v Berlíně, a Thomas Greminger, bývalý generální tajemník OBSE a nyní ředitel Ženevského centra pro bezpečnostní politiku, které je financováno švýcarským státem. Kuriózní je, že Greminger v rozhovoru pro Neue Zürcher Zeitung nedávno poukázal na potřebu „formátů důvěrného dialogu“ s Ruskem.



Ronald Pofalla, Matthias Platzeck a Tim Guldimann svou účast na Petrohradském dialogu nepotvrdili, ale ani nevyvrátili. Švýcar Thomas Greminger píše, že všechny existující kontakty jsou „pravděpodobně výsledkem soukromých iniciativ. To platí i pro události, jako je ta, na kterou odkazujete“. Podobně se vyjadřuje i Martin Hoffmann: „Prosím o pochopení, že obecně neposkytuji žádné informace týkající se dotazů na konkrétní soukromé kontakty a ani je nepotvrzuji ani nevyvracím.“

Na ruské straně se podle programu zúčastní Viktor Zubkov, bývalý premiér Ruska a dlouholetý souputník Vladimira Putina. Zubkov je držitelem titulu aktivního státního rady 1. třídy Ruské federace, což je nejvyšší hodnost pro ruské státní úředníky. Od roku 2008 je také předsedou dozorčí rady státního podniku Gazprom.

Na setkání by měl být také ruský velvyslanec v Ázerbájdžánu Michail Jevdokimov.

Další osobností ruského veřejného života, která se má setkání zúčastnit, je Valerij Fadějev. Předseda ruské prezidentské rady pro lidská práva a poradce Putina. Fadějev je veden na sankčním seznamu Evropské unie, protože podle unie šířil dezinformace a propagandu stran konfliktu na Ukrajině.

Dalším účastníkem má být Michail Švydkoj, Putinův zvláštní zástupce pro kulturní spolupráci se zahraničím. Ten sdělil, že setkání v Baku bude mít neformální charakter a hosté budou mluvit sami za sebe, nikoliv za nějaké organizace nebo instituce. Setkání bude mít podle něho výhradně soukromý charakter.

Podle zjištění deníku Die Zeit podobný formát setkání proběhl už v dubnu letošního roku. Na dotaz to potvrdil právě Michail Švydkoj. Experti Ruska a Německa podle deníku diskutovali o vztazích obou zemí a jejich budoucnosti. Podle programu setkání měl dialog dva body. „Den poté“ a „Čas mezi tím“. Řešilo se „Jak vytvořit komunikační kanály a mosty důvěry a co mohou obě strany udělat pro udržení komunikačních sítí.“

