VIDEO Čtvrtníček si pořizuje novou pistoli. Jednou ranou trefil Hřebejka Klusáka i Geislerovou

Ve videu, jež koluje po internetu a o němž píše například server Novinky.cz, je Čtvrtníček ve vlaku a vzkazuje signatářům, že jede do Zbrojovky. Té si podle svých slov váží. „Dělá nám dobrý jméno už od první répy,“ poznamenal. Závěrem pak signatáře pozval do střeleckého klubu. „Kdybyste si náhodou místo toho svýho breku chtěli pořádně zapicat, tak v našem střeleckým klubu máte vždycky dveře otevřený,“ uvedl a loučí se s diváky pozdravem „Tě pic“.

Předtím ještě divákům sděluje, že si jede pro novou pistoli, a proto není ve Varech.

Pod otevřený dopis kritizující sponzoring filmového festivalu ve Varech Českou zbrojovkou se podepsaly téměř čtyři desítky českých a slovenských režisérů, herců či producentů. Mimo jiné například režiséři Jan Hřebejk, Tereza Nvotová či herci Jana Plodková a Anna Geislerová. Apelují na festival, aby se příští rok peněz od Zbrojovky vzdal. Ten to však zřejmě nevyslyší.

Nvotová pak například pro server DVTV.cz odmítla, že by chtěla něco festivalu diktovat. „Festival je však o filmech a filmařích. Proto máme potřebu se k tomu vyjadřovat. A pokud se čtyřicítka umělců shodne, že nechceme, aby oslavu filmů sponzorovala firma, která vyvážela zbraně do nedemokratických zemí, bylo by zodpovědné, aby se nad tím festival zamyslel,“ dodala. Festival by podle jejího názoru přežil i bez České zbrojovky, ona sama by se vzdala veškerých okázalostí spojených s festivalem.

Psali jsme ZDE.