VIDEO Další demonstrace proti Babišovi. Budou aktivisté, písničkáři a co nejvíc hluku. Zve herec Tomáš Hanák a nedá se to popsat

Termín a čas se prý ještě mohou změnit, "prý je určil Babiš," píše se Facebookovém profilu události. A protože Andreje Babiše vypískali na všesokolském sletu, bude tentokrát výrazem nespokojenosti pískání. "Vezměte si s sebou píšťalky a cokoli, co píská," zní instrukce na události. Cílem je zřejmě, aby se zvuky z demonstrace donesly až k nepříliš vzdáleným uším poslanců.

Protestující hodlají v čas hlasování vysílat přímý přenos ze sněmovny. Ale protože poslanci nemusí být pro každého zábavní , tak organizátoři říkají:"přestávky a nudné pasáže proložíme komentátory, aktivisty a písničkáři." Účastníci se tedy určitě mají na co těšit.

Organizátoři chtějí volat politkům do sněmovny a přesvědčovat je. Cíl akce: "Přesvědčit poslance se svědomím, aby nehlasovali pro vládu s komunisty, vedenou trestně stíhaným premiérem, který byl spolupracovníkem StB." Organizátoři apelují, abychom nedopustili, že by se naše děti ptali, co jsme dělali v tento den. Poslanci prý musí cítit, jak se lidé bouří.

Akci podpořil i herec Tomáš Hanák. V emotivním videu praví: „Milujete adrenalin? Jestli jo, tak přijďte ve středu 11. července na Malostranské náměstí, kde bude probíhat přímý přenos z jednání Poslanecké sněmovny o vyjádření důvěry a komouši mají dobře našlápnuto. Vítězný únor – první úspěch, a možná 11. červenec. Přijďte! Malostranské náměstí! Neztrácejte naději,“ apeluje na občany známý herec.

Pokud jsou v okolí Malostranského náměstí ještě nějací nájemníci, nezbývá než doporučit jim investici do špuntů do uší.

