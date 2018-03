Václava Klause nechali z Českého rozhlasu promluvit o EU. Šampion demagogie, ještě horší než Okamura, zuří v Respektu

Poslanec ODS Václav Klaus mladší na vlnách Českého rozhlasu konstatoval, že si je vědom toho, že na členství v EU Česko ekonomicky profituje a odchod z Unie nás ekonomicky poškodí, ale jedním dechem dodal, že peníze nejsou všechno. Jako politik je prý ochoten vzdát se nemalé sumy peněz z EU jen proto, aby si Česko uchovalo své hodnoty.

„Je to něco, jako když jste bohatí a máte spolu děti, ale manžel vás začíná mlátit. V takové chvíli je slušné, morální a demokratické položit si otázku, zda to stojí za to,“ řekl Klaus.

Podle zákonodárce stojí za to uvažovat o Czexitu už proto, aby nám tu nevznikaly no-go zóny, kam se křesťan bojí vkročit, jak to údajně známe z některých měst západní Evropy. Nemluvě o tom, že EU trpí demokratickým deficitem a je pro Česko mnohem větší hrozbou než tisíce kilometrů vzdálené Rusko. Alespoň podle Klause.

„Pokud zatím platí za šampiona demagogie v české politice Tomio Okamura, pak je to možná neprávem. Václav Klaus mladší je totiž zjevně lepší. S ještě větší kadencí míchá lži, pololži a slovní invektivy, které cílí na všemožné závistivce a na lidi, kteří jsou zvyklí nic si neověřovat,“ poznamenává k tomu server.

Zároveň pokládá na stůl fakta. Z dat České národní banky lze vyčíst, že mezi lety 2005 až 2014 přiteklo do Česka na zahraničních investicích asi 63 miliard eur. V letech 1993 až 2002, když jsme ještě nebyli členy EU, to bylo jen asi 36 miliard. Pokud bychom se tedy měli Czexitem vrátit v oblasti zahraničních investic někam k 90. letům minulého století, je jasné, že by to nebyl návrat ekonomicky bezbolestný. Zvlášť, když už na rozdíl od počátku 90. let není moc co privatizovat.

Stojí prý proto za úvahu, jak velké části svého majetku by se vzdal Václav Klaus mladší, pokud by se mu měl splnit jeho sen a Česko by odešlo z EU?

A to není jediná věc, ve které Klaus tak docela neříká pravdu. Dalším příkladem může prý být i uprchlická krize a její řešení.

„Jindy lže Klaus tak napůl, zastřeně. Například prohlásí, že EU na nás uvaluje sankce jen proto, že si chce Česko „samo rozhodovat, jací lidé se tady budou usazovat“. Přitom si Česko může a podle všeho bude moct rozhodovat, komu udělí azyl, a komu ne, tedy kdo se tady bude usazovat. A pokud jde o sankce, ty hrozí kvůli nerespektování demokraticky odhlasovaných dohod v Evropské radě. Ne kvůli snaze hlídat si vlastní bezpečnost, kterou nám nikdo nebere,“ píše server.

autor: mp