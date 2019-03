Věříte Klausům? Hlupáci, naznačil Fiala. Člověk z Člověka v tísni ještě přitvrdil

Téma Václav Klaus mladší a jeho vyhoštění z ODS zřejmě jen tak neodezní. Ale s tématem se zřejmě rozloučil předseda ODS Petr Fiala. V textu na Forum24 věnoval Klausovi mladšímu jeden odstavec, kde zdůvodnil, proč mu nebude věnovat víc. A trefoval se i do těch, kdo to „myslí upřímně“. „Hloupost bývá někdy nebezpečnější než zlý úmysl,“ říká Fiala. A od pořadatele festivalu Jeden svět na školách přišel obrázek, jak to bude vypadat v nové straně Klausů…

„Zklamu všechny, kteří čekají, že budu psát ‚o Klausovi‘. Václav Klaus (zde podstatné jméno hromadné) je pro mě minulost,“ začal Fiala své poslední slovo na adresu bývalých členů ODS. Říká, že ponechá toto téma skupině komentátorů, „které posedla zběsilost, jejíž vyléčení by vyžadovalo buďto pokropení svěcenou vodou, nebo psychiatra“. Prý je zde možnost, že tyto komentátory vede k proklausovské vášni výše žoldu. Anketa Zeman by nejraději zrušil Senát Parlamentu ČR. Má v tom pravdu? Má 95% Nemá 5% hlasovalo: 4396 lidí

A Fiala se do Klause a jeho názorů, ať skutečných, či domnělých, obouvá dále: „Omlouvám se samozřejmě těm, kteří si vážně myslí, že demokratickou pravici spasí podpora extremistických hnutí, populismus zjednodušující svět tak, až zůstane jen prázdno, východní despocie, nějaký nový oligarcha a nenávist k Západu. Myslí to asi upřímně. Jenomže, jak víme, hloupost bývá někdy nebezpečnější než zlý úmysl.“

„V každém případě si vystačí sami a téma Klaus budou ještě nějakou dobu živit. Já ne,“ zakončuje Fiala své vyjádření, proč nebude psát o Klausovi, ale o tom, jak je orientace na Západ důležitá.

Celý článek ZDE

Nebylo to poprvé, co takto o Klausovi starším či mladším Fiala hovořil. Podobně se vyjádřil v rozhovoru pro Seznam Zprávy. „Výroky Václavů Klausů už mě nezajímají. S demokratickou pravicovou politikou to nemá nic společného. Jestliže tady někdo prosazuje proruské názory, myslí si, že spása přijde od nějakých autoritativních režimů, není to nic slučitelného s politikou, která je demokratická. Ani Václav Klaus starší, ani Václav Klaus mladší už mě poučovat nebudou,“ tvrdil předseda ODS.

A kdo na Klausovu adresu nešetřil ostrovtipem, byl Karel Strachota, člen výkonné rady neziskové organizace Člověk v tísni a ředitel festivalu Jeden svět na školách. „Stalo se očekávané. U Klausů v kuchyni byla založena nová strana. KOPS,“ píše Strachota. KOPS má být Klausova opravdu pravicová strana s heslem: „Pojďte s námi nenávidět“. Koho či co? EU, neziskovky, homosexuály, ekology, migranty a pravdu a lásku. Bílá kápě a bílý kříž na červeném poli má evokovat rasistickou organizaci Ku Klux Klan z USA. Již pod obrázkem se sešly názory, že na to, že Strachota pracuje pro Člověka v tísni, je pěkně plný nenávisti, a že jeho obrázek je mnohem horší než Klausův příměr o židovské komisi.

Z letmého pohledu na Strachotovy fotografie je vidět, že dotyčný je mistrem převleků a v politické satiře se vyžívá. Do Klause ml. si kopnul již před Vánoci varováním: „Nezlobte! Nebo k vám přijde místo Ježíška Santa Klaus! Nebo dokonce mladší!!!“

A Klaus mladší není jediný, koho převleky ztvárňoval, v repertoáru měl i poslance Lubomíra Volného nebo Jaroslava Foldynu.

Odpověď na otázku, zda by se tak měl chovat ředitel festivalu provozovaného na mnoha školách po celé ČR, necháváme zcela na úvaze čtenářů.

Fotogalerie: - Benefice pro neziskovou organizaci Helppes

Psali jsme: Šaškec: Umělec trpí kvůli Zemanovi! padlo. A teď je ostuda. A obrovská sranda „Klaus ml. to ohulil…“ uhranul Zahradil. Pomohl si i herečkou Jiráskovou a příběhem před lety Poslali nahého „bimbálka“ a museli poslouchat. Jen Kuciak nic, takže umřel… Výbušný článek o mafii na Slovensku Sirotci Šojdrové ať přijdou! zaznělo v ČT. A také: Pětileté dítě ušlo 2000 km, zaplatilo pašerákům, samo přeplulo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas