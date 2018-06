Velvyslanec Drulák končí v Paříži. Babiš chce člověka, který najde cestu k Macronovi

29.06.2018 16:45

Je stále jasnější, že někdejší spolupracovník exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) Petr Drulák to má jako velvyslanec ve Francii spočítané. Server Lidovky.cz napsal, že by ho mohl nahradit bývalý spolupracovník prezidenta Miloše Zemana Radek Augustin. Jenže server Aktálně.cz přišel ještě s jednou možností. Novým velvyslancem ve Francii by se mohl stát člověk nakloněný premiérovi Andreji Babišovi. A dostane od něj jeden důležitý úkol.