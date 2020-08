VIDEO Čtvrt milionu lidí v Minsku. Lukašenko se samopalem: Těžkooděnci, jste krasavci, vypořádejte se s nimi

Lidé na dnešní masivní demonstraci zaplnili jednu z hlavních tříd. Podle běloruského analytika Franaka Viačorky se v centru Minsku sešlo až 250 tisíc lidí.



Lidé kromě vyjádření nespokojenosti s falšováním tamních voleb kritizovali policejní brutalitu a za oběti násilných zásahů drželi minutu ticha.



V tlampačích se mělo ozývat varování, že se mají okamžitě rozejít, jinak bude použita síla, lidé však poklidně postávali nadále a rozešli se až po několika hodinách. Bezpečnostní složky se rozhodly nezasahovat.

More than 250K already at the Independence square in Minsk! It’s more than in 1990 when people protested for Independence.



