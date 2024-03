Vejce, pak láhve. Hnůj. Farmáři v Bruselu přitvrdili a chtějí víc

27.03.2024 7:42

Hromady hnoje, hořící balíky sena a haldy pneumatik. To do srdce EU opět přijeli rozezlení farmáři. V jednu chvíli se situace vyhrotila, když do akce nastoupilo na 250 farmářů s traktory a policie proti nim nasadila vodní děla. Ministři zemědělství EU se sice dohodli na zmírnění přísných ekologických předpisů, ale farmářům už to nestačí. Všímají si navíc, že německý ministr Cem Özdemir (Zelení) dlouhodobě zmírnění těchto pravidel odmítá.