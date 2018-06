VIDEO Merkelová, ksindl a dobře mířená facka. Zemanova dost živá beseda s občany

Mezi občany přivítal Zemana hejtman Ústeckého kraje a zároveň starosta města Bílina Oldřich Bubeníček (KSČM). Zeman Bubeníčka ocenil za to, kolik práce podle jeho názoru odvádí. „Znám naopak politiky, kteří mají jenom jednu funkci a vykonávají ji špatně. Ale to už je osud. Byl jsem tady poměrně nedávno, tak proč jsem sem přijel znova? Protože jste mě ve druhém kole dali 72 procent hlasů. Moc vám za to děkuji,“ pravil Zeman.

Poté se obrátil také ke svým odpůrcům, které v Bílině potkal. „Já bych rád zahrnul do diskuse člověka, který támhle hrdě třímá červené trenýrky. Kdysi jsem řekl, že politika se dělá myšlenkami, a ne spodním prádlem. Takže držitelé trenýrek dostanou mikrofon a budou moct své myšlenky vyjádřit. Pokud žádné myšlenky nemají, tak nechápu, co tady dělají,“ vysmíval se Zeman. Ozval se potlesk.

„Budu se snažit pracovat tak, aby mně na konci období věřilo 99,8 procenta občanů. Ty dvě zbývající desetiny patří támhle těm trenýrkářům,“ smál se Zeman. A vysloužil si další potlesk.

Prezident vytáhl také své tradiční téma: občany, kterým se nechce pracovat. „Ti, kdo odmítají nabízenou práci a chtějí se povalovat jen v ubytovnách nebo kdekoliv jinde a pobírat sociální dávky, tak tam je jediné řešení jim ty dávky sebrat,“ uvedl Zeman. Za tato slova si prezident vysloužil potlesk takřka hromový. „Pokud se na gauči povaluje zdravý chlap, který nechce pracovat a pobírá sociální dávky, tak je asi něco špatně,“ pokračoval v kanonádě.

Poté si rýpl do aktivistů, kteří se podle Zemana pletou do věcí, kterým nerozumějí a do kterých jim podle názoru hlavy státu nic není. Narážel na „zelené fanatiky“ ze sdružení dětí země, jak sám řekl. Podobných „ekoteroristů“ ale prý máme víc.

Zeman prý uznává, že občané mají právo se vyjadřovat k věcem, které se jich týkají, ale jen jednou. Nikoli dvacetkrát nebo vícekrát. Stejně tak by se k různým stavbám neměli vyjadřovat lidé, kteří bydlí 400 kilometrů daleko. „Nenechme se terorizovat ekoteroristy, protože si myslím, že nám vnucují svoji představu, že modrásek nebo sysel jsou důležitější než živočich, který se jmenuje člověk,“ řekl Zeman.

Prostor dostali také občané se svými dotazy. Hned první otázka se týkala výroku německé kancléřky Angely Merkelové o odsunu sudetských Němců. Podle jedné z nejmocnějších političek Evropy pro odsun neexistuje morální ospravedlnění. „Já jsem se chtěl zeptat, možná to bude z jiného soudku, paní německá kancléřka se dost nešťastně vyjádřila o sudetských Němcích. Vy už jste se k tomu určitě vyjadřoval, ale já bych chtěl, abyste to tady natvrdo ještě jednou řekl,“ požádal prezidenta jeden z jeho voličů.

„Já jsem řekl, že s tím hluboce nesouhlasím, a kdybych měl o odsunu opakovat to, co jsem řekl už před mnoha a mnoha lety, tak bych řekl, že odsun se opírá o Postupimskou dohodu, konkrétně o článek 13. Pokud paní kancléřka tvrdí, že odsun nemá zákonnou oporu, tak pravděpodobně nezná tuto dohodu,“ pravil Zeman.

Poté Merkelové vzkázal, že odsun měl i morální opodstatnění. Řada sudetských Němců se dopustila velezrady a vy víte, jaký trest byl v Československu za velezradu. Pokud má Merkelová vnitropolitické problémy, nemusí je řešit tím, že poukazuje na problémy z minulosti.

O chvíli později zazněl dotaz, zda bude Zeman také někdy spojovat rozdělenou společnost. Prezident si pomohl svým tradičním sportovním příměrem. „Někteří jsou pro vítání migrantů, někteří, zdá se, že většina, proti. Kdybych zabrousil do sportovního prostředí, někteří jsou fandové Slávie, jiní fandové Sparty. Chcete snad, aby ve společnosti chodil farář s kadidelnicí a říkal: bratři a sestry milujte Spartu i Slávii. Chci tím říct, že společnost je historicky rozdělená,“ shrnul jednoduše Zeman.

Ale v této rozdělené společnosti se má vést diskuse, protože demokracie je diskuse. On osobně se snaží stmelovat společnost tím, že přispívá k debatě o utvoření nové vlády hnutí ANO a ČSSD podporovanou komunisty. Tady se to rozdělení snažím překonat. Ale rozdělení na Spartu a Slávii nikdy nepřekonám a taky se o to nesnažím,“ doplnil prezident.

Další z voličů se zlobil na Zemana, že se přiklání k rušení dávek na bydlení a tvrdí, že se mladým lidem nechce pracovat. Volič by s prezidentem souhlasil, kdyby „ti nahoře“ nekradli. „Tady ten režim celkově podporuje zloděje a podvodníky. Krade se nahoře ve vládě a nikdo s tím nic nedělá,“ zlobil se pán. Zmínil jména Davida Ratha, Ivo Rittiga či Jany Nečasové. „Ale tyhle lidi vy necháváte bejt a jen chcete brát obyčejným lidem dávky. Takhle to je, pane,“ vmetl rozzlobený občan prezidentovi.

„Máte svůj názor,“ uznal prezident. „Ale lidé, kteří by mohli pracovat a místo toho jen pobírají dávky nejsou chudáci,“ zdůraznil Zeman.

Pokud jde o nejvyšší patra politiky, ve kterých se údajně krade, tak i tady by měl Zeman odpověď. „Po celou dobu se snažím dosáhnout toho, aby byli postižení právě ti velcí zloději, ale málokdy se mně to podaří. To, co jsem prosazoval několikrát a najednou se mně to povedlo, je zákon o prokázání původu majetku. ... Učeně se tomu říká, že důkazní břemeno je převedeno na sprostého podezřelého, jak by řekl Jára Cimrman. A je to dobře,“ zaznělo z úst prezidenta.

Po chvíli vzpomněl případ OKD. „Možná že jste si všiml, že u soudu byli osvobozeni ti, kteří prodali OKD právě Zdeňku Bakalovi. Co s tím? Prověřit jejich majetek před prodejem a po prodeji, a pokud se ukáže, že podivně zbohatli, tak jejich majetek svým způsobem penalizovat. Ale jak vidíme na příkladu Zdeňka Bakaly, tak někdy jsou soudy těmto lidem na ruku; čili penalizovat,“ doporučil Miloš Zeman.

Občany zajímalo také povolební vyjednávání. Jeden z obyvatel Bíliny se zlobil, že Zeman jmenoval Babiše už třikrát premiérem a my ani osm měsíců po volbách nemáme vládu. Zeman však jmenoval Babiše jen dvakrát, což také stěžovateli okamžitě připomněl. „Vážený pane, vy ani neumíte počítat. Já jsem pana Babiše jmenoval premiérem dvakrát, a nikoli třikrát. Výsměch občanům to bezesporu není. Podívejte se do sousedních zemí, jak často se tam sestavuje vláda. A to nemluvím o Belgii, kde to trvalo dva roky,“ uvedl prezident. A modleme se, aby kvůli panu Pochemu nebo kvůli někomu podobnému se tento projekt zase nezhroutil. Pak už bych vám možná přikývl, že je to výsměch občanům,“ uzavřel toto téma prezident.

Než se prezident s občany Bíliny rozloučil, dostal dotaz také od jednoho mladíka k situaci v českém školství. „Já bych se chtěl zeptat, jaký máte názor na české školství, když si vezmete, že i mladší žáci si dovolí to, co si dovolí,“ prohlásil mladý muž. Školou povinný.

Moje maminka byla učitelka. Moje maminka mě učila. Moje maminka měla velkou vařečku. Ještě teď mě bolí zadek,“ zahájil svou poslední odpověď s úsměvem Zeman. Poté přeskočil k inkluzi ve školství. „Jsem proti inkluzi, protože bývalá ministryně školství, jinak půvabná to žena, si vymyslela, že postižené děti, a teď nemyslím vozíčkáře, ale mentálně postižené děti, budou v normálních třídách. Zatímco ve speciální třídě je polovina dětí, tak v normální třídě jsou tyto děti nešťastné,“ zlobil se prezident.

A pak se znovu vrátil k výchovným trestům. „Dobře mířená facka je někdy lepší výchovný prostředek než dlouhé kázání učitele. A když už dochází k šikaně učitele, tak to nemá být důtka s výstrahou nebo vyloučení z jedné školy, ale tak, jako to bylo za Rakouska-Uherska, to má být vyloučení ze všech škol,“ doporučil na rozloučenou Zeman.

