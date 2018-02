VIDEO Duka je nacionalista. Proč? Protože chválí Zemana! láteřila aktivistka. Vedle seděl Alexander Tomský a užasle se smál

Dopis papeži Františkovi, žádající aby za žádných okolností neprodlužoval působení kardinála Dominika Duky v čele pražského arcibiskupství, vyvolal značný rozruch. Před kritikou přišla dopis a jeho autory do Českého rozhlasu hájit jedna z jeho autorek, studentka Hana Blažková.

Blažková se již dříve přihlásila k autorství dopisu, který měla sepsat společně s filozofem Janem Bierhanzlem, sociální pracovnicí Ludmilou Böhmovou, redaktorkou Annou Remešovou a Františkou Zezulákovou Schormovou.

Anketa O koho by měl Babiš opřít svou vládu? Ať už jakkoliv ČSSD, KSČM 3% SPD, KSČM 91% ODS 1% ČSSD, KDU-ČSL 4% jiná varianta 1% hlasovalo: 7280 lidí

V pořadu Pro a proti hned na úvod uvedla, že kardinála Duku kritizuje mnoho lidí a z mnoha důvodů. Autoři chtěli poukázat zejména na Dukův nacionalismus. „„Je třeba vykročit z nacionalismu, který tady český arcibiskup nějakým způsobem šíří a utvrzuje“, znělo éterem. Blažková ani nezpochybňovala, že se ze strany autorů dopisu jedná o politický postoj. Podle ní ale i kardinál Duka vystupuje jako politická osoba.

Důkazem Dukova nacionalismu je podle Blažkové například to, že se rád objevuje ve společnosti zástupců armády, nebo dokonce prezidenta Miloše Zemana. Důkazem kardinálova nacionalismu má být také to, že proti prezidentu Zemanovi nevystupuje kriticky.

Celou debatu můžete shlédnout zde:

Blažková také zkritizovala Duku za to, k čemu se vyjadřuje. Ukazuje to prý na kardinálův příklon ke krajní pravici. „Například během uprchlické krize se rád vyjadřoval, že nemůžeme pomáhat všem, protože by nám pak mohli ublížit,“ uvedla jako příklad krajně pravicového výroku.

A šla ještě dále: „Dukova vyjádření byla vždy velmi vstřícná k islamofobii. Ve svém požehnání si přál, aby uprchlíci našli odvahu vrátit se do svých zemí. Tedy jako by utíkali ne proto, že tam je válka, ale ze zbabělosti,“ vyčetla mu.

Oponentem Blažkové ve studiu byl politolog Alexander Tomský. Ten měl vztah církve a státu i jako předmět svého dlouholetého badatelského zájmu na britské Kenston College. Tomský se nejprve spíše s pobavením vyjádřil o dopisu, který Blažková s kolegy do Vatikánu poslali. „Dost jsem se nasmál. Dopis je naivní, má kouzlo nechtěného i komické prvky, protože je pod vlivem politiky, než aby byl náboženský nebo teologický,“ uvedl politolog.

Nejvíce se prý smál konstrukcím o politickém propojení trůnu a oltáře, tedy kardinála s prezidentem. Získal prý dojem, že autoři dopisu vyčítají Dukovi to, co je ve skutečnosti pouhou slušností a respektem k legitimně zvolené hlavě státu.

„Kritizovat Duku za jeho domnělé sbližování se státem je úplná pitomost a nevzdělanost. Kardinál se snaží být neutrální a tato neutrální pozice je přesně taková, jaká má být,“ řekl pak Blažkové.

Nálepka „islamofob“, ještě umocněná výkladem o hnědnutí, je podle Tomského čistě účelovou snahou zamezit diskusi o islámu a islamismu jako politickém fenoménu dnešního světa.

Názor, že nemůžeme pomoci všem, kteří do Evropy přijdou, je podle Tomského naopak charitativní. „Nemůžeme si sem zvát miliony muslimů,“ vykládal překvapené studentce.

Psali jsme: „Zábavná reakce.“ Takto se posmíval protidukovský aktivista Zemanovi, který stejně jako on posílá dopis papežovi

Dominik Duka ví, co znamená za tradiční hodnoty sedět na Borech. Každého politika by za jeho názory zničili, ale on má váhu. Proto je tak štve, vysvětluje ekonomka útok na kardinála

Lžete. Jste ubozí, napsala pedagožka těm, co chtějí sestřelit Duku. A přidala informace

Jen se podívejte, kdo Duku podporuje

K tématu dopisu papeži Františkovi se rozepsal i Vít Luštinec na serveru Christnet. Ten připomněl, že Duku některé skupiny, třeba LGBT komunita, kritizují už dlouho. „Rozhodně nešlo o snahy pouze ze strany „církevní levice“, jak si svoji argumentaci ulehčují kritici dopisu,“ ujišťuje.

Dukovi pak předhodil jeho osobního sekretáře, kněze Milana Badala, který prý odmítá rozlišovat mezi islámem a islamismem. „Když ho katolický kněz, profesor Tomáš Halík, za tyto krajní postoje kritizoval, tak ho Badal vyzýval ke slušnému a věcnému dialogu, načež šel sám “příkladem” a označil Halíka za abstraktního akademika, „podržtašku“ a nestyděl se o něm na Facebooku šířit lež, že čestný doktorát zakoupil Halíkovi v Oxfordu Luděk Sekyra),“ napsal.

CELÝ KOMENTÁŘ ZDE

Duka podle něj nejen odmítá politickou moc kritizovat, ale také v tom silou své autority brání jiným. Jako příklad uvedl, že Duka prosadil v České biskupské konferenci stanovisko, kritizující kněze Tomáše Halíka za kritiku prezidenta (Halík tehdy z obrazovky ČT prezidenta obvinil, že je loutkou oligarchů a záměrně přiživuje neúctu ke vzdělaným lidem) a naopak se tohoto kněze nezastal, když mu prezident nadával do flanďáků a pseudoelit.

Následoval obsáhlý výčet Dukových prohřešků, počínaje tím, že za prezidenta sloužil mši a konče tím, že si po letošních volbách dovolil zaslat blahopřejný dopis předsedovi SPD Tomio Okamurovi.

„„Dopis bratru Františkovi“ vyvolal také řadu reakcí na podporu pana kardinála. Kdybych chtěl být hodně jízlivý, napíšu, že mít „podporovatele“, kteří za tak krátký čas dokázali potvrdit všechny zmiňované výtky, je skoro zázrak,“ napsal Luštinec s tím, že největším důkazem o Dukovu nacionalismu a sbližování s mocí je to, že právě tyto proudy mu přispěchaly na pomoc jako první.

Vrcholem je však prý podpora od Miloše Zemana, který se vždy chlubil svým ateismem. „Do portfolia jeho neuvěřitelných výroků patří i to, že sv. Václava označil za kolaboranta a o sv. Pavlovi řekl, že „z*urvil evangelia“ (Reflex č. 31/2011),“ napsal o prezidentovi komentátor.

Většinu signatářů podle něj tvoří studenti a mladí lidé, což dokazuje, že jim není lhostejné, co se děje a svou víru berou vážně.

Psali jsme: Tomáš Halík: Slzy a hořkost zklamání, to jsem viděl v očích mladých po volbě prezidenta. Všechno to kalné, co v těch dnech vyplavalo na povrch

VIDEO Zhlédněte kázání Tomáše Halíka den po volbách: Máme starost o tuto zemi. Byli jsme před Zemanem, budeme i po něm. Přežili jsme tanky, normalizaci... A ještě mnoho dalšího

Pekelné VIDEO s Tomášem Halíkem: Zeman je ještě horší, než Babiš. Z Hradu něco vychází. Nazývají mě zvířetem, havloidní arcisviní, ale já jsem povznesen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav