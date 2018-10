VÍME PRVNÍ Emmanuel Macron přiletí navštívit Miloše Zemana

26. října dojde k setkání představitelů Česka a Francie. Do Čech přijede francouzský prezident, Emmanuel Macron. Setká se s Milošem Zemanem.

Dva dny před oslavami vzniku republiky, 26. října se setkají prezidenti Česka a Francie. Francouzský prezident Emmanuel Macron přiletí do Prahy , aby se setkal s Milošem Zemanem. Informaci potvrdil prezidentův mluvčí, Jiří Ovčáček.

Anketa Jednání Radka Vondráčka v Rusku je nehorázné ponížení ČR, říká poslanec Pirátů Lipavský. Cítíte se poníženi? Ano 3% Ne, naopak. Jsem hrdý/hrdá 96% Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2807 lidí

V poslední době proslul Emmanuel Macron, známý proponent Evropské unie svými výroky o “kverulantských” Češích. “"Země, které odmítají posílit pohraniční stráž Frontex a solidaritu, opustí schengenskou zónu volného pohybu lidí. Země, které nechtějí silnější Evropu, si už nesáhnou na strukturální fondy," citoval z tiskové konference francouzského prezidenta po neformální schůzce Evropské unie v rakouském Salcburku web Politico.” Podle informací televize CNN se Macron také odhodlal ke změnám ve svém kabinetu, a to po skandálech, které poškodily jeho reputaci. Šlo například o to, že jeden z jeho bývalých bodyguardů zasahoval na demonstraci, aniž by měl jakoukoliv pravomoc k takovému zásahu.

Fotogalerie: - Steve Bannon u Zemana

Psali jsme: Zeman se tím baví, dělá to naschvál. Překvapivá slova z média Zdeňka Bakaly Zeman přijal desítku zástupců čínských firem včetně šéfa CITIC Vysílací radě přišly čtyři stížnosti na Zemanovy „zm*dy“ Prezident Zeman: Zrcadlem našeho soudnictví je případ H-Systém

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas