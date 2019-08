Veřejnoprávní dávka dezinformací. Bude ČT odhalovat sama sebe?

„Chceme se zábavnou formou pokusit rozkrýt pozadí notoricky šířených mýtů, dezinformací a hoaxů, se kterými se potkáváme téměř všude. Ať už jde o politiku, lifestyle, bulvár, sociální sítě a podobně. Navazujeme tak na dlouhodobou snahu České televize vznik a šíření falešných zpráv rozkrývat a diváky před jejich dopadem varovat,“ komentovala nový pořad To se ví kreativní producentka Lucie Kapounová.

„Naprostý souhlas. V tom případě ale chci varovat před pořadem Focus on Europe, který léta pro české diváky přebírá právě ČT,“ reaguje Buchert a přidává příklad. „Třeba v letech 2015 a 2016 vysílala prakticky v každém svém dílu reportáže o migrační tsunami, která tehdy postihla Evropu. Většinou to nebylo varování před možnými negativními dopady migrace, poukazováno bylo především na její pozitiva, jako údajně obohacující multikulturalismus a další jevy,“ píše Buchert s tím, že to bylo přesně v intencích toho, co do světa šířila mainstreamová německá média a kancléřka Angela Merkelová.

Podobně kontroverzní jsou podle Bucherta názory Deutsche Welle, následně pouštěné Českou televizí, i v otázkách jaderné energetiky nebo klimatických změn. „Shrnuto: Pořad ‚Zaostřeno na Evropu‘ nevyjadřuje postoje většiny obyvatel České republiky, a dokonce ani nepopisuje široké spektrum názorů německých občanů. Je to účelové dezinformační vysílání,“ má jasno Buchert.

„Česká televize, pokud má plnit svoji veřejnoprávní roli, musí dávat prostor širokému spektru názorů, přestože její redaktoři si myslí něco jiného. Není to ale jejich televize, protože za ní platíme zákonem vynucený koncesionářský poplatek. Je to televize, kde mají znít nejrůznější názory,“ píše Buchert a zároveň dodává, že to se bohužel neděje.

„Česká televize by proto měla přestat Focus on Europe vysílat, nebo by jej v novém pořadu měla demaskovat z dlouhodobého pohledu,“ píše na závěr komentátor Reflexu.

autor: jma