V ODS před kongresem sílí kritika Fialova vedení. Schytat to má hlavně Udženija

Občanské demokraty čeká volební kongres. Pravděpodobně se na něm toho mnoho nestane, protože stávající předseda strany Petr Fiala nemá protikandidáta. Stranu vede už šest let a ODS v poslední době mezi voliči neroste její obliba. To může Fialovi, obrazně řečeno, zlomit vaz. Jedna volba na kongresu by mohla naznačit, co bude s celou ODS dál.

ODS čeká v sobotu v Praze volební sjezd. Předseda strany Petr Fiala, který partaj vede už šestým rokem, nemá vyzyvatele, takže je celkem jasné, že k žádné zásadní stranické revoluci v ODS nedojde. Na povrch však probublávají informace o tom, že ve straně přece jen panuje jistá nespokojenost s tím, že nijak významně nerostou preference strany. V tuto chvíli se zdá, že ODS na podzim 2021 Babiše neporazí. A straníci přemýšlejí, co s tím.

Exministr spravedlnosti Pavel Blažek v rozhovoru pro Info.cz prohlásil, že ODS by sice přežila i třetí období v opozičních lavicích, ale pokud by k tomu došlo, ve straně by zřejmě nahlas zaznělo, že Petr Fiala jako lídr už nestačí a musí přijít někdo nový.

„Předpokládám, že by začalo oprávněné volání, aby stávající vedení odešlo, čekalo by nás tudíž hledání nového lídra a nového vedení, což by nebylo jednoduché. Ostatně i kongres, který bude teď o víkendu, ukazuje, že se do vedení zas tak moc lidí nehlásí. Strana by pobyt v opozici přežila mimo jiné díky tomu, že jsme pevnou součástí politiky na komunální úrovni, jsme také silní v Senátu. Nicméně voliči od nás očekávají, že pro ně také něco uděláme. No a k tomu potřebujeme být ve vládě. Z opozičních lavic toho příliš prosadit nelze,“ uvedl Blažek.

Páteční MF Dnes tvrdí, že jistým ukazatelem, zda kongres přinese nějakou změnu, může být osoba stávající 1. místopředsedkyně Alexandry Udženije, která už připustila, že by po volbách 2021 mohla jít do koalice i s Andrejem Babišem (ANO), aby ODS konečně zasedla ve vládě a mohla plnit to, co voličům slibovala.

„Když (Udženija) neprojde, bude to silný vzkaz Petru Fialovi, že je čas a nálada ještě věci změnit. Pokud projde, je jasné, že už je to všem fuk a připravují se na období po volbách v roce 2021,“ konstatoval jeden z vlivných členů ODS, jenž si nepřál být jmenován.

