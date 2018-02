V Olomouckém kraji má nominaci na předsedu ČSSD primátor Staněk

„Podle mého názoru to, proč každá politická strana vstupuje do volebního klání, je podíl na politické moci a možnost prosazovat volební program. Chce-li sociální demokracie hájit sociálnědemokratický program, tak to může učinit pouze jako součást vlády,“ uvedl Staněk, podle kterého je třeba respektovat politický realismus a jednat o sestavení takové koaliční vlády, která získá důvěru ve sněmovně.

„Já bych se samozřejmě velmi přikláněl k tomu, kdyby tam (trestně stíhaní lidé) nebyli,“ odpověděl Staněk na dotaz ČTK, zda by mu vadil trestně stíhaný premiér. Jednoznačným vítězem voleb je podle Staňka hnutí ANO. Problém s trestním stíháním předsedy ANO Andreje Babiše by podle něj mohl být teoreticky vyřešen tak, že ve vládě nebudou předsedové politických stran. „Andrej Babiš je velmi silným předsedou svého hnutí a pochyboval bych, že by se vzdal té možnosti být i premiérem. V tom případě pak to bude plná odpovědnost politických stran, které nominují své kandidáty do vlády, a to se všemi důsledky z toho plynoucími,“ podotkl Staněk.

Pro Staňka podle krajského předsedy ČSSD Jiřího Zemánka dnes hlasovala drtivá většina účastníků krajské konference strany. „Bereme to jako silný závazek pro nás, pro vyjednávací pozice. Pevně věřím, že s podobně dobrým projevem pan primátor vystoupí na sjezdu a přesvědčí ostatní delegáty sjezdu, že on bude tím pravým do čela sociální demokracie,“ řekl Zemánek.

Nominace už projednala ČSSD ve všech krajích. O předsednické místo se bude ucházet i úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec, který má nominaci tří krajů. O dvě nominace víc má současný místopředseda strany Jan Hamáček.

Kandidaturu na předsedu už dříve oznámili také bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík či jihočeský hejtman a dlouhodobý kritik dosavadního vedení Jiří Zimola. V Liberci schválili i nominaci starostky České Lípy Romany Žatecké. Do souboje o předsednické křeslo půjde i zastupitel a ředitel Městské knihovny v Poličce Jan Jukl.

Nové vedení si bude ČSSD vybírat po volebním debaklu ve sněmovních volbách, které se konaly loni na podzim. Do té doby nejsilnější sněmovní strana v nich získala pouze 15 poslanců, zatímco v předchozím období měla 50 poslanců. Již předtím v polovině června opustil funkci předsedy kvůli špatným preferencím ČSSD Bohuslav Sobotka.

Na sjezd přijede na Chovancovo pozvání čerstvě znovuzvolený prezident Miloš Zeman. Na poslední sjezd, kde byl loni v roli předsedy potvrzen tehdejší premiér Sobotka, někdejší šéf ČSSD Zeman pozvánku nedostal.

autor: nab