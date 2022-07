Václav Klaus o českém předsednictví: Dostaneme do ruky zvoneček a budeme hlídat čas. A to naše havlovské heslo...

„Už je to únavné, protože pořád stejné. Inflace stále narůstá, majitelé peněz (hotovostí i bankovních vkladů) i příjemci fixních příjmů (důchodů a platů všeho druhu) ztrácejí. Hádají se stoupenci měnového (peněžního) vysvětlení inflace, čili přiznávajícího naši vinu, se stoupenci tzv. nabídkového vysvětlení inflace (kladoucího vinu na Putina, Čínu a boj s globálním oteplováním), ale to je pouze mediální hra. Vinou je mimo veškerou pochybnost nadměrné množství peněz v oběhu a obří deficity státního rozpočtu,“ poznamenal Klaus.

„Deník E15 uvedl, že Stanjura – vedle odhadu letošního deficitu státního rozpočtu ve výši 330 mld. korun – ‚v letech 2023 až 2025 předpokládá deficity těsně pod 300 mld.‘ Vynechám-li absurditu výroku ‚těsně‘, když netušíme, jaká recese nás do roku 2025 ještě zasáhne, pak jsou to hrozivá čísla. Přeloženo do češtiny, vláda chce dále zesilovat a prodlužovat inflaci. Deficit rozpočtu vede k inflaci,“ dodal Klaus.

„Jsem zvědav, jestli od pátečního rána fungující nový guvernér ČNB nepřehodnotí svůj původní výrok o nezvyšování úrokových sazeb. Těch 7 % je v dnešní situaci málo. (Mimochodem, centrální banka Zimbabwe zvýšila svou úrokovou sazbu tento týden na 200 %, ale to není pro nás návod.),“ zmínil.

Projev, na kterém staví Česká republika současné předsednictví

Psali jsme: Evropa podle Václava Havla, Evropa jako úkol. Čtěte projev, na kterém stavíme předsednictví

A hovořil i o tom, jak Česká republika přebírá podle něj fiktivní tzv. předsednictví EU.

„Je to samozřejmě jen klamný název, je to evropská hra na demokracii. I náš pan ministr pro Evropu Bek včera řekl, že ‚prostor není moc velký‘, že ‚dostaneme do ruky zvoneček a budeme hlídat čas‘. Že by tak rychle pochopil prázdnotu této funkce? To bych od něho nečekal. Horší je motto českého předsednictví, kterým je Havlův výrok z roku 1996, že ‚Evropa je úkol‘. Evropa je kontinent, to není úkol. Evropa je možná i ne zcela homogenní kulturně-civilizační okruh. Jediným možným, i když naprosto chybným úkolem by mohlo být Evropu unifikovat, centralizovat, zglajchšaltovat. To, probůh, nedělejme,“ podotkl Klaus.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Společným zasedáním vlády a Evropské komise (EK) v Litomyšli Česká republika zahájila v pátek půlroční předsednictví v Radě Evropské unie. Premiér Petr Fiala (ODS) po jednání se šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou mimo jiné ocenil předcházející francouzské předsednictví i Komisi za udržení jednoty členských států EU v podpoře Ukrajiny a sankcích proti Rusku, které zemi napadlo. Von der Leyenová spoléhá na to, že české předsednictví posune řadu věcí dopředu, například v oblasti energetiky.

Mezi hlavní politické priority předsednictví patří zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení obranných kapacit a kybernetická bezpečnost, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.

Poprvé Česko stálo v čele Rady EU v první polovině roku 2009. Předsednictví bylo výrazně ovlivněno březnovým pádem vlády Mirka Topolánka. Současný kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se podle dřívějších vyjádření svých členů podobného scénáře neobává.