V ČT se útočilo na OSVČ: Odvedou polovinu toho, co berou na důchodech. Vyřadit je ze systému!

Rusnok hned v úvodu varoval, že nebude možné donekonečna si půjčovat na důchody.

„Pokud to bude trvat příliš dlouho, tak to stáhne dolů ty veřejné finance jako celek. Ostatní instituce nám pak mohou začít půjčovat peníze s nějakou vcelku přirážkou. Ony si neustále vyhodnocují jistotu, že se jim ty peníze vrátí. A pokud ta jistota klesá, tak ta přirážka narůstá,“ varoval Rusnok s tím, že rozpočtový schodek, který rok co rok naroste o stovky miliard, je velkou chybou.

„Ty finanční trhy se chovají tak, že dlouho je všechno v pořádku – a najednou je všechno špatně. My bychom proto neměli dráždit hada bosou nohou, ale děláme to,“ doplnil Pertold s tím, že Česko intenzivně valorizuje penze, ale na tyto valorizace fakticky nemá peníze. „Takže to jde na dluh, čili my se stále zadlužujeme, to zvyšuje inflaci a to nás nutí dál valorizovat důchody. Takže se ocitneme v kruhu, který je podle mě tím drážděním hada bosou nohou,“ upozornil Pertold, poradce ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL

Od 1.11. pověřen řízením Ministerstva životního prostředí

„Proč nemáme stejně vysokou inflaci jako Němci, když jsou naše ekonomiky tak provázané?“ ptal se Štěch i v průběhu pořadu. „Já jsem se včera vrátil z Německa, tak i když neberu jejich kupní sílu, která je mnohem vyšší, než ta naše, tak cena zboží je tam mnohdy nižší!“

„Souhlasím s tím, co tady říkali pánové – že je třeba řešit ty následky –, ale my musíme řešit taky ty příčiny! Já jsem pro to, aby ty důchody zůstaly valorizované. Je potřeba zajistit ty zdroje, aby na důchody bylo, protože senioři jiný zdroj příjmů, než ten průběžný důchodový pilíř, nemají. My jsme tady před lety, i u vás v tomto pořadu, vedli ty debaty o kapitálovém pilíři důchodového systému. Já bych dneska chtěl vidět ta data, protože ta krize se týká i kapitálových fondů. Kdybychom na ten kapitálový systém přešli, tak dneska na ty důchody už vůbec nemáme!“ hřímal dál Štěch.

Rusnok zkritizoval ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) za to, že bez patřičné reakce nechává mnoho lidí odejít do předčasného důchodu, protože teď to je kvůli valorizacím výhodnější, než odchod do důchodu např. v únoru příštího roku. Tento systém by se podle Rusnoka měl změnit.

Mohlo se to prý řešit „změnou vzorečku v zákoně“ na výšky předčasných důchodů. Rusnok prohlásil, že „důchody nejsou žádná věda a tyto vzorečky se měly měnit. To je řešitelné, na to nepotřebujete integrály,“ kroutil hlavou Rusnok.

„A teď už je pozdě, toto už napravit nelze. To se mělo udělat hned zkraje, pokud na to pánové upozorňovali,“ ozval se Štěch.

Rusnok volal po tom, aby se usilovalo inflaci co nejvíce snížit. „Ten přístup současné centrální banky – že nevadí, že tu nějakou dobu bude vysoká inflace, hlavně že se zachrání pracovní místa –, no tak to je problém,“ hřímal bývalý guvernér ČNB. „Můj odborný názor je, že pokud máme 16% inflaci a výhled je nejistý, tak musíme mít vyšší bankovní sazby. A ve chvíli, kdy začne inflace klesat, tak je třeba snižovat sazby. Říkat, že tu budeme mít vysoké sazby delší dobu, to je jako kdybyste říkali lidem, že budou mít o jednu chemoterapii víc, aby to pochopili lidé,“ rozčiloval se Rusnok.

Vysokou inflaci podle něj musíme srazit, protože pokud to nedokážeme, ponese to s sebou podle Rusnoka velké problémy.

Pertold volal po tom, aby i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odváděly více peněz na sociální pojištění. Že zaměstnanci odvádějí podstatně víc. A Rusnok Pertoldovi za tato slova poděkoval.

„Pokud se vám toto podaří prosadit, tak to je skoro na státní vyznamenání,“ pravil Štěch.

Rusnok vypěnil. Uhodil na osoby samostatně výdělečně činné. „Na druhé straně se také říká, že se má ustanovit nějaký minimální důchod, že mít 10.000 Kč důchod není důstojné. Ale my se taky musíme podívat, kdo dostává tyhle důchody. To jsou OSVČ – oni platí asi polovinu toho, co pak pobírají na důchodech. Já jsem už v minulosti volal po tom, aby to bylo jako v Německu, aby OSVČ byly vyřazeny z toho systému a ať mají vlastní systém, kde pak dostanou důchod podle toho, kolik během aktivního života do systému zaplatí. To, co máme my, to je falešná solidarita, to je Jánošík naruby,“ zlobil se Rusnok.

Pertold varoval, že pokud se nezvýší hranice odchodu do důchodu, Česko bude mít velký problém, protože důchody spolknou ještě více peněz ze státního rozpočtu. Pokud vláda odmítne zvyšovat věkovou hranici, pak má podle Pertolda vláda jen dvě možnosti. „Buď snižovat důchody, nebo zvyšovat daně,“ uvedl Pertold.

Také Štěch upozornil, že „politici budou muset řešit délku dožití“. „Já toto neodmítám, ale mám obavu, že se nebudou řešit ty problémy, které deformují stávající systém,“ varoval Štěch s tím, že musí zůstat zachován silný první důchodový pilíř a současně je třeba tlačit na zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům přispívali na důchody skrze program připojištění, což se děje např. v Austrálii.

