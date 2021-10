Užiteční idioti Smoljak a Hilšer. Kauza „zvůle a protiprávnost“ končí po několika měsících zcela jinak

reklama

Na posledním jednání Rady ČT ve čtvrtek 30. září byl součástí programu i bod „Informace o soudních sporech a správních řízeních v roce 2020“. Jejího předsedu Pavla Matochu v průběhu projednávání zajímalo, jaké advokátní kanceláře a v jakém rozsahu pro televizi pracovali. Odpovědí mu bylo, že kromě několika samostatných právníků pro ČT v roce 2020 pracovaly i advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík (KŠB) a BBH. A kolik že za tyto služby televize platila? „Nevím to z hlavy přesně, nebyl jsem na tuto otázku připraven. Ale pohybovalo se to kolem desítek tisíc za rok, maximálně nižších stovek tisíc u KŠB. A u BBH to bylo to samé,“ informoval televizní radní i ostatní přítomné David Břinčil, ředitel divize finance a provoz České televize.

Toto sdělení finančního ředitele veřejnoprávní televize o tom, kolik advokátní kanceláře dostávají z Kavčích hor za poskytované právní služby, však vzápětí dostalo masívní trhlinu. „Máme k dispozici objednávku České televize z listopadu minulého roku pro KŠB na skoro půl milionu, přesně 495 600 Kč. Byly to právní služby, ale není tam další specifikace,“ poukázal Pavel Matocha na propastný rozdíl mezi tím, co šéf financí ČT říká, a skutečností. „Já to upřesním. To bylo zadání z mojí strany a bylo to zadání na analýzu, kterou má Rada k dispozici. Je to posouzení vztahů mezi Radou České televize, Dozorčí komisí a generálním ředitelem. Je to ta analýza, o které jsme tady vedli debatu na poslední Radě,“ reagoval generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Nejasnosti u půlmilionové zakázky? Administrativní prohřešek

„Tady bych ještě poprosil, pane řediteli, o upřesnění. Ta analýza, kterou jsme od vás dostali a kterou jsme zde diskutovali, byla ze září, kdežto tahle objednávka je z listopadu. Takže předpokládám, že objednávka obsahovala ještě něco navíc nad rámec analýzy, kterou jste nám poskytl,“ upozornil předseda Rady ČT. „Ne, neobsahovala, já jsem si to zjišťoval. A zjistil jsem, že původní zadání té práce včetně rozsahu plnění a včetně toho specifického zadání šlo z našeho nákupu někdy v červnu loňského roku. A potom na základě té analýzy, která byla zpracována do konce září, přišla faktura, která se odkazovala na rámcovou smlouvu mezi Českou televizí a KŠB,“ vysvětloval šéf ČT.

Předpokládaný postup se však poněkud zadrhl. „Zjistili jsme, bohužel, že ta rámcová smlouva je definovaná přímo na daňové služby a poskytování daňových služeb, a tím pádem tato faktura nešla k rámcové smlouvě přiřadit. Proto jsme se domluvili s dodavatelem, fakturu zrušili, vystavili jsme novou objednávku už specificky na tuto analýzu a na jejím základě pak byla vystavena faktura. Je to administrativní prohřešek, který samozřejmě může působit problematicky, ale není to nic jiného, než že jsme chtěli mít správně nastavené účetnictví,“ zdůvodňoval Petr Dvořák poněkud zamotanou kauzu analýzy advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík za téměř půl milionu korun.

Generální ředitel tajil analýzu, že Rada ČT postupovala korektně

Právní analýza v hodnotě 495 600 korun, o níž je řeč, se zabývá vztahem mezi Radou ČT, dozorčí komisí Rady ČT a generálním ředitelem České televize. Půlmilionová zakázka byla iniciativou Petra Dvořáka, jak sám šéf ČT před radními přiznal, někdy z června minulého roku. Advokátní kancelář KŠB analýzu dodala do konce září. O měsíc a půl později, konkrétně 11. listopadu 2020 Rada ČT na svém jednání vyslovila vážné výhrady k práci Dozorčí komise jako svého poradního orgánu a kompletně ji odvolala. V reakci na to se rozjela v mainstreamových médiích i ze strany některých senátorů a poté i Senátu jako celku kampaň proti radním, že postupovali protiprávně a že by měli být sami Sněmovnou odvoláni.

Přitom generální ředitel České televize měl už od 30. září 2020 v ruce analýzu, kde je uvedeno, že Rada ČT může svoji dozorčí komisi odvolat, kdy chce a jak chce. Radě ČT ji dal k dispozici až na základě jejího usnesení v květnu 2021. Proto až na červnovém jednání Rady ČT z ní předseda Pavel Matocha mohl citovat a klíčová pasáž je tato: „Dozorčí komise je pouze poradním orgánem Rady ČT, a proto Rada, respektive její aktuální členové, by měli mít možnost rozhodovat o tom, kdo bude Radě pomáhat při výkonu její kontrolní působnosti, respektive kdo bude provádět jednotlivá kontrolní šetření. Aktuální členové rady by proto měli mít možnost určit osoby, kterým důvěřují, že provedou řádné kontroly“.

Hilšer, Smoljak a Milion chvilek demonstrovali zbytečně

„Já to tady zmiňuji proto, že je to potvrzení toho, že Rada v listopadu minulého roku rozhodla správně. A mrzí mě, že generální ředitel, který měl tuto argumentaci a tento materiál k dispozici, ho v té době Radě neposkytl,“ připomněl předseda Rady ČT, Pavel Matocha, že od listopadu 2020 do května 2021 Petr Dvořák se závěry analýzy, kterou si ze svého rozhodnutí nechal za půl milionu korun vybraných od koncesionářů vyhotovit, neseznámil ani radní, ani angažující se senátory a ani veřejnost. Nabízí se otázka, proč Petr Dvořák nechal eskalovat napětí ve společnosti, pořádat demonstrace na podporu České televize a odvolané dozorčí komise spolkem Milion chvilek s účastí senátorů Marka Hilšera a Davida Smoljaka.

Je s podivem, že měl v ruce právní analýzu a stačilo říci, že podle ní Rada ČT postupovala korektně. Ale neudělal to. Místo toho nechal proběhnout akce, v jejichž rámci iniciativa Milion chvilek pro demokracii 7. prosince 2020 podpořila Českou televizi happeningem, který se konal nejen před budovou televize na Kavčích horách, ale i v několika regionech. Vystoupili na něm kromě předsedy spolku Benjamina Rolla také senátoři Marek Hilšer a David Smoljak. „Kam se to řítíme. Každý den sledujeme, jak se náš stát rozpadá. Nejmocnější lidé v České republice zneužívají pandemii. Jedinou naší nadějí je, že se o všech těchto problémem dozvídáme skrze novináře. Ti jsou však čím dál více pod tlakem,“ řečnil na demonstraci Roll.

Tradiční petenti se báli řízené likvidace služby veřejnosti

„Po dvaceti letech jsme opět svědky toho, jak se politici snaží ovládnout veřejnoprávní média. Je tragické, že se situace zhoršuje. Nesmíme dopustit, aby veřejnoprávní média sloužila politikům, musí sloužit občanům,“ halasil zjevně neinformovaný senátor Marek Hilšer. „Už jsme tady potřetí a asi ne naposledy. Zítra zasedá volební výbor, který si nechal zpracovat analýzu k odvolání dozorčí komise Rady ČT. Ta zpráva nabízí stejný závěr jako analýza, kterou si nechal zpracovat Senát,. Je hrozné, že člen Rady, který má chránit veřejnoprávní médium se naopak snaží ho rozložit,“ bouřil senátor David Smoljak, jenž si mohl řečnické cvičení odpustit, pokud by znal výsledky právní analýzy, které generální ředitel Petr Dvořák před veřejností tajil.

Roli „užitečných nechytrých“ však v této kauze nesehráli jen senátoři Hilšer a Smoljak nebo spolek Milion chvilek, ale i desítky osobností, které vyzvaly zákonodárce, aby odvolali členy Rady České televize, co sesadili dozorčí komisi. „Jejich jednání hodnotíme jako pokusy o řízenou likvidaci této služby veřejnosti,“ napsali petenti v otevřeném dopise premiéru Andreji Babišovi. Podepsali se pod něj umělci, vědci, signatáři Charty 77, duchovní či bývalí politici.

Na vyjádření České televize k půlmilionové zakázce čekáme

Činil se také Senát, jenž bývá označován za pojistku demokracie. Uvedl totiž, že odvolání dozorčí komise nebylo v souladu se zákonem o České televizi. Současně požádal sněmovní volební výbor, aby se pochybeními Rady ČT zabýval a v případě jejich potvrzení zvážil odvolání radních, kteří se chyby dopustili. Ani Senát by se takových úletů zřejmě nedopustil, kdyby měli jeho členové k dispozici výsledky právní analýzy renomované advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. I když u jmenované dvojice senátorů člověk nikdy neví. Stejně jako to, zda šlo o prostou naivitu a neznalost, nebo cílený pokus dostat z Rady ČT jim nepohodlné členy.

ParlamentníListy.cz požádaly tiskové oddělení České televize o informaci, jaká byla skutečná výše plnění za právní služby pro Českou televizi, když to nebyly desítky tisíc korun za rok, jak se domníval a veřejnost mylně informoval finanční ředitel ČT David Břinčil. Vzhledem k tomu, že analýza posuzující vztahy mezi Radou České televize, Dozorčí komisí a generálním ředitelem vyšla Českou televizi, a tedy v podstatě všechny koncesionáře, na téměř půl milionu korunu, požádaly ParlamentníListy.cz Českou televizi o poskytnutí této analýzy. Na odpověď čekáme, jakmile se Česká televize vyjádří, budeme článek aktualizovat přidáním její reakce.

