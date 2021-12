VIDEO To bylo mládí kancléře Scholze. Petr Bystroň odhaluje

I Německo zažívá protesty proti povinnému očkování. Proti povinnému očkování vystupuje strana AfD, s jejímž členem Petrem Bystroněm krátce promluvil Tomáš Měšťan. Ten zdůraznil, že jde o odpor proti povinnému očkování, ne proti očkování jako takovému. Nová koalice je podle něj katastrofa. „Ten jezdil do DDR, do Východního Německa, a vystupoval tam společně s FDJ,“ okomentoval kancléře Scholze, který podle něho zůstal maoistou. A předsedkyně Zelených? I na tu něco prasklo.

Bystroň také komentoval novou vládu, přezdívanou „semafor“, ve které jsou červení sociální demokraté, Zelení a žlutí liberálové z FDP. Právě u nich AfD doufala, že budou nějakou zárukou osobních svobod. „Bohužel, co se stalo, totální klasika, všechno to, co slibovali v předvolební kampani, tak už včera všichni liberálové hlasovali pro nucené očkování určitých pracovních skupin,“ mínil Bystroň, že se FDP zpronevěřila své kampani. Hlasování v německém parlamentu bylo totiž jmenovité.

„Je to katastrofa. Řídí to Zelení, budou to řídit socialisti a Zelení a jenom, když se podíváme na dvě nebo tři osoby, tak socialista Scholz je teď kancléř a byl předsedou socialistické mládežnické organizace. Ten jezdil do DDR, do Východního Německa, a vystupoval tam společně s FDJ (Svobodná německá mládež). To bylo jeho mládí, to je maoista. A tím zůstal do dneška,“ zhodnotil nastupujícího Olafa Scholze.

Za „totální katastrofu“ považuje i ministryni zahraničí Baerbockovou, která je spolupředsedkyní Zelených. Uvedl například, že Baerbocková se chlubila tím, že napsala knížku, ale pak vyšlo najevo, že knížku psali její asistenti, kteří navíc opisovali od jiných. „Skončilo to tak, že tu knížku raději stáhla a už se nedá nikde koupit. Jeden trapas od druhého,“ komentoval schopnosti ministryně zahraničí.

