V centru Ostravy se dohodlo ANO, Piráti a ODS

Starostkou se má stát Zuzana Ožanová z hnutí ANO. ČTK to dnes řekli zástupci nově vzniklé koalice.

V devítičlenné radě bude mít hnutí ANO čtyři zástupce, Piráti tři a ODS dva. Ožanová bude zodpovědná například za strategický rozvoj, silniční hospodářství či finanční kontrolu. Funkci starostky ale bude vykonávat jako neuvolněná, protože je poslankyní. Ožanová ČTK řekla, že obě funkce lze skloubit. Naopak se domnívá, že s ohledem na to, že má svěřen resort strategického rozvoje, může být v této souvislosti její poslanecký mandát spíše výhodou. Hnutí ANO bude mít v radě ještě Alenu Pataky, která bude jako místostarostka zodpovědná za sociální věci, školství a kulturu. Radními budou Petr Veselka a Petr Kuś.

Za Piráty bude místostarostou David Witosz zodpovědný například za dopravu či stavební investice a Rostislav Řeha, který bude mít svěřenou oblast informačních systémů a životního prostředí. Radním bude Lukáš Jansa, který se bude věnovat oblasti veřejného prostoru a architektury. Za ODS bude místostarostkou Valentina Vaňková, bude mít v gesci rozpočet a finanční hospodaření a radním bude Ladislav Jodlovski.

Uskupení uzavření koalice ve stávající podobě zdůvodnila přístupem hnutí Ostravak, které podle nich neustále se všemi subjekty protahovalo koaliční jednání. „Zvyšovalo své požadavky jak na počet radních, tak na obsazení resortů. Během jednání byla nabídnuta hnutí Ostravak čtyřkoalice mezi hnutím Ostravak, hnutím ANO, Piráty a ODS. Tuto nabídku hnutí Ostravak neakceptovalo a nadále docházelo z jeho strany k návrhům na další změny koaličních partnerů až k požadavku na většinové zastoupení v radě. Hnutí Ostravak následně porušilo i dohodu uzavřenou v rámci dvojbloku s ODS a separátně usilovalo o koalici bez ODS,“ uvedli zástupci koalice v prohlášení.

Podle představitelů hnutí Ostravak tkvěl problém v tom, že lídryně hnutí ANO Ožanová chtěla být starostkou za každou cenu. „Spíše je to zklamání, ale život je prostě takový. Každý, když jde do politiky, s tím musí počítat. Bohužel legislativa u nás neupravuje většinový systém, aby to šlo tak, jak to ve volbách dopadne. Neberu to možná ani tak jako zklamání pro mě, ale hlavně pro voliče,“ řekla ČTK lídryně a dosavadní starostka Petra Bernfeldová (Ostravak).

Volby v centru města vyhrálo hnutí Ostravak, které získalo deset mandátů. Do zastupitelstva se dostala ještě KSČM se čtyřmi zastupiteli a SPD se dvěma. Ustavující zastupitelstvo se koná už v pondělí.

autor: mp