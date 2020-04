„Zavolejte mi svetr!“, „Cože?“, „No svetr mi zavolejte, ať sem ´de...“ Tragikomická scénka na vládě ukázala, jak to je mezi Babišem a Hamáčkem doopravdy

reklama

„Je tam problém především v tom, že málokdo někdy normálně pracoval. Vesměs jde o lidi, kteří jsou studovaní politikou a museli pošlapat hodně vztahů, aby se dostali nahoru. A stejně fungují i jejich blízcí, náměstci. Třeba ve Sněmovně se hodně dlouho hovoří o tom, že Tomáš Petříček dostal soupisku jmen od Mirka Pocheho a ty musel zaměstnat na resortu zahraničních věcí, všechno to měla být jména politiků ČSSD z Prahy a středních Čech. Asi tak bych to viděl."

Co ale zaujalo naši redakci ještě víc, to byl velmi pregnantní popis charakterových vlastností obou mužů. Náš další zdroj, který nahlédl také pod pokličku ústředního krizového štábu, potvrdil Hamáčkovu velkou profesionalitu i obětavost. „On vůbec nebyl jalový vůči názorům jiných, dost mě překvapil, je to možná i tím, že nikdy žádnou takovou profesi nedělal. Premiér Babiš přistoupil, alespoň mně se tak zdá, k věcem z pozice síly, Jan Hamáček byl rozvážnější."

Nic naplat. Člověk zůstane člověkem, dalo by se říct. Jenomže vzhledem k blížícím se krajským volbám na podzim letošního roku je tu ještě jeden aspekt. Zatímco Andrej Babiš a celé hnutí ANO může počítat s plošnou podporou, sociální demokracie na tom už tak báječně není. Podle průzkumů, které kolovaly v dolní komoře Parlamentu, i přes výrazný mediální prostor Jana Hamáčka, bude mít v mnoha krajích socdem problém překonat pětiprocentní hranici.

A to je kámen úrazu.

Další muž, s nímž naše redakce měla možnost diskutovat, opakovaně hovořil o problému s krycím názvem svetr. Ani naše redakce zprvu nechápala, že jde o přezdívkou, jakou si Jan Hamáček vysloužil.

„Jo, jo, říká se mu červenej svetr, označují ho tak poslanci, premiér, ministři, dokonce i kolegové. Jednou chtěl někdo po tajemnici, aby zavolala svetr, chudák ženská netušila, oč jde… Nemyslím, že by to mělo urazit, je to jen charakteristika, kterou zřejmě vymyslela PR agentura sociální demokracie," uvedl.

Psali jsme: Babisch ist Boss! Hovořili jsme s německým europoslancem. Lítaly nadávky, Poche sem, Polčák tam. Lemply, flákači, jen prachy. Jourová? Was ist das??

Že jde o marketingový tah, naznačuje také změna profilové fotky ministryně Maláčové (MPSV) na Twitteru. Kromě pečlivého make-upu a profesionální fotografie je na její tváří patrná i rudá rouška. Sociální demokracie tak pojala koronavirovou pandemii rovněž z perspektivy marketingu. Vyčítat jí to nelze, podobný zájem o její čelní představitele nezažila dlouhé roky.

„Problém není v tom, že Honza Hamáček s Jardou Tvrdíkem řeší věci. Problém z pohledu ANO může představovat nevyváženost v mediálním zastoupení, zejména pak v ČT. Premiéra Babiše nabírají de facto stále titíž: 168 hodin paní Fridrichové, ta už bez Andreje Babiše neudělá krok, dále Wollnerovi Reportéři. Že se třeba netočí o panu Povšíkovi, Chovancovi, Růžičkovi, Tvrdíkovi," podivil se náš první citovaný zdroj, člen Sněmovny. Konkrétní být nechtěl. „Myslím si, že za pár týdnů se hodně věcí začne objevovat na veřejnosti, tak bych počkal," vysvětlil svůj zdrženlivý postoj.

Psali jsme: V ANO dokončili likvidaci svého člena. Ten se mezitím veselil v nepřístupné lóži na Slávii

Na růžích ustláno podle všeho nemá ani Jan Hamáček. „Ačkoli ho třeba hodně lidí považuje za mluvící hlavu, on poslední měsíce hodně dře. To, že vede ČSSD, znamenalo desítky ústupků a vedlejších dohod, dokonce bych řekl, že i sebeobětování. To není žádný kalkul, za tím je hodně práce a šel do rizika. Třeba se to lidem nezdá, ale neříkat nesmysly, nosit v hlavě čísla a fakta, také není snadné. Co navíc nelze Honzovi Hamáčkovi upřít, je pořád ještě ta míra slušnosti. Mě osobně premiér několikrát zaskočil slovníkem horníka po šichtě na šachtě," dodal jiný náš zdroj, pohybující se v oblasti bezpečnosti státu.

Jak z toho ven? Všechny naše zdroje shodně tvrdí, že krajské volby budou jenom příprava. Nikomu na nich prý tolik nezáleží, o čemž vlastně svědčí barevnost současných koalic napříč republikou. Zásadní prý budou až volby do PSP v roce 2021.

„Jestliže bude mít Jan Hamáček tolik prostoru, jako má nyní, je to jediná alternativa pro ANO,“ uzavřel poslanec hnutí, který podle vlastních tvrzení zkouší brousit hrany mezi ministrem vnitra a jeho „nezbedným šéfem“.

