VIDEO Taková je pravda o médiích! Evropská instituce vyslechla slova, která mnohé naštvou

Rada Evropy je starší orgán než Evropská unie a je na ní nezávislá. Sídlo se nachází ve Štrasburku, přičemž pod tuto instituci spadá rovněž Evropský soud pro lidská práva. Lidská práva se formou diskuze také řeší na jednáních. Ľuboš Blaha je pak marxistický politik, politolog a filozof.

Vyvozuje z toho, že všechny deníky na Slovensku prosazují hodnoty byznysmenů, liberalismus, tržní darwinismus, privatizaci a deregulaci. Prý nabízí všechna stejný obsah útoků na stát, na sociální přerozdělování, na odbory a levicové ideologoie. „Garantovat svobodu pro tato média neznamená garantovat svobodu slova, garantujeme tím jen svobodu slova pro bohaté vlastníky těchto médií a bereme ji pracujícím. V zemích, jako je Slovensko, to také znamená, že toto privilegium dáváte mafiánům a oligarchům – a právě oni jsou tou největší hrozbou pro svobodu, a dokonce bezpečí novinářů,“ řekl Blaha a doplnil své tvrzení případem Jána Kuciaka, jehož vraždu si podle důkazů objednal byznysmen napojený na slovenskou neoliberální opoziční stranu. Fotogalerie: - Srb v československých legiích

Podle Blahy by se více mělo diskutovat o vlastnících médií, jakož i o strukturální nespravedlnosti v mediálním prostředí, které způsobují extrémně bohaté korporace a jejich špinavé peníze. „Vůči tomu neexistuje žádná protiváha, protože na ni nejsou prostředky. A toto je hlavní hrozba pro svobodu lidí, ne sociální sítě,“ míní Blaha.

Další věc, se kterou Blaha nesouhlasí, je tzv. selektivismus v ochraně médií. Podle liberálů si prý pouze liberální média zaslouží ochranu, zatímco alternativní média označují za konspirační, nebezpečná a extremistická. „Teď je označují za nástroj Ruska v hybridní válce,“ bránil alternativní média Blaha. „Tohle je šikmá plocha. Kde je pluralismus, svoboda a demokracie v tomto selektivismu? Liberálové to mohou velmi snadno zneužít a označit každou kritiku kapitalismu za extremistickou a nebezpečnou,“ tvrdí poslanec SMERu. Podle něj budou všechny alternativy zlikvidované jako v totalitních režimech. „Mí drazí kolegové, v demokracii vždy musí existovat alternativy, včetně těch antikapitalistických, a my je musíme chránit, protože svět bez alternativ má své označení. A není to demokracie, je to fašismus,“ zakončil svůj apel v parlamentním shromáždění Rady Evropy slovenský poslanec.

autor: kas