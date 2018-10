Václav Klaus mladší vypustil rázný text o „lepšolidech“: Neustále se snaží lézt do životů jiných lidí, převychovávat...

Především na sociálních sítích se často objevují diskuse o tzv. „lepšolidech“. Poslanec ODS Václav Klaus mladší se rozhodl lidem vyložit, co si pod tímto pojmem představuje on sám. A nabídl cestu, jak jim čelit.

„Lepšolidé“ jsou podle Klause občané, kteří sami sebe považují za vzdělané, ačkoli ve skutečnosti mnohdy příliš vzdělaní nejsou. Podle Klause často tvrdí o lidech, kteří mají názory odlišné od jejich, že jsou hloupí.

„Lepšolidi se taky neustále snaží lézt do života jiných lidí a dělat nějaké převychovávací kampaně a jsou čím dál víc agresivní. Lepšolidi vědí, že v Praze místo magistrály by mělo být stromořadí a promenáda pro kachňátka. Proti ostatním lidem je vhodné použít petice, kolektivní donucovací prostředky, a když to nepůjde po dobrém – někdo se nepodrobí, bude muset být od společnosti izolován,“ psal Klaus ve svém tradičním pondělním sloupku na serveru Novinky.cz.

„Lepšolidi“ však podle Klause poznáte i jinak. Teď v demokracii protestují proti tomu, aby zpěvák Michal David dostal státní vyznamenání. Ale za komunistického režimu ti samí lidé mlčeli nebo ještě pravděpodobněji tančili na jeho písničky. Klaus prý nikdy písním Michala Davida neholdoval, ale požádal „lepšolidi“, aby dali Michalu Davidovi pokoj.

Další skupina „lepšolidí“ podala trestní oznámení na profesora Petra Piťhu za jeho kázání. Trestní oznámení podala na kněze Česká ženská lobby, která má za to, že duchovní šíří poplašné zprávy. I jeho se Klaus zastal.

„Obě pomatené a totalitní ideologie – marxistická i nový kulturní marxismus – jsou naprosto rozhořčeny z toho, když kněz v kostele přednáší něco jiného, než ony hlásají. Obě by ho za to rády poslaly do vězení, aby už takto na občany nepůsobil a byl potrestán. Zde zaplať pánbůh analogie zatím končí – i když vůle by tu byla. Nechte ho být,“ pokračoval poslanec.

Pokud opravdu chceme, aby naši společnost obývali lepší lidé, Klaus má za to, že musíme začít u sebe. My sami musíme naše děti vést k lásce k přírodě, ke kultuře, brát je na koncerty, do galerií a doma pořídit pořádnou knihovnu, ve které si naše ratolesti vyberou knížku po libosti a načerpají z ní poučení, rozšíří si slovní zásobu, pobaví se a případně budou o věcech přemýšlet.

