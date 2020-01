Už žádné líbíky pro Halinu za vtipy o Rusku. ČT v tichosti zrušila dezinformační estrádu

Pořad To se ví byl vedením České televize ukončen již po svých dvanácti dílech. Sama veřejnoprávní televize nyní tvrdí, že s pořadem neměla delší plány. „Pořad To se ví byl určen pro podzimní vysílací schéma loňského roku. Odvysílali jsme tedy všechny jeho plánované díly,“ uvedla pro server Reflex.cz tisková mluvčí České televize Karolína Blinková.



Celá „show“ přitom začínala s velkou pompou. Na scénáři pořadu se podílel například sociolog Stanislav Biler, jeden ze spoluzakladatelů hnutí Žít Brno, který prohlašoval, že: „Zeman je naprosto vyhořelej, nemá už dávno co říct. Hledí smrti do chřtánu a do toho občas něco řekne.“ A stěžoval si, že Babiš nerespektuje názory mladých lidí. Svou ruku k dílu přiložil i oceněný politolog a odborník na fake news Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně. Zapojil rovněž i studenty politologie tamní univerzity.



Režisérem byl Jakub Wehrenberg. Cílil na to, aby prý v pořadu byly humor a nadsázka. „Považujeme za důležité nejen přinutit diváky o zprávách a médiích kriticky přemýšlet, ale najít zdravou míru mezi vážnými tématy, kterých se dotýkají, a vtipem, kterým je můžeme odlehčit,“ tvrdil.

jak pořad popisoval generální ředitel ČT Petr Dvořák, byl divák provázen moderátorem Tomášem Měcháčkem. Stálými kapitány týmů pak byli Aleš Háma a Halina Pawlowská.



Cílem celého počinu televize bylo ukázat, že „v dnešním světě on-line zpravodajství a dezinformací je komplikované odlišit skutečnost od lži, pravdivou zprávu od té falešné, ale především že můžeme brát situaci s nadhledem a pobavit se“. Česká televize tak chtěla kromě humoru rozšiřovat i obzory mediální gramotnosti svých diváků.



A pak letos v polovině září nadešel čas prvního dílu. Začal veselým obrázkem pejska s plátkem šunky, ale hned ujistil, že „záměrně šířených polopravd, které mají skutečný vliv na naše životy, je ve veřejném prostoru víc než dost“. Háma si na pomoc přivedl herečku Adélu Gondíkovou a Pawlowská herce Marka Taclíka.

Pořad také ohromil všechny jazykology vytrvalým propagováním slova „líbíky“, neboli český překlad anglického „lajky“. Ty dostávali soutěžící za správné odpovědi.

Během úvodního dílu se řešily kupříkladu sociální sítě a Měcháček se jal citovat příspěvek od premiéra Andreje Babiše, že nejlépe je na jeho farmě, protože zvířata nelžou, nekradou a nemají lidské problémy. Moderátor se omlouval, že nedává premiérův československý akcent, soutěžící Gondíková vyjádřila názor, že to „zní trošku jako zemědělec roku“.



Háma si myslí, že to psal v době, kdy se „hrdě hlásil ke svému hnízdečku“, a bude to pravda. „Takže áno, Andrej toto písal,“ pravil s premiérovou charakteristickou dikcí. Taclík usoudil, že je to fake, protože v onom příspěvku bylo napsané správně slovo zkušenosti, a to by podle něj Andrej Babiš správně česky napsat nedokázal. „Nejvtipnější na tom je, že dnes tvrdí, že v roce 2013 žádnou farmu nevlastnil. Tak buď cestuje v čase, nebo je to kampáááň,“ vysvětlil protaženě televizním divákům moderátor Měcháček.



Zaběhli i do zahraničí a s poukazem na tiskovou konferenci politika v Pákistánu, kterého lidé mohli kvůli chybě spatřit vyobrazeného s přimalovanýma ušima. Tvůrci pořadu rozhodli, že podobně „pomohou“ některým českým politikům. Moderátor pak posměšně komentoval ozdobené Miroslava Kalouska, Jana Hamáčka (soutěžící Háma přidal glosu, že „to je můj mladší bratr Hamáček“) anebo Ivana Bartoše, z jehož krásy Adéla Gondíková omdlévala.

Soutěžící Halina Pawlowská se při rozboru jedné fake news kolem zakrytého maršála Koněva blýskla vtipem o Rusech, kteří budovali falešné, namalované Potěmkinovy vesnice, takže nejspíš mají slabost pro papundekl.

Moderátor též varoval, že na internetu jsou i podvodníci, kteří útočí falešnými výzvami k solidaritě. U nás se sbírají třeba víčka od plastových láhví na nemocné děti. „Poláci zakázali sběr plastových víček na nemocné děti. Je to prý k hovnu,“ přečetl moderátor titulek. Po zděšení soutěžících ještě dodal, že se Polákům doporučuje, aby místo toho (kromě toho, aby raději přispívali skutečnými penězi) přistoupili k modlitbám.



Soutěžící Taclík byl lehce dezorientován, o sbírání víček prý netušil a nechápe, proč se to vůbec dělá. Gondíková si myslí, že v Polsku by to byli schopni udělat, ale u nás ne. Háma neodolal a napodobováním polštiny sdělil, že je to „kompletni pravda“. Pawlowské se to ale nezdálo a díky tomu si připsala správnou odpověď. Moderátor na to vysvětlil, že to bylo ze satirického webu, jehož satiričnost ale čtenáři často neodhalí a berou jej vážně, protože naletí na „pobuřující a šokující titulky“. Téma sbírání víček pak divákům osvětlil, že to sice není fake news, ale je to naprosto neefektivní způsob pomoci nemocným dětem.