VIDEO Hnus z Itálie. Migrant opéká kočku na ulici. Prý měl hlad. Reakce policie dostala lid do varu

„Toskánsko, Itálie. Na ulici pražil kočku ilegální imigrant. Hrozný, krutý čin, který nás všechny šokoval. Levičácká politika ničí nejkrásnější zemi na světě. Ale nevzdáme se," napsal otřesený Salvini ke sdílenému videu, v němž migrant upálil kočku, kterou měl v plánu sníst. Záznam má aktuálně více než 52 tisíc zhlédnutí.

Hroznému činu přihlíželi i kolemjoducí lidé, někteří z nich jej natočili na svůj telefon. Jedna z žen například na migranta křičela: „Kočky se nejedí. V naší zemi se kočky nejedí,“ snažila se hořícímu zvířeti zachránit život. Muž přesto držel zvíře dál nad rozdělaným ohněm a pálil jej dál, jako by se nic nedělo.

Následně se žena snažila ilegálnímu migrantovi vysvětlit, že kočky Italové mají doma jako domácí mazlíčky a chovají se k nim tak, jako by to byly jejich vlastní děti. „Nejste ve své zemi. Pošlu tě do vězení. Podívej, co jsi udělal. Styď se!“ křičela dál šokovaná kolemjdoucí.

Ilegální migrant rozdělával dál oheň a naznačoval jí rukama, ať odejde. „Potřebuješ jíst? Najdi si práci jako každý jiný, namísto toho, abys zabíjel kočky. Máš peníze na cigarety, ale nemáš peníze na to si koupit jídlo? Podívej, co děláš tomu ubohému stvoření,“ pokračovala zoufalá žena se slovy, že se musejí všichni jako on vrátit zpět do své země.

Muž, který kočku zabil, byl třiadvacetiletý africký ilegální migrant z Pobřeží slonoviny. V Itálii je od roku 2018. Občané jej ihned nahlásili italské policii, které se ze svého krutého činu následně zpovídal. Policie si o něm udělala záznam, zatčený však nebyl. Tamní občané jsou šokovaní, že za svůj odporný zločin nezaplatil.

