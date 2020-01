Velkým se to oškliví. Vy myslíte Německo? Ano. U Moravce se řešil boj o jadernou energii v EU

Ministr Havlíček konstatoval, že Česká republika vyjednala v EU v oblasti energetiky, co mohla, i když se nepodařilo dosáhnout toho, aby byla jaderná energie zařazena mezi uhlíkově čistý zdroj. Bylo pouze řečeno, že je na každé zemi, aby si sama stanovila svůj energetický mix.

„Já jsem přesvědčen, že se podařilo vyjednat absolutní maximum,“ zdůraznil místopředseda vlády s tím, že Česko hájilo svou energetickou bezpečnost, soběstačnost, ale také se snažilo udržet přijatelnou cenu energií.

Česká vláda prý nezapomíná ani na obnovitelné zdroje, ale podle ministra je třeba najít nějaký balanc mezi jádrem a obnovitelnými zdroji.

Poznamenala, že jaderná energetika je jediným nízkoemisním zdrojem, který nám může pomoci zaručit to, co bylo dohodnuto na úrovni EU. „Mě udivuje, že přes silná slova v Zeleném údělu je ta nízkoemisní role jádra pořád podceňována,“ kroutila hlavou Drábová. „Je tam ta jasná politická stopa, že velkým evropským zemím se role jádra oškliví,“ dodala ještě dáma.

Moravec se zeptal, jestli měla na mysli Německo, a Drábová odvětila, že nechtěla být adresná, ale skutečně myslela Německo.

Když se dostal ke slovu Sedlák, připomněl, že energetická politika vždy byla v rukou členských států, bez ohledu na to, jakou větu premiér Andrej Babiš (ANO) prosadil, či neprosadil.

„Proto by bylo důležité, aby česká vláda jezdila jednat do Bruselu nejen o jaderné energetice, ale také o obnovitelných zdrojích,“ zdůraznil host s tím, že bychom měli usilovat o co nejvíce peněz pro Česko, které by mohlo investovat do obnovitelných zdrojů.

Havlíček trval na tom, že jádro pro nás bude zásadním zdrojem elektřiny a napomůže stabilitě cen energií v naší zemi, což bude jen dobře, když se z někdejších exportérů energie, jako je Německo, mohou stát země, které budou muset energii dovážet. „To bude mít bezesporu vliv na ceny,“ pravil ministr.

Německo plánuje zcela uzavřít své jaderné elektrárny, čímž od základů změní svůj energetický sektor.

Česko se musí popasovat také se 47 miliardami ročně, které musí platit na obnovitelné zdroje. „My se musíme vypořádat s minulostí, která se úplně vymkla z kontroly,“ řekl jasně člen vlády. Ministr by rád dosáhl toho, aby spotřebitelům klesly náklady za elektřinu a museli platit menší díl z této sumy. „Bude to ale úspora, která se dotkne někoho dalšího,“ upozornil ministr.

„Jsem zvědavý, jakým způsobem to Ministerstvo průmyslu a obchodu chce vymyslet,“ poznamenal k tomu Sedlák. S tím, že podpora obnovitelných zdrojů v Česku není nadměrná, protože je z obnovitelných zdrojů tzv. solární daň. Ministerstvo by podle Sedláka mělo myslet i na to, že musí jednat konzistentně, aby neodradilo investory do obnovitelných zdrojů.

Když znovu promluvila Drábová, konstatovala, že tlak na zvyšování role obnovitelných zdrojů povede k tomu, že čerpat energii z jádra prostě bude výhodné. Havlíček dal šéfce úřadu pro jadernou bezpečnost za pravdu.

Sedlák konstatoval, že mohou být spokojeni i producenti energie z obnovitelných zdrojů. „Obnovitelné zdroje už jsou dnes podstatně výhodnější, než je jaderná energetika,“ podotkl host s tím, že by Česko nemělo od energie z obnovitelných zdrojů dávat ruce pryč.

Drábová však okamžitě varovala, že budou chvíle, kdy z obnovitelných zdrojů energii dostávat nebudeme. Slunce nesvítí 24 hodin, ani vítr nefouká 365 dní v roce. Země, které se čím dál víc spoléhají na tyto zdroje, budou muset finančně pokrýt chvíle, kdy tyto zdroje z fyzikálních důvodů nebudou nic produkovat.

Havlíček v závěru rozhovoru konstatoval, že na tuto situaci musíme být připraveni i my a musíme vytvořit projekty, na které půjdou peníze z transformačního energetického fondu, jejž schválila EU. Havlíček předpokládá, že v roce 2030 vyprodukujeme 17 procent elektrické energie z obnovitelných zdrojů, zatímco Němci se plánují dostat na 65 procent. Evropská komise už Česko vyzvala, aby byl tento podíl zvýšen alespoň na 23 procent.

A Sedlák vyjádřil naději, že česká vláda Evropskou komisi vyslyší.

„Každé navýšené procent pro nás znamená 30 miliard podpory,“ upozornil Sedláka Havlíček.

