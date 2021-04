V Japonsku vše otevřeno! Okamura odrazil v ČT Kubala a covid-námitky

Tři témata komentoval předseda SPD v Událostech, komentářích. Otevírání škol a postupné rozvolňování, výměnu ministrů a kauzu Jaroslava Faltýnka. Dle Tomia Okamury se měly školy otevřít už dávno, protože zde vzniká celý jeden needukovaný ročník. Z ministrů by vyměnil Blatného, Hamáčka a Petříčka. Plaga prý jen jede v mantinelech, které mu zdravotnictví a vnitro nastaví. A Faltýnkovy zápisky? Ty by dle Okamury měla prověřit policie, protože Seznam Zprávám nevěří. „Doufám, že to není žádné tlachání z jeho strany, doufám, že už něco podal, když má informace a důkazy," řekl o Janku Kroupovi.

Vláda plánuje otevírat školy. Tomio Okamura by dle svého vyjádření šel dál a rychleji. „Ty školy měly být otevřeny už dávno, už dávno se měly vrátit děti do škol. Vláda si vůbec neuvědomuje, že je tady celý jeden ročník, který není edukovaný. Což bude mít dalekosáhlé následky, které přesahují tento rok - rok nouzového stavu. To bude generační problém. Takže my říkáme, že už to dávno mělo být a nemělo se otálet," kritizoval vládu. Uvedl, že také už měly být otevřené služby a maloobchod a to při dodržování základních opatření. Konstatoval, že vládní opatření nefungují a přinášejí mnohem větší škody než otevření a navrácení nerizikové populace k normálnímu životu. Doporučil zacílení opatření na rizikové skupiny a udržení zdravotnictví. Anketa Je Janek Ledecký dezinformátor? Ano 31% Ne 69% hlasovalo: 526 lidí

Kubal podotkl, že toto říká už od podzimu. „A dochází na moje slova," poznamenal Okamura. Moderátor se zeptal, zda je potřeba rizikovou skupinu rozšířit kvůli mutacím, protože dle informací z JIP se na nich nacházejí mladší ročníky. Okamura namítl, že se nejedná tolik o věk, jako o komorbidity, tedy o lidi trpící cukrovkou, vysokým tlakem či obezitou.

Jako úspěšný příklad pro českou vládu dal Japonsko, kde údajně strategii vytvářejí odborníci, politici se nehádají, mluví jedním jazykem, jednou řečí a když něco řeknou, tak to prý platí. „Ne že každé tři dny platí něco jiného. A prostě to funguje. Jsou otevřené restaurace, maloobchody, dodržují se vzdálenosti, jsou tam třeba plexiskla u výdejen rychlého občerstvení," řekl s tím, že je čas skončit s experimenty.

Co se týče ochrany rizikové skupiny, Okamura mínil, že těmto lidem měla vláda zdarma poskytovat respirátory a předepsat jim zdarma vitamín D a další doplňky. I dezinfekce pro ně prý měla být zdarma. „Pro ty rizikové skupiny neudělala vláda vůbec nic, aby je nějakým způsobem preventivně ochránila. Dávno měli být zapojeni praktičtí lékaři, měli být motivováni zdravotními pojišťovnami. Oni ví, kteří pacienti jsou rizikoví, to jsou jasně definované skupiny," pokračoval. Praktičtí lékaři měli těmto lidem prý volat a zjišťovat jejich zdravotní stav. Kritizoval vládu i za to, že měla zpoždění v dodávkách léků.

Když se Kubal zeptal, zda je namístě výměna ministrů Blatného a Plagy, Okamura kontroval, že namístě je výměna více ministrů. „V prvé řadě je to ministr Blatný a ministr Hamáček z ČSSD. Ten je předsedou krizového štábu a je odpovědný za ta skandální a nefunkční opatření, že už je to v podstatě o represi, když jsou lidé mláceni za to, že jdou osamoceně a nemají roušku. S tím, že ministr Blatný řekne, že tu roušku mají mít kvůli lepší identifikaci, přestože jdou sami. Tak to už je opravdu šikanózní situace." Blatnému vyčítá systém PES, který vláda již dlouho nedodržuje a tak podle Okamury podkopala svou důvěru. A také, že co se týče vakcinace, tak se Česko spoléhalo na „sliby chyby Evropské unie", místo toho, aby jednalo samostatně. Na seznamu těch, které by hnutí SPD odvolalo, je i ministr zahraničí Petříček. „Zahraniční politika v podstatě přestala existovat," zdůvodnil.

Pokud jde o Plagu, Okamura se snažil být férový a řekl, že se ministr pohyboval v mantinelech, které připravili ministři Hamáček a Blatný. „A pan premiér, který každých pár dní, ačkoliv by to měli řešit odborníci, tak do toho zasahuje politicky," doplnil. Krátce poznamenal, že je tedy potřeba vyměnit trojici Hamáček, Blatný a Petříček, protože občané ztratili ve vládu důvěru. „Jediným řešením, jak vrátit důvěru, je skutečně výměna těch neschopných ministrů, kteří selhali, rekonstrukce vlády. Vláda by si mimochodem měla požádat o důvěru ve Sněmovně, my jsme sbírali podpisy pro vyvolání hlasování..." pokračoval Okamura a Kubal se otázal, zda by byl pro předčasné volby.

Předseda SPD odpověděl, že by vládu vyměnit chtěl, ale dle informací ministerstva vnitra trvá příprava předčasných voleb technicky půl roku. Navíc se z logických důvodů volby nekonají o letních prázdninách, tudíž by na přípravu zbyly dva měsíce, proto je lepší počkat na řádné volby. „My říkáme, že je lepší, aby odpovědní ministři podali demisi, ale Andrej Babiš je drží na svých místech, aby došlo k rekonstrukci vlády na vládu odborníků a tato vláda by si měla požádat o důvěru. A překvapilo mě, že když jsme sbírali podpisy pro hlasování o důvěře, tak ani opoziční strany nám ty podpisy nedaly," načrtl Okamura jednu možnost.

Kromě opatření a výměny ministrů se řešila také zjištění investigativního novináře Janka Kroupy ze Seznam Zpráv ohledně šéfa poslaneckého klubu ANO, Jaroslava Faltýnka. Okamura podotkl, že i on byl obviňován z ledasčeho, ale nebyl nikdy soudně obviněn, ani souzen, tudíž se vyslovil, aby zjištění prošetřila policie a vyvodila závěry.

„Z mých osobních zkušeností, server Seznam Zprávy dle mého názoru není důvěryhodný server, protože v mém případě mě osočil několikrát a nikdy se nic v mém případě nepotvrdilo a za nic jsem nebyl dokonce obviněn. Přitom vždy vytahují lži a pomluvy o SPD. Proto já říkám, že těmto novinářům nevěřím a jestli jsou nějaká podezření z porušení zákona, ať to prošetří policie," prohlásil. Kubal se zeptal, zda bude policii kontaktovat on, a Okamura odpověděl, že pokud má podezření redaktor Seznam Zpráv, tak je jeho povinností případ policii hlásit. „Doufám, že to z jeho strany není žádné tlachání, doufám, že už něco podal, když má informace a důkazy," řekl. „Padni komu padni, to si myslím, že je férové řešení," doplnil.

