V ČSSD se událo něco nečekaného. Stranické základy se otřásají. Dolehlo to až do ANO

„Jenomže pak se tak od dubna začala socdem zvedat. Dokonce máme i interní průzkumy, které jí nechávají docela solidní volební výsledek. Počítali jsme ještě v lednu nebo únoru, že ČSSD bude mít vůbec problém se dostat do Sněmovny, kraje jsme nechávali stranou zcela. Poslední dva měsíce musím zhodnotit jako pozitivní právě pro sociální demokracii, vytáhla se. Jenom nevím, jestli to nebude nějaká chvilková záležitost, ale pro nás je to stále nejpřirozenější partner pro koalici,“ dodal ten vysoce postavený zdroj hnutí ANO.

A nyní kraje.

V těch je situace poněkud jiná, místy chaotická, a především centrálně neřízená. Krajské koalice ve velké většině nekopírují parlamentní politiku, čímž dovolují široké pole působnosti hlavním aktérům.

Naše redakce měla možnost mluvit se zástupci hnutí ANO především v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Jedná se o letité bašty socdem, kde tato oranžová strana v minulosti dosahovala velmi stabilních a vysokých zisků. Situace tam byla jako přes kopírák...

„Nevím, jak to bylo dřív, ale teď se s nimi počítá,“ uvedl náš chomutovský zdroj z hnutí ANO. „Socani tady byli silní za Housky i Vaňhové a teď mi přijde, že se to vrací,“ dodal tento lokální pozorovatel. „Myslím, že hodně udělal Hašek, ještě víc pak Hamáček. Překvapivě to nevyznělo špatně ani po odchodu Jardy Foldyny, ale to už spekuluji. Viděl jsem čísla na centrále v Praze, my si to samostatně měříme, takže počítám, že ANO vyhraje bezkonkurenčně. S ČSSD do koalice nemám osobně problém, ale bude to taky na Honzovi Richterovi,“ dodal.

Jan Richter je poslancem ANO a zároveň vedoucí centrály Babišovy klaky. Jeho pozici můžeme označit za vlivnou, jelikož v minulosti patřila především Babišově spojenkyni a „cherchez la femme“ Radmile Kleslové.

Pozitivní vývoj oranžových preferencí lze najít nejen ve slovech, ale také v číslech. ParlamentníListy.cz se zaměřily na tři agentury. Dvě jsou zacílené na on-line sběr, tedy Phoenix Research a SANEP, třetí pak klasicky – osobně, jde o STEM. Nárůst preferencí je patrný u všech tří. Nejvíce u STEM, který ČSSD ještě v lednu 2020 přiřkl v rámci volebního modelu 5,4 procenta. V květnu letošního roku to pak bylo 8,9 procenta. Tento číselný model STEM můžeme vykládat jako simulovaný výsledek voleb do Poslanecké sněmovny. U on-line agentur SANEP a Phoenix můžeme hovořit o půlprocentním nárůstu, který přichází od dubna letošního roku.

Sociální demokracii prokazatelně pomohlo také angažmá předsedy Hamáčka v boji proti koronavirové nákaze.

Po uzavření nejvíce kritické fáze boje s epidemií koronaviru totiž česká veřejnost ocenila výkon lídrů klíčových ministerstev. Práci ministra vnitra Hamáčka hodnotí pozitivně 70 procent občanů. Jen mírně nižší je podíl pozitivních hodnocení u premiéra Babiše (65 procent). Třípětinová většina veřejnosti (60 procent) oceňuje práci ministra zdravotnictví Vojtěcha. Hodnocení dalších členů vlády, například ministryně Schillerové (53 procent), Maláčové (53 procent) a Havlíčka (50 procent) již není tak jasně pozitivní. Mezi lidmi, kteří se s obtížemi vyrovnávali s opatřeními přijatými proti šíření epidemie, dokonce v hodnocení práce těchto ministrů převažují kritické postoje.

Doplňme, že citovaný výzkum STEM byl druhým v letošním roce, v němž zástupce sociální demokracie přeskočil Andreje Babiše. První měření, kde Jan Hamáček předčil premiéra, přinesla agentura Phoenix na konci března.

Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 jsou plánovány na 2. a 3. října 2020 současně s volbami do Senátu. Budou voleni krajští zastupitelé ve třinácti krajích mimo hlavní město Prahu, kde má pravomoci obdobné krajskému zastupitelství zastupitelstvo hlavního města Prahy. Bude se jednat o šesté volby do zastupitelstev krajů v České republice. Kandidátní listiny musejí strany a hnutí podat nejpozději do úterý 28. července 2020, a to do 16.00 hodin příslušnému krajskému úřadu. Kandidovat může občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu příslušného kraje.

