Uznávat protilátky? Konvalinka je ostře proti. Má své důvody

Do konce týdne ÚZIS předpovídá až 7 000 pozitivních denně. „Podle mě k tomuto číslu určitě dojde. Nyní máme státní svátek, což může situaci trochu zpomalit, ale obávám se, že přes těch 7 000 se dostaneme skoro spolehlivě,“ sdělil Konvalinka. Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 67% Nelituji 23% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 12436 lidí

A kdy se podle něj ten strmý nárůst pozitivně testovaných změní? „Teď opravdu čtu z kávové sedliny. Myslím si, že to vyletí nahoru, ale po několika týdnech se to začne stabilizovat a poté to začne klesat. Ten virus má zhruba tři miliony lidí, u kterých se může šířit úplně volně, pravděpodobně. A potom má další statisíce nebo miliony, kde se může šířit o něco hůř. Ti lidé jsou očkovaní, nebo prošli chorobou, ale i tam se může šířit, i když jim neublíží zdaleka tak. Ten virus nezmizí a po nějakém podzimním nárůstu, který je nepříjemný, zejména že lidé zůstávají v nemocnicích a umírají, tak se to stabilizuje – odhadl bych takovou britskou situaci,“ poznamenal Konvalinka.

Jako nejefektivnější cestu boje s virem pak vnímá vysokou proočkovanost populace. „Doufám, že proočkovanost Británie, nebo dokonce Dánska doženeme. A ostatní opatření nebudou zapotřebí. Proočkovanost není stoprocentní ochrana, ale velmi dobrá – a rozhodně nejlepší, jakou v tuhle chvíli máme,“ dodal.

Co se týče testování a toho, že si je lidé budou muset nově hradit, má Konvalinka dva názory. „Zdravotní pojištění tady skutečně není od toho, aby lidem umožňovalo nějaká potvrzení a cesty do ciziny. Za druhé: opravdu my potřebujeme motivovat lidi, aby se nenechávali testovat, ale aby se nechali naočkovat. Je to opravdu důležité a tím či oním způsobem to dělá většina evropských zemí. Na druhou stranu tím, že budeme méně testovat, tak budeme slepí v té epidemii, a my potřebujeme znát ty informace. A každý pozitivně otestovaný, který potom nešíří tu chorobu dál, protože je někde izolovaný, tak je to dobře,“ podotkl.

Když se hovořilo o lockdownu, Konvalinka by se k němu nepřikláněl. Právě kvůli očkování. „Očkovaní se vystavili určitému nepohodlí, a teď by jim měl někdo zakazovat testovat se a chodit do práce, protože část jejich spoluobčanů tohle neudělala? To není fér! A tím pádem i politicky, a řekněme eticky, se dá lockdown obtížně zdůvodnit,“ dodal Konvalinka. Loni podle jeho slov byla jiná situace.

Následně se pak Konvalinka vyjádřil také k tomu, co bude chtít po nové vládě. „Oni už to řekli sami a nezdá se, že by na to byli dobře připraveni. Ale jasnou, konkrétní, účinnou a přesvědčivou komunikaci. To je opravdu strašně důležité, aby mluvili jedním hlasem. Aby jeden ministr nepodkopával rozhodnutí druhého. Takže za prvé: jasnou komunikaci. Za druhé: dlouhodobou koncepci, která se nebude chaoticky měnit při každém zasedání vlády, jako jsme to viděli předtím. Za třetí: ministr zdravotnictví, který zase nevyhází všechny svoje odborné týmy a nepostaví si úplně nové, které tady předtím nebyly a které se budou pomalu seznamovat se situací a postupně po několika měsících zase nakonec dojdou k tomu, co už navrhoval ten předminulý poradní výbor a co se koneckonců dělá v celé Evropě,“ sdělil Konvalinka, že je také důležité nehledat česká specifika.

Závěrečné téma patřilo protilátkám a tomu, proč by se měli nechat očkovat i lidé, kteří mají protilátky. „V lednu, v únoru to vypadalo, že očkování dává lepší protilátkovou odpověď než prodělaná choroba, a byla to pravda. Ta protilátková odpověď po očkování je stabilnější a průměrně vyšší než protilátková odpověď po prodělané chorobě, která se velmi liší případ od případu. Prodělání ale opravdu dobře chrání, což je skvělá zpráva. Tím jsme si nebyli jisti před mnoha měsíci,“ sdělil.

„To, že máte protilátky, opravdu svědčí o tom, že jste prodělali chorobu, takže byste měli být dobře chráněni. Toto jsou data, toto jsou fakta. Otázka, co s tím? Tady ta diskuse mě trošku rozčiluje, protože tím, že začneme uznávat protilátky, nezachráníme jediný lidský život. Vůbec nikomu nepomůžeme před hospitalizací. Pomůžeme lidem, kteří se nechtějí nechat testovat, nechtějí se nechat očkovat, aby nemuseli. A bude to celé férovější na základě současných poznatků. Ale nikoho tím nezachráníme. Současně, a to taky platí a je na to celá řada skvělých studií, že po prodělané chorobě očkování dramaticky zvýší vaši imunitní odpověď a ještě dále zvýší pravděpodobnost, že nedostanete infekci znovu,“ dodal Konvalinka, který by protilátky neřešil, ale všem by doporučil očkování.

