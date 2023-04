V poledne na Hradě zrušili kontroly. Skvělá zpráva, oceňuje Rakušan

reklama

Prezident Petr Pavel dnes na tiskové konferenci oznámil, že se zjednoduší přístup lidí na Pražský hrad. „Uzavření Hradu, které souviselo s vyhlášením bezpečnostních opatření před několika lety, bylo dlouhou dobu kritizováno. Ta opatření se nezměnila ani poté, co se bezpečnostní situace zklidnila a zůstalo to tak do dnešní doby. Už v době prezidentské kampaně to bylo tématem, ačkoliv já jsem to nepovažoval za něco, za co by se daly získat nějaké politické body, ale za něco, co se musí zcela přirozeně změnit,“ uvedl Pavel s tím, že hned po svém nástupu do úřadu začal jednat s ministrem vnitra a s policejním prezidentem.

Po analýze bezpečnostní situace se určila nová opatření. „Už dnes dojde k odstranění většiny bezpečnostních rámů u vstupů, které vedly k tomu, že se tam vytvářely dlouhé fronty. To vyvolávalo asi největší emoce, protože lidé trávili hodiny ve frontě při návštěvě Hradu nebo i při pracovních povinnostech,“ slíbil Pavel.

„Další věcí jsou zábrany proti vjezdu vozidel, ti ježci, kteří jsou vidět na příjezdu od Prašného mostu. Na tomto ještě budeme pracovat, protože v současné době nemáme alternativu, která by mohla efektivně bránit před nějakým nechtěným vjezdem vozidla,“ dodal prezident s odvoláním na připravovaný bezpečnostní projekt, který tuto a další záležitosti bude řešit.

Projekt má za cíl komplexně pojmout ochranu Pražského hradu s využitím moderních technických prostředků. „To umožní zbavit se těch zábran, ale také by nebyl potřeba takový počet policistů, protože ta kontrola by nebyla prováděna fyzicky, ale technickými prostředky,“ vysvětlil Pavel povahu projektu, který je již několik let v připomínkovém řízení.

„Teď jsme těsně před ukončením posledních připomínek, dojde k revizi projektu a podle informací vedoucí kanceláře bychom mohli do dvou měsíců začít výběrovým řízením na dodavatele. V první fázi bude například i zabezpečení vjezdů, aby mohly být odstraněny ty fyzické překážky,“ uvedl Pavel.

Prezident dle svých slov nevnímá otevření Hradu jen z hlediska jednoduššího vstupu, ale otevření i z informačního hlediska, otevření pro řadu kulturních a jiných akcí. „Připravuje se třeba akce pro děti na den dětí a další společenské akce budou následovat. Jde o to, aby Hrad nebyl uzavřenou doménou úředníků, ale aby byl otevřený pro lidi a aby to bylo místo, které žije,“ dodal Pavel.

Konec pravidelných kontrol je skvělou zprávou pro všechny i podle ministra vnitra Víta Rakušana. „Já jsem se tomuto tématu začal věnovat hned po svém nástupu na Ministerstvo vnitra, řešil jsem to z bezpečnostní komunitou a musím zdůraznit, že nejde o politické rozhodnutí, je to posvěceno bezpečnostní komunitou. Už to vypadalo nadějně loni v lednu, ale poté přišla válka na Ukrajině a ta bezpečností situace se logicky změnila,“ řekl Rakušan.

„Konec kontrol tak přišel až s nástupem nového prezidenta a po provedení podrobného bezpečnostního screeningu jsme vyhodnotili, že ty kontroly se mohou změnit. Kompromis bude v rámci namátkových kontrol, abychom předešli těm dlouhým frontám. Dál budeme pracovat na tom projektu, díky kterému budeme moci odstranit ty fyzické zátarasy,“ zopakoval Rakušan, že finišuje projekt zabezpečení Hradu.

„Jsem rád, že si dnes symbolicky můžeme užít pocitu, že Hrad není místo jen pro vybrané a všichni mohou navštívit tento symbol české státnosti.“

