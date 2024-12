Vánoční Miloš Zeman: Hrozí nám cenzura a vládnou amatéři

Miloš Zeman, který mezi lety 2013 a 2023 vykonával funkci prezidenta republiky, se rozhodl pokračovat ve svých vánočních poselstvích i po skončení mandátu. Důvod pro to má jasný. „Rozhodl jsem se pokračovat v tradici vánočních poselství i poté, co jsem opustil funkci prezidenta republiky, a to z důvodu nespokojenosti s prodlužujícím se zaostáváním České republiky ve srovnání s vyspělými státy. Zaostáváním, které je podle mého názoru způsobeno především neefektivní vládou,“ popsal Zeman na CNN Prima News důvod, proč má pocit, že republika jeho slova potřebuje slyšet.

Podle něho jsou v čele státu amatéři bez skutečné odbornosti nutné pro svůj obor. „Vládu jsem v minulosti kritizoval za její amatérismus, uváděl jsem příklady ministrů s nulovou odbornou kompetencí. Říkal jsem vám, že ministr zemědělství je teolog, ministr školství muzikolog, ministr financí nemá ekonomické vzdělání, ministr práce a sociálních věcí je pro změnu zemědělec, nebo ministr zahraničí je bakalář," sázel vládě Petra Fialy bývalý prezident jeden rétorický pohlavek za druhým.

Podle něho platí – po ovoci poznáte je. „Ale nejde jenom o amatérismus osob, ale zejména o amatérismus činů,“ doplnil Zeman.

Ve své vánočním poselství si Zeman posvítil na vládní angažmá Pirátské strany a její agendu digitalizace. „Prvním činem byla digitalizace stavebního řízení, která byla zpackána těmi, kdo se prohlašovali za profesionály na digitalizaci, a tím způsobila značné národohospodářské škody,“ vypsal Zeman Pirátům účet za digitalizaci, která skončila neúspěchem a odvoláním Ivana Bartoše z čela Ministerstva pro místní rozvoj a z funkce místopředsedy vlády.

Zemanovi dále ležel v žaludku návrh státního rozpočtu z rukou ministra financí Zbyňka Stanjury. „Druhým amatérským činem byl zákon o státním rozpočtu. Nejdůležitější zákon roku. Kromě výhrad, které již vznesla Národní rozpočtová rada, bych chtěl upozornit na to, že tento zákon předpokládá, že v příštím roce náš hrubý národní produkt poroste zhruba o 3 %, zatímco v současném roce zřejmě poroste zhruba o jedno procento," zmínil Zeman.

„Tento odhad ztrojnásobení tempa růstu je naprosto nerealistický. I to je důvodem, proč prakticky všichni ekonomové, včetně bývalých ministrů financí, označují tento rozpočet za podvod, paskvil nebo účetní trik,“ kroutil Miloš Zeman hlavou nad rozpočtem.

Poslední v Zemanově výčtu amatérismu se pak objevil sám předseda vlády Petr Fiala. A to za svůj výrok o dohnání mzdové úrovně Německa, pokud bude Fiala znovu zvolen. „A konečně vyvrcholením politického amatérismu je prohlášení ministerského předsedy, který řekl, že jestliže ho opět zvolíte, pak za 4 roky naše mzdy a platy dosáhnou úrovně německých a rakouských mezd a platů,“ řekl Zeman a hned vysvětlil, proč Fialův výrok chápe jako výraz amatérismu.

„Neznám ekonoma, a nejenom ekonoma, který by s tímto odhadem souhlasil. Domnívám se, že je to urážka inteligence voličů a že je to v podstatě předvolební lež. Mnohokrát jsem řekl, že politik může být milován, politik může být nenáviděn, ale politik se nikdy nesmí stát směšný,“ naznačil Zeman, že Petr Fiala se v jeho očích stal směšným.

A poukázal na to, že stejně jako kritizoval bortící se zřízení socialistického režimu, bude kritizovat i nynější vládu, pokud zemi vede podobnou cestou. „Vážení spoluobčané, vzpomínám na dobu více než před třiceti lety, kdy jsem za komunismu veřejně kritizoval zaostávání tehdejšího Československa, a kdy jsem jako hlavní příčinu toho zaostávání opět viděl neschopnou vládu,“ vzpomněl Zeman na revoluční rok 1989 i to, co mu předcházelo.

„Tehdy jsem byl za to třikrát vyhozen z práce, naposledy v září 1989. Dnes mě z práce nikdo nevyhodí, protože jsem starobní důchodce. Na druhé straně hrozí nám cenzurování kritických názorů, cenzurování, které se děje pod záminkou boje proti dezinformacím. Nedávno byl vládním zmocněncem boje proti dezinformacím jmenován jakýsi plukovník Foltýn, který ve veřejném projevu uvedl, že jeho názoroví odpůrci jsou ,svině a zombíci', že jich je v české společnosti 4,5 procenta. A že je třeba je ohradit hlubokým příkopem a plotem," dostal se Zeman k vládnímu koordinátorovi strategické komunikace.

Miloš Zeman je toho mínění, že počet nespokojených lidí je mnohem větší. „Těch, kdo jsou ve skutečnosti nespokojeni se současnou vládou, ovšem není 4,5 procenta. Podle posledního průzkumu veřejného mínění jich je více než 50 procent, protože vládě důvěřuje pouze 23 procent občanů, z toho pouze 2 procenta jí důvěřuje bezvýhradně. Ale i 4,5 procenta by znamenalo několik set tisíc občanů, které by plukovník Foltýn chtěl nahnat do pomyslného koncentračního tábora," řekl Zeman tvrdě na adresu plukovníka Foltýna.

Miloš Zeman se vrátil i ke své tradici přání pro další rok. „Vážení a milí spoluobčané, na závěr svých vánočních poselství jsem vám vždy popřál k novému roku. Jednou jsem vám popřál naplněný život, protože právě v naplněném životě vidím podstatu lidského štěstí. Jindy jsem vám poněkud provokativně popřál bolest s odvoláním se na Masarykův výrok, že ,myšlení bolí’,“ připomněl svá přání Zeman.

Vzpomenul i to své loňské, kdy přál lidem odvahu k občanské neposlušnosti. „Ve svém posledním vánočním poselství jsem vám popřál odvahu k občanské neposlušnosti s odvoláním se na Listinu základních práv a svobod, která občanskou neposlušnost umožňuje,“ řekl Zeman.

Letos přidal další přání. „Dnes vám chci do nového roku popřát, abyste se nenechali uzavřít do foltýnovského tábora. A abyste ve volebním roce svou aktivní účastí ve volbách přispěli k tomu, že naše země přestane zaostávat,“ zakončil své vánoční poselství Miloš Zeman a popřál do roku 2025 vše nejlepší a hodně zdraví.

