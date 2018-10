V Praze 14 dokončují koaliční smlouvu Spojené síly, ODS a Piráti

28.10.2018 8:55

Spojené síly pro Prahu 14 (KDU-ČSL, STAN, TOP 09), ODS a Piráti dokončují programové prohlášení a koaliční smlouvu. Podepsat by ji měly strany příští týden v úterý. ČTK to sdělil starosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09). Starostou by měl podle informací ČTK zůstat právě Vondra.