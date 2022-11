V té Praze máte pěkné idioty. Napsal píseň pro Hamplovou, teď vám přináší hlas venkova

Vyjedete za Prahu a tam na tu „Fialovu partu“ nadává skoro každý. Berou ho jako vyvrhele. To říká muzikant a písničkář Marcel Stanovský. ParlamentnímListům.cz povídal o náladách lidí na venkově a v menších městech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

reklama

„Kdovíjací odborníci a vládní politici, ti pak dostanou vítr a píšou na twitter. Píšou samé hovadiny, píšou samé blbosti, u toho psaní jsou brunátní od zlosti. Milé dámy a milí pánové, je to mluva páté cenové.“

Písní s takovými verši oslavil hudebník Marcel Stanovský vstup Jany Zwyrtek Hamplové za Kroměříž do Senátu. A měl se songem úspěch. Muzikant, který hraje na různých oslavách a po hospodách, se nyní ParlamentnímListům.cz svěřil s tím, co při svých koncertech po vlastech českých slýchá...

Pražákům, těm je hej!

Po dvou letech koronavirové pauzy, kdy lidé žili pod bičem různých příkazů a zákazů, se život jen pomalu vrací do starých kolejí. Ostatně současné zdražování české hospody a restaurace, jak říká Marcel Stanovský, i nadále udržuje ve stavu nouze o zákazníka a nad některými tak stále visí Damoklův meč krachu.

V hospodách hraje často jako „chodící jukebox“ písničky na přání. Na větší akce nebo hudební festivaly svolává kamarády do kapely.

„Praha je stát ve státě. Tady nikdo nic neřeší. Jako by lidé v hlavním městě neměli problémy. Slunce svítí, všichni se máme rádi a média nás v tom jen utvrzují. Hodně lidí v Praze si myslí, že je všechno v pořádku, že vláda to vede dobře a že si žijeme jako v růžovém snu. Když o tom s nimi polemizuju, tak se pohádáme.

Vyjedete za Prahu a tam na tu ‚Fialovu partu‘ nadává skoro každý. Berou ho jako vyvrhele. Hráli jsme na Bruntálsku, tam má každý druhý barák. Řeší elektřinu, plyn a tak dále. Účty jim dělají čáry přes rozpočet. Hlavně když skáčou o několik tisícovek navíc. Tam nevydělávají jako v Praze,“ podotýká písničkář.

Na venkově je podle něj s vládou spokojený jen málokdo. A je s podivem, že většina ministrů pochází z Brna anebo z menších měst.

„Přestože maj Pražáky na háku, nikdo neprotestuje. Jako dav umělohmotných figurín,“ glosuje s tím, že s dnešním vývojem bude už zanedlouho o dost hůř a možná i někteří Pražáci se začnou bouřit. Stanovský nerozlišuje, hraje pro všechny a je jedno, jestli na vánočním večírku na úřadu vlády anebo v cikánské hospodě, kde mu ostatně řekli, že hraje jako cikán, což bral za velkou pochvalu.

Ohledně ruských švábů

V mimopražských lokálech se prý většinou šetří, takže se rozsvítí, až když už hosté skoro nevidí na pivo. V hlavním městě tohle moc neřeší.

Stanovský hraje dost často v podnicích zakladatelů Hnutí PES, tedy v pivovaru Jiřího Janečka Malý Janek v Jincích a v restauraci Jakuba Olberta Šeberák v Kunraticích. S nimi sdílí i některé názory. Prý v Česku přituhuje a demokratická současnost začíná v některých ohledech připomínat spíše minulý režim.

„Každý, kdo řekne pravdu, hned dostane nálepku dezinformátor anebo ruský šváb. Když lidé v Brně strhli ze sochy Jošta ukrajinskou vlajku a pověsili tam tu s moravskou orlicí, hned jim nadávali do moskevských agentů. A vnitro je sleduje, přesně jako kdysi StB,“ dodává Stanovský – s tím, že nedávno na něj po debatě na facebooku ohledně války na Ukrajině podal trestní oznámení jeden Ukrajinec, takže písničkář musel na výslech na protiextremistické a protiteroristické policejní oddělení.

Na Moravě se prý lidé dost diví různým úředníkům a ajťákům z hlavního města.

„Vy tam v Praze máte pěkný idioty. Většina věří na zázračnost Evropský unie a chtějí, aby místo ní vznikl jeden evropský stát. To se máme opravdu podřídit tomu společenství ko**tů jako je Lejnová? Vždyť mají v hlavách úplně na**áno. Stačí jen číst, jak přemýšlejí o energiích, a člověk by je nahnal do zvláštní školy,“ postěžoval si mu nedávno jeden host v lokálu nedaleko Ostravy.

Většinou si ho dnes majitelé a provozovatelé restaurací najímají až po výplatách, kdy hosté nemají hluboko do kapsy. Lidé jsou podle něj většinou otupělí, protože už nemůžou nikomu věřit. Politici je zklamali, a to včetně starostů, kteří si založili „vlastní stranu“ a pak na ně praskla kauza Dozimetr.

„Všichni si myslí, že se to zase zamete pod koberec, jako všechno. Každý měsíc máme novou kauzu. Hlasitě přijde – a potichu odejde. Vždyť ze všech těch případů zavřeli jedině Davida Ratha. Zůstane rozkradená republika. Někteří herci a zpěváci, co mají IQ tykve, vyprávějí moudra... a lidi je žerou. Měl jsem rád Tomáše Kluse, ale kvůli tomu, co předvádí, jsem jeho písničky smazal,“ líčí muzikant Stanovský.

Co čtyřka českých muzikantů, to revival

V roce 2015 založil Marcel Stanovský s kamarádem Kamilem Opršalem kapelu Lovci Nedvědů. Oba pocházejí z Krnova. „Nejsme klasický revival. Chtěli jsme být originální, a proto jsme písničky bratří Nedvědů předělali. Takže zcoververzovali. Každá píseň je jiná. Jedna do jazzu, jiná do rocku, další do folku," říká Marcel.

Uživit se tím ale nedá, proto hrají po hospodách a na akcích. Na větší události dá přes internet vědět kamarádům a vždycky sežene čtyřčlennou kapelu. Většinou jsou to lidé, co nemusejí zkoušet. „Zkoušejí jen zbabělci. My naběhneme a hrajem,“ směje se.

Ostatně v počtu revivalových kapel budou Češi v pomyslném žebříčku států nejspíš na prvním místě. Na každou, dokonce i žijící kapelu, existuje revival. Například na Banjo Band Ivana Mládka vzniklo revivalů hned několik; asi nejznámější je Děda Mládek Illegal Band. Revival kapely Kabát se jmenuje Waťák. Karel Gott, Věra Špinarová i kapela Lucie a mnoho dalších mají své napodobovatele.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Muzikant – z něhož se pomalu stává aktivistický písničkář – Marcel Stanovský už v září na svém facebooku zveřejnil písničku, v níž zrýmoval vlastní podporu politické strany Právo Respekt Odbornost – tedy PRO. Během dvou dnů zaznamenala dvacet tisíc zhlédnutí.

Zpívá v ní: „Až shodíme vládu, až povstane lid, nebude to jednoduché a zase bude klid. Bude trocha paniky, enyky benyky, ale já jsem PRO. Pro mír na světě, pro lásku ve větě, pro všechny rozumné. I když jsem pro Rajchla, Hamplovou, Noveskýho, chápu ty nerudné. Kdo volí pětikolku, co nosí svetry, šetří s jídlem, šetří s vodou, padaj na něj větry.“

Psali jsme: Hospody? „Děti je budou znát z obrázků.“ Konečná o tom, co způsobí Fialova vláda Nedejte se zmást! Radost z hospod kazí, co bylo přes noc Novináři šli s hygieniky po kontrolách hospod. Toto si vyslechli Přijdou k vám staří lidé a chytnou covid od očkovaných! Dva známí hospodští se „poprali“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.