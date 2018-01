Václav Klaus mladší, od roku 2023 prezident republiky! Plesl sepsal důležitou analýzu, která se směje Drahošovi a „chytrolínům“

Jaroslav Plesl na sociální síti Facebook konstatoval, že poslanec Václav Klaus mladší má jednu velkou výhodu. Nepodléhá módním vlnám, které vyvolává tzv. pražská kavárna, a konzistentně si trvá na svých názorech. V tom má velkou výhodu proti Jiřímu Drahošovi. U něj za prvé nebylo nějaký čas zjevné, co si myslí. A za druhé se podle Plesla nechal ovlivnit módní vlnou pražské kavárny.

„V době, kdy se mohla pražská honorace přetrhnout v papouškování politiky Angely Merkelové, nechal se snobskou módní názorovou vlnou strhnout k podpisu proimigrační výzvy, aby pak v prezidentské kampani nesmyslně tvrdil, že to vůbec nebyl projev vítačství, a jeho názory v této věci nejsou zas až tak odlišné od názorů MZ. Tohle mu nemohl nikdo uvěřit a posloužilo to jen jako svědectví o jeho názorové pružnosti. V případě Zemana by se řeklo bezpáteřnosti,“ konstatoval Plesl.

V prezidentské volbě by jistě Drahošovi pomohlo, kdyby onu výzvu českých vědců, v níž varovali před šířením xenofobních nálad, nepodepsal. Jenže ji podepsal a nikdo mu to neodpáře. Drahoš tak prokázal, že ve chvíli, kdy výzvu podepsal, nehleděl do budoucnosti, nebo do ní hleděl, ale špatně ji odhadl. Budoucí prezident by však podle Plesla měl umět odhadnout vývoj věcí budoucích. Jednou z Klausových výhod je prý také to, že má cit pro odhad situace, jaká může přijít.

„Kdokoli chce v příštích volbách uspět, musí na tom začít pracovat už dnes. Musí tak trochu předvídat, kde bude svět v době příští volby, jaká bude nálada doby, a dokonce musí tušit, kdy ta volba bude :-), což není vůbec jednoduché. Nesmí se nechat zmanipulovat generátory módních postojů, což jsou všichni ti oblíbení chytrolíni, Martinem Jarošem počínaje a já nevím jakým studentem sociologie z Brna konče. A to také není jednoduché, protože tlak těchto instantních politruků je především na sociálních sítích silný a vyžaduje pevnou osobnost této manipulaci a pokusům o společenskou ostrakizaci čelit. Zářným příkladem takové guerilly byla naštěstí dnes už de facto mrtvá Sobotkova úderka s názvem Žít Brno.“ doplnil Ples.

Jaroslav Plesl doslova napsal:

Ještě k prezidentským volbám

Václav Klaus mladší postupuje v těchto měsících a dnech velmi dobře. Ví, že k dosažení cíle vede dlouhá cesta, kterou je třeba si poctivě odpracovat. A tak pracuje. Proto je zcela logické, že bude dalším terčem nenávisti skupiny, která teď neúspěšně tlačila na Hrad pana Drahoše. Místo, aby se od Zemana a Klausů učili, jak se pracuje na úspěchu, zaměřují se na generování módních postojů (především na sociálních sítích), které jsou dobré tak leda ke chvilkové mobilizaci tlupy (přesněji stáda) nebo pro zasmání, ale jejich okamžitá expirace znemožňuje dosažení jakéhokoli dlouhodobého cíle.

Aby bylo jasno, nemám nic proti panu Drahošovi. Mluvil jsem s ním několikrát osobně a je to velmi milý a inteligentní člověk, který by mi na Hradě vůbec nevadil. Jenže, to samé mohu říct o Miloši Zemanovi, kterého znám osobně od roku 1995. O prezidentovi však nakonec rozhoduje něco úplně jiného. A v tom pan Drahoš nemá vůbec žádné zkušenosti. Kdyby měl, nikdy by tu zatracenou petici nepodepsal. A to, že by si za to dnes nejraději uřízl ruku, už nikoho nezajímá. Prezident takové věci musí předvídat.

Lidí, kteří této manipulaci v politice nepodléhají, není moc a Václav Klaus mladší je jedním z nich. Takže na tenhle souboj se moc těším.

Jo, a nejvíc se těším na to, až tahle parta, která až nápadně připomíná levicové agitátory z řad umělecké fronty v éře 1. republiky (vzpomeňme na jejich osud, když se jim konečně podařilo dovést ČSR do náruče Stalina), zavrhne sociální sítě, protože jsou nezdravě demokratické. To bude asi tak vtipné, jako když Deník referendum agituje proti principům přímé demokracie. Jenže přesně takovým fiaskem končí intelektuálové, kteří podléhají módě, aniž by si dokázali vytvořit nějaký ucelený a konzistentní pohled na svět. Nic složitého na tom není.

Tak vzhůru do příští prezidentské volby!

autor: mp