VIDEO Schillerová v tísni: Do řeči jí skočil naštvaný dědic. Přímo v TV. A Hřebejk a Geislerová...

Hotel byl dlouhá léta ve velmi špatném stavu, objevovala se tu plíseň, byl tady rozpadlý nábytek. Na tu situaci dlouhodobě organizátoři filmového festivalu upozorňovali, teď se vše konečně mění. Hotel Thermal je státní objekt, spravuje ho Ministerstvo financí. „Nejsem hoteliérkou v pravém slova smyslu. Ministerstvo financí vykonává vlastně akcionářská práva státu v hotelu Thermal. Hotel Thermal má samozřejmě svoje vedení, ale máme zodpovědnost a samozřejmě velmi záleží na tom, aby se rekonstrukce někam pohnula. A já jsem ráda, že se hýbe, že od toho posledního setkání v září loňského roku můžeme tady předvést, že skutečně se tady udělalo kus práce. Jsem v tuto chvíli spokojená,“ uvedla ministryně financí, která přijela do Karlových Varů na inspekční den.

Schillerová uvedla, že se v tuto chvíli rekonstruuje všech 273 pokojů. „Přičemž 126 prochází kompletní rekonstrukcí, kde se předělává absolutně všechno, to znamená vzduchotechnika, stoupačky, klimatizace, koupelny čili kompletně budou mít tyto pokoje nový kabát. Těch zbývajících 147 pokojů, které jsou v těch nižších patrech, tak ty prochází kompletní rekonstrukcí, a to tak, že už za měsíc, to znamená 15. března, prvních 60 pokojů se otevře pro veřejnost. Celá kompletní rekonstrukce této pokojové části bude hotová do spuštění mezinárodního filmového festivalu, což je pro nás důležité,“ řekla Schillerová.

K opravám však mají mnozí výhrady – například architekti, památkáři, ale také rodina architektů Machoninových – a sice, že rekonstrukce není pod jedním architektem. „My jsme se rozhodli, asi deset let nebo déle se o tom mluví, a nikam jsme se neposunuli. A my se skutečně posunout chceme a já věřím, že vás přesvědčíme, že se posouváme mílovými kroky, takže ta stavba je rozdělena do více celků. Spolupracujeme s příbuznými paní architektky Machoninové. Slíbili jsme, že s velkým citem budeme přistupovat k rekonstrukci hotelu,“ hovořila ministryně.

„Pravidelně se zástupcem rodiny pan generální ředitel Novák spolupracuje. Zavázali jsme se, že s maximální citlivostí budeme přistupovat k rekonstrukci, to znamená, zachováme modřínové dveře, zachováme modřínové obklady tam, kde to bude možné. Zachováme tvar kachliček, pokud možno i barvu, které tady byly dříve. Zachováme tady nábytek,“ zdůrazňovala ministryně.

Následovala slova vnuka Jana Kordovského. „Než začnu dštít síru, tak bych rád řekl, že my chceme, aby se hotel Thermal zrekonstruoval a aby dosahoval nějakých bezpečnostních kvalit a aby ta rekonstrukce proběhla dobře. Nechceme z toho dělat skanzen. To, co říká paní Schillerová, je lež. Nikdy se s námi nikdo nesetkal. Jednou jsme byli v Karlových Varech dělat přednášku a osvětu pro místní, kam přišlo třeba 150 lidí. Pan ředitel Novák s námi potom šel do hospody a řekl: Ok, možná se s vámi někdy sejdu. Ale to je jediné, co za tu dobu proběhlo. Takže paní Schillerová lže; a snažíme se ji zkontaktovat už několik let a tohle je asi nejbližší kontakt, co za tu dobu proběhl,“ zmínil Kordovský.

Podle jeho slov babička ani neviděla projekt na rekonstrukci hotelu Thermal. „Ministerstvo financí projekt tají, i když se snažíme všemi možnými normálními, civilizovanými, také právními kroky jakékoliv náhledy vidět, neviděli jsme prakticky vůbec nic. Naše babička, které je 91, zná ten dům úplně nejlíp ze všech na světě. Absolutně nechápeme, proč třeba nekonzultuje nějaké svoje vize...“ poznamenal Kordovský.

„Hotel Thermal hostí druhou nejdůležitější, jednu ze dvou nejvíc důležitých kulturních akcí v Česku. A díky tomu, že ta rekonstrukce nemá žádného architekta, jasnou vizi, tak bude vypadat jak nějaký provinční hotel v Bukurešti a nebude reprezentativní a nebude dosahovat těch kvalit, kterých v 60. let dosahoval a se kterými moji prarodiče Věra a Vladimír Machoninovi ten dům stavěli,“ uzavřel Kordovský. Schillerová již Českou televizi reagovat nenechala.

„Dneska ráno jsem reagoval na paní Schillerovou, která se procházela po rozestavěném Thermalu. Až do momentu, kdy jsem zase slyšel její opakované lži, jsem byl v klidu. Thermal byl a je jeden velkej kšeft,“ sdílel pak reportáž na svém twitterovém účtu vnuk Machoninových Jan Kordovský.

Jeho tweet pak sdílel mimo jiné režisér Jan Hřebejk či na facebookovém profilu také herečka Aňa Geislerová.

