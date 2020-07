VIDEO V Kanadě namalovali na silnici duhovou vlajku. Řidič ji „znečistil“ pneumatikami, hrozí mu stíhání za zločin z nenávisti

„Myšlenka zvláštního zbarvení přechodu pro chodce v západním Vancouveru vznikla během června, který se nesl v duchu tolerance pohlaví, víry, rasy a dalších.

Duhové barvy mu 1. července propůjčila tamní policie, před jejíž stanicí se přechod nachází,“ uvádí server Novinky.cz s tím, že jen týden vydržel přechod neponičený. Řidič Fordu Mustangu na něm totiž jen pár dní od instalace udělal svým vozem stopy od pneumatik.

„Policie vypověděla, že strážníci slyšeli z ulice hluk od kol, když pak vyšli na ulici, spatřili stopy od pneumatik a mustanga, který uháněl velkou rychlostí pryč,“ uvádí server s tím, že policie následně čin označila jako „zanechání symbolu nenávisti na přechodu, který měl označovat pravý opak“, a zahájila pátrání. Řidiče policie identifikovala 9. července.

A big Thank You to everyone who joined us today, for the official unveiling of our new #Pride crosswalk. ?? pic.twitter.com/18X4MgNn9v

Celý incident je také nahrán na videu, které se objevilo na internetu. „Zda se jednalo o úmysl, pouhou náhodu, případně má vůz prostě jen velký točivý moment, je předmětem vyšetřování,“ píše server.

A week after it was installed, the Pride crosswalk outside @WestVanPolice's HQ at 16th/Esquimalt Ave. was damaged by the car seen below. No one has been arrested. The crosswalk hasn't been repaired yet. If you recognize the car below, tell police. pic.twitter.com/6NRnWoBpHa