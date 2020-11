Velký návrat u Moravce: Dorazil Kuba z ODS a ministr Havlíček se nestačil divit

„Prosím, nestavme to tak, že zaplaťpámbů za to, jakou hodnou a milou vládu máme,“ rozohnil se v ČT u Václava Moravce jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) – a spustil kanonádu vůči ministrovi dopravy a ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi (za ANO). Moravec pustil na Havlíčka PESa, a ministr okamžitě oponoval. Do debaty se zapojil i pirátský poslanec Martin Juránek, jenž vládu nařkl, že koalice ANO a ČSSD se dál chová chaoticky.

V první hodině Otázek Václava Moravce se střetli ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček a bývalý ministr průmyslu za ODS Martin Kuba. Společnost jim dělal také pirátský poslanec Martin Jiránek.

„Jsem rád, že se nám to nakonec podařilo dohodnout. Spouštíme veškerý obchod, bez ohledu, zda na ulici, nebo uvnitř,“ okomentoval Havlíček přechod Česka ze 4. do 3. stupně podle systému PES od čtvrtka 3. prosince.

Moravec namítl, že PES doporučuje ve čtvrtek otevřít i školy, ale školy se budou otevírat až další pondělí. „Ono to trochu jde proti tomu psu, protože ty podmínky říkají, že to má platit pro všechny, takže logiku by mělo, aby to bylo ve čtvrtek všechno.“

Podle Havlíčka to ale zase takový problém není, protože středoškoláci ještě 2 dny doma vydrží, a s nimi rodiče být doma nemusí.

„Mně se líbí, jak pan ministr říká, že s tím nebude problém, protože on sám třeba nemá děti, tak s tím na vládě nemá problém,“ ozval se Kuba.

A poté se pořádně rozjel. „Nedělejme to tak, že vláda dává dárek občanům a něco jim otevírá. To je přece dáno tou epidemickou situací. ... Prosím, nestavme to tak, že zaplaťpámbů za to, jakou hodnou a milou vládu máme. Pak se tu taky musíme bavit o tom, jak se vláda chovala ty poslední dva měsíce,“ rozohnil se Kuba.

Když se ke slovu dostal poslanec-pirát, konstatoval, že vláda bude chtít nouzový stav prodlužovat snad až do února, a zároveň sám Havlíček sliboval v týdnu, jak se bude otvírat už v pondělí, že je velmi optimistický, a teď se najednou ukazuje, že se bude otvírat ve čtvrtek. „Je v tom trochu chaos,“ rozčiloval se Jiránek.

„Nezlobte se na mě, ale ten chaos do toho vnášíte vy, protože my jsme nikdy definitivně neřekli, že otevřeme v pondělí. My jsme nikdy nikomu neslíbili, že definitivně otevřeme v pondělí,“ zdůraznil Havlíček.

Před kamerami také konstatoval, že mu píšou senioři, kteří prý mají velký strach z toho, že nouzový stav skončí příliš brzo.

Kuba nad tím kroutil hlavou. „Obyčejnýho českýho seniora nezajímá, jestli je, nebo není nouzový stav. Přineste mi je ukázat a já si je přečtu,“ rozčílil se jihočeský hejtman, s tím, že je pochopitelné, že lidé mají z epidemie obavy, ale s tím, podle něj, nouzový stav vůbec nijak nesouvisí.

Každý živnostník dostal 100 tisíc, řekl Havlíček

Kuba poté Havlíčkovi vyčinil, že vláda fakticky hodila přes palubu živnostníky. Pokud si nějaký živnostník vydělával 30 tisíc měsíčně, tak vláda mu teď posílá 15 tisíc, ale nutí ho 5 tisíc zaplatit na sociální a zdravotní pojištění, takže živnostníkovi zůstane v ruce 10 tisíc korun, a za to jen těžko uživí rodinu.

„A teď mi řekněte, jaká je v tom spravedlnost, když těm živnostníkům nedovolíte otevřít, ale svoje ministerské úředníky necháte sedět doma, posíláte jim 100 procent platu. Nehrajme si na to, že státní úředníci sedí doma a pracují 8 hodin, až se z nich kouří,“ rozčílil se Kuba.

Připomněl také, že vláda pomáhá finančně i profesionálním sportovcům, ale živnostníky nesportovce zkrátka a dobře hodila vláda přes palubu. Kuba na tom trval.

Havlíček okamžitě oponoval, že vláda dala každému živnostníkovi 100 tisíc. „600 tisíc živnostníků, což jsou všichni živnostníci na hlavní činnost, dostali 60 miliard korun. Vychází to přibližně 100 tisíc na živnostníka. K tomu dostávají nájemné za provozovnu, a to sto procent,“ pravil Havlíček.

„A on si to může nechat a koupit si za to rohlíky...?“ chtěl vědět Kuba.

Havlíček kontroval, že vláda se snaží živnostníkům pomoct, aby přežili. Poté hájil rozhodnutí vlády, která nechala otevřené velké obchody, ale zavřela obchody malé. Udělala to prý proto, aby omezila mobilitu lidí.

Moravec kroutil hlavou nad Havlíčkem: Rakousko, že je nejbohatší země na světě?

Když se znovu dostal ke slovu pirátský poslanec, Havlíčka nešetřil: „V Rakousku nebo v Německu kompenzují podnikatelům 80 procent zisku a z toho si ti podnikatelé zaplatí všechno a jsou v klidu,“ upozornil pirát Jiránek.

„Ale to bysme neměli deficit 500 miliard, ale 700 miliard,“ oponoval Havlíček.

„Ale mně by to vůbec nevadilo, protože by se ukázalo, že ta společnost je soudržnější,“ zaznělo z úst pirátského zákonodárce.

„Vy nám tady ukazujete nejbohatší zemi na světě,“ zvedal oči k nebi Havlíček.

„Rakousko je nejbohatší země na světě?“ ptal se Moravec.

„Rakousko ne, ale Německo,“ padlo od Havlíčka.

Kuba jako lékař všem připomněl, že epidemie se šíří stejně v malých i ve velkých obchodech, a proto nedává smysl velké obchody nechat otevřené, ale malé zavřít.

Dotace pro Agrofert...

Moravec poté přehodil výhybku k holdingu Agrofert premiéra Andreje Babiše (ANO), který je dočasně odložen ve svěřenském fondu předsedy vlády, a chtěl slyšet, zda vláda bude chtít, aby Agrofert vrátil dotaci 100 milionů na linku na toastový chleba, kterou EIU odmítla proplatit, ale český stát už peníze firmě vydal.

Moravec chtěl slyšet, zda bude stát peníze vymáhat. „Pokud Evropská komise rozhodne definitivně, tak samozřejmě ano, tam samozřejmě není jiná možnost,“ vysvětlil Havlíček.

