Vicepremiér Brabec v Českém rozhlasu: Ďábelská koalice ANO, SPD a KSČM neexistuje

Vicepremiér a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec odpověděl mimo jiné v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Českého rozhlasu na to, proč někteří poslanci hnutí ANO podpořili komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS.

„Bylo to tajné hlasování, můžete mi věřit, nebo nevěřit, ale já jsem nevolil nikoho z těch tří kandidátů,“ podotkl Brabec. „Ta debata trvá mnoho měsíců. Byly dodrženy dohody, které byly ustanoveny v rámci jmenování předsedů výborů. Věřil jsem tomu, že komunisté navrhnou jiného kandidáta, když se tady opakovaně ozývala revolta,“ sdělil Brabec a odmítl, že by existovala některými lidmi nazývaná „ďábelská“ koalice ANO, KSČM a SPD.

„Je to symbol. Když se dnes podíváme na ty mediální ohlasy, tak v negativním smyslu. Ten problém je však jinde,“ míní Brabec a rozebral, že mezi hlasujícími pro Ondráčka byli jistě i poslanci ANO. „Někteří zkrátka říkali, že pan Ondráček má zkušenost s policejní prací,“ podotkl Brabec. „Jiným pak vadilo třeba to, že se pan Ondráček účastnil demonstrací v roce 1989 jako člen Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti,“ řekl Brabec s tím, že však nezpochybňuje policejní erudici pana Ondráčka. „Měl jsem ale problém s tím, že on v zásadě neřekl: Podívejte, ano, bylo mi 19 let a chtěl jsem pracovat u policie, což si myslím, že není žádný problém. Tímhletím jsem musel projít. A já se za to vlastně omlouvám,“ sdělil Brabec.

Odmítl však, že by se za výsledek hlasování styděl. „Nechal bych to na jednotlivých lidech, jak se k tomu postavili. Hnutí ANO to záměrně nechalo na jednotlivých poslancích. Tábory byly opravdu rozdělené,“ podotkl.

Vyjádřil se i k jednání o vládě s ČSSD. „Mrzí mě, že jsme ztratili ten čas. Nyní jednáme velmi intenzivně,“ poznamenal a vyloučil, že by byla ustavena hlasovací koalice ANO, KSČM a SPD. „Novináři lapají z toho, jak vnímají jednotlivá hlasování. Ale já jsem u těch jednání a vím, jak vznikají,“ řekl také Brabec. Pak pochválil také jednání s ODS, které podle jeho slov bylo velmi otevřené. „Sešli se lidé, kteří si říkali zcela na rovinu, co je pro a co je proti. A to jednání bylo lidsky příjemné,“ dodal Brabec.

"Když se podíváte na hlasování v minulých sněmovnách, tak prostě zjistíte, že je tam celá řada zákonů, kde ta koalice nehlasovala spolu, a naopak získala podporu části opozičních stran. To není žádný unikát ani novum,“ odmítl, že by se dalo zaručit, jak se bude hlasovat. „My si můžeme stokrát podepsat koaliční smlouvu vlastní krví, ale stejně se to pozná až v reálném životě při tom hlasování, že to může jít jinými cestičkami. Primární je to, aby si strany dohodly jasné principy, které se projeví v reálném hlasování,“ podotkl také Brabec.

Ten také odmítl, že by mohl být kandidátem na premiéra za hnutí ANO někdo jiný než Andrej Babiš. „Je to pro nás nepodkročitelná podmínka,“ zdůraznil.

Závěrem se pak vyjádřil i k personálním výměnám, které provádí vláda bez důvěry. „Vidím to v té praktické poloze. Jsem ve vládě, bavíme se o tom a vím, kolika lidí se to týká. Za Topolánkovy i Rusnokovy úřednické vlády šlo o mnoho případů. U nás rozhodně nešlo o nějaké čistky, šlo o jednotlivé případy,“ poznamenal také Brabec. Výměny podle něj bylo nutné provést a rozhodně nešlo o nějakou destabilizaci. O žádných dalších personálních změnách pak podle svých slov neví.

