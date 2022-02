Válek v Senátu straší další vlnou. Je mu horko

reklama

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) přišel do Senátu obhajovat novelu pandemického zákona. Část senátorů z vládních stran, kupříkladu Zdeněk Hraba za STAN, dává už dlouho najevo, že budou hlasovat proti přijetí novely pandemického zákona.

„Právě mířím do Senátu, kde nepodpořím novelu pandemického zákona. A to z několika důvodů. Nejdůležitějším je zjevné nenaplnění podmínek legislativní nouze. V důsledku se může stát, že kvůli tomu může zákon zrušit ÚS, což by v očích veřejnosti degradovalo celý boj s pandemií COVID-19,“ napsal Hraba na Twitteru dnes po deváté hodině ráno.

Válek se snažil senátory přesvědčit, že novela pandemického zákona, jak ji prohlasovala vládní koalice ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a Starostů, je v pořádku a je potřebná. „Zkusím vysvětlit a zdůvodnit, proč je nutné tento zákon schválit,“ začal Válek.

To, jak Fialova vláda postupuje v boji s covidem, podle Válka na epidemii funguje.

„To, co se daří – daří se podchytit to šíření vlny omikron českou populací. Proč se to daří? Protože vycházíme z dat ÚZIS, rozšířili jsme národní institut o další analytiky a každý den několikrát porovnáváme data a vývoj se zeměmi, kde je situace velmi podobná. Tedy s Dánskem, Velkou Británií, já osobně konzultuji týmy z Hammersmith, z G Hospital, profesora Nagy Habiba a další. A podle toho nastavujeme naše predikce, naše opatření. Vlna omikron se šíří velmi zjednodušeně od západu na východ, z jihu na sever. Tím pádem my můžeme predikovat, co se bude dít,“ upozornil Válek.

Zdůraznil také, že Fialova vláda nemusela zavřít žádnou školu, i když uznal, že řada škol musela být v důsledku většího počtu covid pozitivních uzavřena. „Pořád školství funguje,“ zdůraznil ministr. Stejně tak nemusely být plošně uzavírány podniky. To vše díky plošnému testování jak na školách, tak mezi zaměstnanci. I rozvolňování ale musí probíhat řízeně, aby byli čeští senioři chráněni.

Jedním dechem dodal, že politici musí být připraveni i na možné zhoršení situace, případně i na to, že bude opravdu zle. A právě proto je tu novelizovaný pandemický zákon. A pak také novela zákona o ochraně veřejného zdraví, na které se pracuje a kterou by Válek rád představil v polovině roku.

„Už dvakrát uvěřila vláda tomu, když v červnu, červenci a v srpnu byla situace bezproblémová, že se nic nestane. A dvakrát se spletla. Já to nevyčítám nikomu, ale po 3 letech udělat stejnou chybu je neodpustitelné. Proto ji nikdy neudělám. Proto vás žádám – schvalte pandemický zákon, abych nemusel opakovaně žádat o nouzový stav, když k této situaci dojde. Protože co bude, co nastane, když se objeví na podzim další vlna, jak už se 2 roky po sobě objevuje? Buď budu muset v nouzovém stavu znovu žádat o schválení pandemického zákona, nebo budeme muset vyhlásit nouzový stav, který ale nebude trvat měsíc, ale bude muset trvat několik měsíců. Protože vy víte všichni, že ty vlny netrvají měsíc, ale trvají tři měsíce. Ano, omlouvám se, že tento zákon žádám v režimu, v jakém žádám,“ vysvětloval Válek.

Zdůraznil, že senátory se vší pokorou žádá o schválení novely pandemického zákona. Pakliže by jeho prosbu nevyslyšeli, Válek by podle svých vlastních slov musel v případě potřeby žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu, i když nouzový stav v žádném případě nepovažuje za nejlepší nástroj k řešení případné další covidové vlny.

