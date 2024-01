Už se to sype. Scholzova vláda se zle propadla

Německý novinář Holger Zchäpitz na základě průzkumu společnosti INSA pro deník Bild informoval, že vládní koalice Semafor, skládající se z SPD Olafa Scholze, FDP a Zelených, je na tom v průzkumech veřejného mínění nejhůře od spolkových voleb v roce 2021.

Tehdejší zářijové volby vyhrála strana SPD s 25,7 procenta hlasů. Strana Zelených získala 14,8 procenta hlasů a FDP 11 procent voličských hlasů. V současnosti však dohromady dají pouze 32 procent.

„Dobré ráno z Německa, kde se semaforová koalice propadla na nejnižší bod voličské přízně od spolkových voleb v roce 2021,“ upozornil Zchäpitz. „Dohromady nyní získávají pouze 32 % hlasů, což je o 20 p.b. méně než ve spolkových volbách v roce 2021 v důsledku nespokojenosti s vládou, která vedla k protestům a stávkám,“ napsal novinář na sociální síti X.

