Ve Sněmovně smlouva s USA, na ulici bouře: Ekonesmysly, žraní cvrčků, drahý plyn... Válka je vůl!

"Vychází to z české pohádky o jezinkách. Když je pustíte na prstíček, chtějí víc. Pak prostrčí skrze dveře tři, nakonec celou ruku a nakonec zjistíte, že Smolíček pacholíček, což je alegorie naší vlasti, může dopadnout velmi špatně. Jsme hrdý a svobodný národ a máme na to se ubránit sami," prohlásil o obranné smlouvě s USA architekt Tomáš Kotas. Zúčastnil se dnešní demonstrace proti vojenským základnám USA v Česku, kterou na Malostranské náměstí v Praze svolala strana Svoboda a přímá demokracie (SPD). Dnes se totiž zmíněná smlouva začíná schvalovat v Poslanecké sněmovně.

Paskvil a kolaboranti

Architekt Kotas rozvinul s manželkou na demonstraci velkou americkou vlajku, kde byla uváděna data a země, v nichž Američané vojensky intervenovali. Třeba Jugoslávie, Afghánistán a tak dále. "Krví nasáklou US Army v naší vlasti nechceme," měli připsáno na vlajce. "Když si vezmete posledních sto let, tak se těch konfliktů odehrálo obrovské množství. Byly velmi kravavé a bylo v nich mnoho civilních i vojenských obětí. Necelá tisícovka amerických základen po světě o mnohém svědčí," doplnil s tím, že Česko by si mělo počínat jako podobný zhruba desetimilionový Izrael, který je schopen se léta kvalitně bránit proti jakékoliv agresi. "Máme na to, chce to jen chtít," zakončil.

ParlamentníListy.cz vyslechly dvě "efka" z SPD. Ještě před tím, než začal mluvit na pódiu, nám poslanec Jaroslav Foldyna sdělil: "Režimy, kterým teče do bot, potřebují zajistit sami sebe, takže vyjednají se svým ochráncem obrannou smlouvu. Ať to byli kolaboranti v roce 1938 anebo Jakeš a Biľak se Sovětským svazem na věčné časy. Tehdy se to neříkalo, teď už se to musí říkat, dojednali to s Ukrajincem Brežněvem. Dnešní kolaboranti, co posílají peníze českých daňových poplatníků do zahraničí, mají USA. Paní Černochová letěla do USA , aby nás tady američtí vojáci ochránili. Nevím, před čím. Jde o to, aby ochránili je samotné, protože se ve smlouvě objevuje, že by mohli zasahovat v případě vnitřních problémů. Ta smlouva je paskvil."

O armádě v troskách

Na pódiu zatím poslanci z SPD ujistili, že jsou jedinou vlasteneckou a konzeravtivní stranou v zemi, a budou hlasovat proti obranné smlouvě. O ní by měli rozhodnout občané v referendu. "Pokud nyní bude referendum, tak budete moci rozhodnout leda o barvě premiérovy kravaty," řekl místopředseda SPD Radim Fiala. V nepočetném publiku se objevil i známý komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo.

Fiala pak ParlamentnímListům.cz doplnil myšlenky o referendu: "Je důležité, jak ten zákon bude schválen. Ale současná vláda si nemůže dovolit schválit referendum, protože má nařízený směr. Ten je daný EU a díky transatlantickým vazbám také Washingtonem. Rozhodnutí českých občanů by to mohlo zhatit. Demokracie ale platí, když většina rozhoduje, a o tom je referendum. Uplatit deset milionů občanů nedokážete, ale držet vládu pod krkem ano. A to se v mnohých případech dnes i děje."

Česká armáda je podle něj sice dnes v troskách, ale mělo by se to změnit. "Musíme ji znovu začít budovat. Potřebujeme novou koncepci naší armády, protože z ní opravdu nic nezbylo. Těch pár kapesních expedičních sborů, které jsme měli v Afghánistánu a Mali, naši republiku neochrání. Potřebujeme obranné zbraně. Potřebujeme jiné prostředky, než objednává Černochová. Stačily by modernizované Gripeny. Nepotřebujeme stíhačky F-35, které mohou nést jaderné zbraně. Jsou drahé a mají drahý provoz. Na to prostě nemáme. Chtěl bych taky jezdit v mercedesu, ale jezdím v oktávce," dodal s tím, že netřeba kupovat zbraně, které posíláme na Ukrajinu, kde jsou ve válečném kafemlýnku následně rozbity, přičemž do té doby jen zbytečně udržují válku.

Převlíkači kabátu

V davu postával chlapík s rudě přeškrtnutou vlajkou Severoatlantické aliance. "Vláda se oblékla do kabátu EU a USA. Hájí jejich zájmy. O tom jsou i všechny ty ekonesmysly, digitalizace, patnáctiminutový města, žraní cvrčků, zákazy topení dřívím, plynem. Všechno je to na hovno. Chci normální, obyčejný život. Válka je vůl A náš prezident? To je taky velký převlíkač kabátů, co jen poslouchá rozkazy z ciziny a zájmy lidí jsou mu jedno," rozohnil se Michal z Náchoda a pokračoval: "Ta smlouva je zradou na občanech a veškerá vládnoucí garnitura zrazuje národní zájmy. Jsem nespokojen a mám obavy."

Na pódiu zatím zpěvák s kytarou zmínil, že liberálové ovládli umění. Umělci by totiž měli být nezávislí a velebit svobodu slova, kdežto většina těch dnešních myslí jen na to, jak zaplatit hypotéky a mít svých pár minut pofiderní slávy, takže jsou spíše ostudou. "Máme umělce vlastence, ale ČT, Český rozhlas a další pseudomédia je nevysílají. Ještě tak Landu a některé písně Jarka Nohavici, ale třeba Tomáše Ortela ne," řečnil.

Michal, jak řekl, je ročník 67, takže poslouchal Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, pamatuje, když Brežněv umřel a tak dále. Zvláště je prý háklivý na převlíkání kabátů. Byl rebelem za bolševika a poslední tři roky zase. Načež ocitoval slova amerického diplomata Henryho Kissingera: "Amerika nemá trvalé přátele nebo nepřátele, jen zájmy." Mocenské elity nás prý ženou do záhuby. A ještě podotkl: "Tak ať jdou válčit ti mocipáni, když se jim to tak líbí."

