Válka: Babišova a Prymulova opatření mají brutální dojezd

Včera okolo desáté hodiny Andrej Babiš oznámil, co všechno bude do listopadu zavřené, a prohlásil, že nepochybil a že si není vědom, že by něco udělal špatně. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Ne všechny byly slušné. „Jak se teda bude vysvětlovat, že zavírá půlku země, když současně tvrdí, že nikdo nic nepokazil, nechápe, kde je problém a vlastně dohromady o nic nejde, to jsem teda zvědavej,“ mínil komentátor Honzejk. Ale přišla i kritika novináře Bartoníčka, že se Babiše ptal na pokoru a také odsouzení přehnaných reakcí.

Anketa Akceptujete včera vyhlášená vládní opatření? Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 123 lidí

Včerejší tisková konference, která se nakonec konala o poznání později, než měla, přinesla oznámení drakonických opatření na sražení počtu nakažených. Vláda rozhodla o uzavření základních škol kromě mateřských, zakázala pití alkoholu na veřejných místech a omezila shromažďování na šest osob. Andrej Babiš též oznámil, že vytvoří školy pro děti pracovníků záchranných služeb. Zároveň prý vláda upraví ošetřovné, zůstane na 60 procentech, s minimem 400 korun denně. Restaurace budou zavřené, budou vydávat pouze jídlo s sebou, bary a kluby se zavírají. Ale prý budou kompenzovány.

Od Radka Bartoníčka z Aktuálně.cz následně zazněla otázka: „Pane premiére, stanete se pokornějším člověkem? Odmítl jste návrhy opozice a ani se neúčastnil debat, které se týkaly koronaviru.“ „Nemyslím si to, v čase jsme všichni řekli nějaké názory. Vždy jsme dělali maximum. Nemyslím si, že bych byl nepokorný, s opozicí jsme jednali potřetí a vyslechli jsme si její názory. Nerozumím dotazu,“ krčil rameny předseda vlády.

Bartoníček se ptal dál: „Vy jste říkal a slíbil, že zemi připravíte na druhou vlnu. Proč se to stalo, kde se staly chyby?!“ Premiér odpověděl: „Nevím, kdy se staly chyby. Nevím, kde je zásadní problém. Přijali jsme rozhodnutí. Angažuji se od rána do večera. Nemám pocit, že bych pochybil a dělal jsem něco špatně. V březnu někdo přišel s matematickým modelem, v srpnu přišel také, ale v jistém čase. Ti, co měli přijít, nepřišli. Umírají lidi s covidem, je mi to líto, zkracuje se tu život. Děláme maximum pro to, abychom zabránili zásadnímu problému. Vláda je tým, můžete nám vyčítat ledacos.“

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 26537 lidí

„Kurva jak tohle může premiér říct? Nejpozději od 14. května má od nejvyšších šéfů zastřešujících sociálních organizací, od akademiků a dalších jasně tohle všechno popsané. Vše, co se musí stát, aby nenastal lockdown. Testování. Posílení personálu na zimu. Ad. To testování na prvním místě. Má to on osobně, Prymula, Maláčová, všichni, kdo o tom mají kompetenci rozhodovat,“ připomínal Hollan.

Nechce to nechat jen tak. „Tohle je brutální lež v přímém přenosu, vědomá a totální lež, protože tu přesnou predikci, co se stane, když se stát na všechno vysere, měli černé na bílém od lidí, kteří to dělají jako svůj profesionální job a leží v tom často celý život. Tohle je pro mě zlom,“ prohlásil.

Kdo naopak neprotestoval, byl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který řekl, že to nemá smysl a že chce věřit, že opatření jsou nutná. „Pak je ale nezbytné poskytnout okamžitě likviditu k smrti vyčerpanému gastrobyznysu, aby nedošlo k jeho likvidaci. Okamžitě, ne že to ministr Havlíček teprve začne vymýšlet. Nejlépe vypnutím odvodových povinností,“ reagoval na oznámení o zavření hospod, barů a restaurací.

A měl ještě jednu poznámku: „Není možné žádat lidi, aby respektovali opatření, neshlukovali se, aby na bohoslužbách nepřekročili počet 10 osob atd... a současně uspořádat na Hradě oslavu v počtu stovek osob. Pokud to Zeman s Babišem udělají, znovu lidem oznámí, že pro ně samotné pravidla neplatí.“

„Neschopnost Andreje Babiše říct: ‚Pardon, posral jsem to‘ je fascinující. A způsob, jak se vykrucuje, je taky fascinující,“ hodnotil z odstupu konferenci analytik Josef Šlerka.

Bartoníčkovy otázky pochválil jeho kolega z Aktuálně.cz Petr Honzejk. A pak se pustil do Babiše: „Premiér, který křičel, že zachránil tisíce mrtvých, teď říká, že tisíc mrtvých zas není tolik a že stejně neumírají na covid, ale s covidem.“

„Současně tvrdí, že má čisté svědomí. Nikdo mu neřekl, že je problém, on za nic nemůže! Jak se teda bude vysvětlovat, že zavírá půlku země, když současně tvrdí, že nikdo nic nepokazil, nechápe, kde je problém a vlastně dohromady o nic nejde, to jsem teda zvědavej,“ dodal komentátor a přidal možnost, že snad bude muset Babišův marketér Marek Prchal sáhnout k orwellovskému doublethinku.

Honzejk se ovšem nepohodl s členem RRTV Vadimem Petrovem o tom, jaký byl výkon Bartoníčka. Podle Petrova má novinář Aktuálně.cz dost a na tiskovce byl vyřízený. „Asi je přepracovanej, na vládní tiskovce se ptát na pokoru... jako ptát se na víru v Boha... spletl si formát...“ mínil radní. Honzejk nemohl uvěřit, že se právě na tohle Petrov zaměřil, ale ten své rozhodnutí hájil: „Na tiskovku vlády k tak důležitý věci měla redakce poslat někoho, kdo se umí ptát na faktický věci. Pokoru politiků ať si zkoumá v komentáři.“ Honzejk jen přidal celou odpověď Andreje Babiše a vzkázal: „Tak jestli vám otázka, jestli hlavnímu náčelníkovi nepřijde, že za to všechno může, když to řídil, přijde nevěcná, tak spánembohem a hezký povýšení.“

Petrov k určité rezervě v prohlášeních vybízel i dále: „Taky mě to štve, ale fascinuje mě, jak Facebook vždycky zařve, jak raněnej lev. A co bude v listopadu a v prosinci až se sečte covid s chřipkou? Měli bychom si v těch reakcích nechat trochu rezervu.“ A zadoufal: „Zdraví lékaři v karanténě, sestry a odborný personál s dětmi doma, přitom počet hospitalizovaných roste, snad vědí co dělají...“

„Miluju, jak ti, kteří kvíleli, že je někdo chce omezovat, teď kvílí, že je nikdo neomezoval. Se posrali v kině, jak říkávala moje babička,“ komentovala reakce na Babišův projev mediální analytička Irena Ryšánková.

A poněkud praktičtěji k novým opatřením přistoupil europoslanec ODS Jan Zahradil: „Neříkám, že jsem to věděl, ale spíš tušil. Takže pokud jde o zákaz popíjení alkoholu na veřejnosti (a tedy kompletní přesun této činnosti do soukromí), trochu jsem se předzásobil.“

