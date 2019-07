V ČT bez ANO: Zeman končí, řekl šéf STANu u Witowské a Tomio Okamura se mu vysmál

V Událostech, komentářích se o krizi spojené s odvoláváním ministra Staňka bavili tentokrát bez ANO a ČSSD, které čekají na páteční schůzku s prezidentem. Do studia zavítali Vít Rakušan a Tomio Okamura. Podle Okamury může ČSSD buď zoufale doufat ve vládě, nebo zvolit politickou smrt. A opět hovořil o vládě odborníků. „My nechceme koryta, my chceme náš program,“ tvrdil. Rakušan se zabýval Ústavou: „Ta Ústava samozřejmě byla sepsána v letech, kdy se prostě věřilo, že na Pražském hradě nebude sedět pomstychtivý člověk, který si na konci své politické kariéry bude vyřizovat účty se svými starými rivaly.“

První otázka Světlany Witowské směřovala na Tomia Okamuru, zda se schůzka Miloše Zemana a Andreje Babiše o odvolání ministra Staňka ponese v duchu něco za něco. Okamura odtušil, že to není otázka na něj, ale na mediálních výstupů se zdrživší poslance ANO, kteří do studia nepřišli. Nicméně, podle něj chce Andrej Babiš současnou vládu udržet. „Protože pro Andreje Babiše je pochopitelně jedninou variantou, aby zůstal premiérem, aby se udržel, protože ten tlak a ty nevyjasněné kauzy jsou pro něj samozřejmě výhodnější, když je v té nejvyšší exekutivní pozici,“ vysvětlil Okamura. Anketa Chcete, aby členy Rady ČT volila dál sněmovna? Ano 91% Ne, ať je volí odborné spolky, univerzity apod., jak chce Hana Marvanová 9% hlasovalo: 221 lidí

Podle Rakušana se ukázalo na první schůzce v Lánech, že standardní vyjednávací metody nefungují. „Já to skutečně čtu tak, že pan premiér Babiš přijde s nějakým obchodem něco za něco, s nějakou nabídkou, například na výměnu, nějakou vládní rošádu s jiným jménem na ministra kultury,“ spekuloval Rakušan a dodal, že je otázka, zda to není další „úkrok do ponížení“ v chování prezidenta Zemana vůči sociální demokracii.

Witowská vyzvídala od Okamury, zda po kuloárech putují možné scénáře. Ten však navázal na svoje předchozí tvrzení, že Andrej Babiš se bude chtít udržet v křesle premiéra, a dodal, že i sociální demokraté podle něj udělají všechno, aby se v této vládě udrželi. „Nemám signály, že by to mělo být jinak, protože ČSSD je tak rozhádanou stranou, která se v podstatě rozpadá, a mají už jen dvě možnosti: buď zoufale doufat, že když v té vládě zůstanou, tak se to ještě zlomí, ale já mám takový dojem, že se to nezlomí k nějakému lepšímu výsledku než ta 3 %, co měli ve volbách do EP, nebo že odejdou, ale to si myslím, že při tom rozhádání znamená okamžitou politickou smrt,“ zhodnotil pozici slabší koaliční strany předseda SPD.

Andrej Babiš má podle něj velmi silnou vyjednávací pozici a uplácí ČSSD tzv. trafikami, aby si ji udržel. Jak zmínil, ČSSD je podle něj mimořádně slabý koaliční partner a ustupuje, kam může. A výsledkem prý je, že vláda skoro nepracuje a zásadní nové zákony se nepřijímají. „V podstatě celý rok se jenom hádají, přibližně polovina ministrů už byla vyměněna, což je tuším rekord od vzniku samostatné České republiky, a pan prezident Zeman, to jsem chtěl poznamenat, nehce být tím hráčem nebo nástrojem těch vnitrostranických bojů o koryta v ČSSD,“ kritizoval Okamura. Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Witowská namítla, že také dříve řekl, že by SPD byla za jistých okolností ochotna podpořit vládu odborníků, tedy že by se SPD teoreticky také nechala od Andreje Babiše uplácet. „Je to přesně naopak, už jsem to říkal stokrát v médiích, pro nás je jediným cílem prosadit náš program. My nechceme ani místa ve vládě, my nechceme ani žádná koryta, my chceme náš program,“ tvrdil Okamura. Jako hlavní body tohoto programu uvedl zásadní pomoc lidem v dluhových pastech, zásadní podporu pracujících rodin s dětmi, zásadní navýšení invalidních a starobních důchodů a zásadní podporu živnostníků. Nicméně podle Okamury stále platí, že se stíhaným člověkem, ať už by to byl Ivan Bartoš, Petr Fiala či Andrej Babiš do vlády nepůjdou. A začal znovu mluvit o vládě odborníků, ale Witowská ho přerušila a dala slovo Rakušanovi.

Ten pravil, že možností vlády odborníků se ve STANu vůbec nezabývají. „My se zabýváme myšlenkou, proč máme slabého premiéra. Proč máme premiéra, který nevyužívá svých kompetencí daných Ústavou. My se ptáme, proč máme premiéra, který se z nějakých důvodů nechává prezidentem mimo ústavní rámec tlačit k rozhodnutím, která prostě nejsou standardní. My se ptáme, proč se premiér bojí podat kompetenční žalobu na prezidenta ve chvíli, když prezident prostě nedostojí svým ústavním povinnostem.“ Nicméně Witowská namítla, co by kompetenční žaloba změnila, když kompetence jsou jasně dané, že prezident jmenuje a odvolává členy vlády.

Vývoj nespokojenosti se současnou politickou situací

Zdroj CVVM

Rakušan odpověděl, že prezident odvolává člena vlády, pokud to navrhne předseda vlády. „To je dáno Ústavou. A kdyby teď autoritou byl vysloven ten jasný signál, jasná věta, že to skutečně je povinností prezidenta...“ začal Rakušan, ale Witowská ho přerušila otázkou, zda tou autoritou není sama Ústava. Což Rakušan připustil, ale dodal: „Pokud tady prezident Ústavu nedodržuje, tak my se přece musíme pohybovat v nějakém rámci, který nám ta Ústava – které my na rozdíl od prezidenta republiky věříme a důvěřujeme – dává: premiér má možnost kompetenční žaloby, další možností, která tady je, je prostě ústavní žaloba, která... V tuto chvíli se skutečně nejedná o to, zda je to jméno, Zeman, Babiš či Staněk, tady se přeci jedná o princip. O princip toho, že je ohýbán ten základní dokument hlavou našeho státu.“

Na Okamuru směřoval dotaz, zda se nebojí toho, že by se eventuálně podobná situace, kdy prezident nechce odvolat ministra z vlády, mohla stát i jemu, a zda by nebylo dobré vyjasnit, jaký je přesný postup. Okamura kontroval, že SPD nevidí na chování prezidenta nic protiústavního. Zda je něco protiústavní může podle něho rozhodnout jen Ústavní soud. Nicméně připustil, že prezident Zeman využívá ústavní mantinely ve velmi širokém smyslu. „Ale my v tom žádnou protiústavnost nevidíme,“ řekl Okamura a znovu zopakoval svou pointu: „Prezident jako člověk, který je hlavou státu, přeci nemůže být stafáží nebo figurkou neustálých vnitrostranických hádek v rozhádané vládě.“ Na slova Okamury Vít Rakušan nesouhlasně vrtěl hlavou. Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátorka pak přesměrovala svou pozornost na předsedu STANu a zeptala se, zda by se politici neměli snažit spíše domluvit než hnát věci k soudu, i když je podle Rakušana žaloba jedinou možností. „I vy se chcete stát jednou premiérem,“ pravila Witowská, Rakušan se pobaveně ušklíbnul a moderátorka pokračovala: „Tak si představte, že by vás měl jmenovat prezident a vy budete podepsán pod žalobou, kterou na něj bude někdo dávat, nebylo by skutečně lepší se zkusit domluvit?“

Rakušan namítl, že pokus o domluvu už zde byl, a nevyšel. „Pan premiér Babiš odešel spolu s panem Hamáčkem jako zpráskaní psi z té lánské schůzky, bylo to na nich konec konců vidět,“ řekl Rakušan a lehce souhlasně kývnul. Předseda STANu pokračoval, že to, co říká Okamura, není pravda, že prezident musí dodržovat Ústavu. „Ta Ústava samozřejmě byla sepsána v letech, kdy se prostě věřilo, že na Pražském hradě nebude sedět pomstychtivý člověk, který si na konci své politické kariéry bude vyřizovat účty se svými starými rivaly,“ dodal politik s tím, že se momentálně na naší politické scéně nic jiného neděje. Okamura na Rakušana reagoval, že Ústavní soud neurčil, že prezident Zeman jedná protiústavně a že se jedná jen o jeho výklad. Witowská se snažila namítnout, že o tom je žaloba, kterou podávají opoziční strany. „Tak ať nejprve (Ústavní soud) rozhodne, my tu žalobu nepodáváme, podávají ji tady kolegové,“ dodal Okamura, což Rakušan kýváním a úsměvem kvitoval. Okamura se ještě ohradil proti tomu, aby si někdo vykládal Ústavu po svém.

Fotogalerie: - Zvyšování daní

Okamura si ještě rýpl do Rakušana, že vzhledem k tomu, že Miloš Zeman ve volbách získal 2,5 milionu hlasů, tak se nejedná o konec politické kariéry, ale o vrchol. Witowská se ptala na to, zda by Okamurovi nevadilo, kdyby prezident čekal 40 dní s odvoláním jeho ministra. „Je potřeba respektovat, že je tady vláda, prezident, soudy, Senát, Sněmovna a souhlasím s paní Witowskou, že je potřeba jednat a domlouvat se, ale když se na prezidenta neustále útočí a je to konfrontační, tak takhle to potom funguje i ve Sněmovně, že se politici jen hádají a nejdou dopředu,“ řekl Okamura, ale Witowská stále trvala na přímé odpovědi na otázku. Okamura namítl, že Witowská řeší důsledek a on by hlavně neuvedl situaci do tohoto stavu, protože by si jako koaličního partnera nevybral nestabilní ČSSD, kvůli které se prý neustále mění ministři.

„Tak teď bez hysterie a křiku nějaká fakta,“ kopl si Rakušan a pokračoval, že způsob volby nezměnil kompetence prezidenta. Dodal, že je rád, že Okamura uznává, že rozhodnout má Ústavní soud, a právě proto podávají ústavní žalobu, pro kterou, pokud opravdu chce, aby Ústavní soud rozhodl, má Okamura zvednout ruku.

Poslední otázka WitoWské byla, kdo v pátečním jednání s prezidentem ustoupí. Okamura uvedl, že opravdu neví, ale přeje si, aby zde byla vláda, která už nebude obtěžovat občany vnitrostranickými hádkami, což ovšem dle jeho názoru není v současném složení možné. „Já spíš už věřím a doufám, že ČSSD neustoupí, protože je mně stále sympatičtější jako stará demokratická strana než extremistické strany jako SPD, takže já doufám, že se zachová naživu a jediná možnost, jak se zachovat naživu, je prostě neustupovat,“ uvedl nakonec předseda STANu Vít Rakušan.

Celý pořad ZDE

Psali jsme: Babiš do Vánoc padne! říká lékař Rejmont z TOP 09. A Pospíšil? Ten má nejlepší roky za sebou Kauza Staněk: Tak takhle to bylo! Hamáček prý naštval Zemana. A chystá se nové řešení Senát bude projednávat žalobu na prezidenta. Může si proti všem jmenovat proruskou vládu, varuje Láska Padnete: Čtyři umělci z Národního vyjeli čtyřmi služebními auty na festival do Německa. Víme, kolik to stálo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas